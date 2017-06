D’Yves Montand à Salvador Dali, jusqu’où peut-on aller avec un mort ?

Salvador Dali est-il en train de se retourner dans sa tombe ? A en croire Maria-Pilar Abel, une voyante espagnole de 61 ans, Salvador Dali pourrait bien être son père. Selon elle, sa mère aurait pu entretenir une relation clandestine avec le surréaliste lorsque ce dernier vivait à Port Lligat près de Cadaqués, un village de pêcheurs où lui et sa femme Gala demeuraient. Maria-Pilar Abel a donc demandé à la justice d'exhumer le corps de Salvador Dali pour effectuer des comparatifs ADN. A la surprise générale, un juge madrilène a accepté, arguant qu'"il n'existe pas d'autres restes biologiques ni personnels pour effectuer une comparaison".

L'artiste avait pourtant bien failli ne pas être inhumé dans les règles. "Une de mes obsessions c'est la mort, et je voudrais la retarder le plus possible, malgré le fait qu'étant catholique, je sais que c'est inévitable. Mais je voudrais que ça dure le plus possible, deux semaines de plus c'est déjà merveilleux", entendait-on Dali raconter dans l'émission Une Vie, une oeuvre qui lui était consacrée en 2015 :

Il existe à Washington la société de prolongation de la vie du docteur Stinger. Mon ami Walt Disney n'est pas enterré comme tout le monde : il est dans un cylindre avec de l'hélium liquide, en attendant théoriquement qu'on puisse le ressusciter. [ndlr : c'est faux, Walt Disney a été incinéré] Ça coûte 8000 dollars actuellement, à moi ça ne me coûte rien, on me le fait pour rien pour la publicité, mais je suis aussi dans la liste. Même si je crois que c'est théorique, je crois que même si on se fait glacer de cette façon on est quand même foutu aujourd'hui, c'est trop prématuré, trop primitif. Mais quand même je le fais, ne serait-ce que pour embêter les gens de Figueras, ma ville natale. Salvador Dali

Le surréaliste n'a finalement pas tant embêté les habitants de sa ville natale : Salvador Dali a finalement été enterré à Figueras, même s'il a une deuxième sépulture, vide cette fois, à côté de celle de son épouse, Gala, dans le château de Pubol. L'affaire qui le concerne n'en est en tout cas qu'à ses débuts : la décision prise par le tribunal madrilène n'étant pas définitive, la Fondation Salvador Dali va faire appel de la décision judiciaire, suspendant ainsi l'ordre d'exhumation. Car les exhumations (du latin "ex" et "humus", pour "sortir de terre"), quand elles concernent des célébrités, impliquent souvent des questions d'ordre financier et sont matière à débat. En France, l'exhumation d'un corps reste d'ailleurs un cas exceptionnel. Selon l'article 16-1 du Code Civil :

Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

La jurisprudence a ainsi érigé en principe l'immutabilité des sépultures, de sorte que l'exhumation est une exception qui ne s'exécute que dans un cadre strictement prévu par la loi. Ainsi, en France, seulement trois types d'exhumation sont possibles : à la demande de l'administration, à la demande de la famille ou à la demande de la justice.

Dans le premier cas il s'agit surtout pour les mairies de libérer des concessions dans les cimetières. Les demandes des familles visent quant à elles à effectuer une crémation pour éviter qu'une tombe ne finisse à l'abandon ou pour déplacer un défunt : il s'agit souvent de libérer une place dans un caveau familial ou bien de déplacer la dépouille ailleurs dans le cas où les dernières volontés du défunt n'auraient pas été respectées. C'est notamment ce qui était arrivé à la dépouille de Michel Serrault, qui avait ainsi été changé d'emplacement à la demande de sa famille pour être finalement inhumé à Neuilly, aux côtés de son épouse et d'une de ses filles.

Une exhumation à la demande de la justice : avant Dali, Yves Montand

Les exhumations à la demande de la justice sont utilisées ad nauseam dans les fictions policières, pour permettre aux enquêteurs de trouver de nouvelles preuves. En réalité, si les occurrences ne sont pas si fréquentes, la justice peut bel et bien ordonner l'exhumation dans plusieurs cas : le plus souvent, c'est à la demande d'une caisse d'assurance maladie ou d'une assurance, afin de déterminer avec précision les causes d'un décès. Mais elle peut également être requise dans le cadre d'une enquête, afin d'effectuer une autopsie plus poussée ou des prélèvements ADN.

C'est ce qui risque d'arriver à la dépouille de Salvador Dali, comme cela était déjà arrivé à celle d'Yves Montand, dans le cadre d'un test de paternité. En 1989, la comédienne Anne Drossart avait en effet engagé une procédure de reconnaissance de paternité au nom de sa fille, Aurore, auprès de l'acteur Yves Montand, qui s'y était toujours opposé. Le tribunal, au vu du refus d'Yves Montand de se soumettre à une expertise biologique et en raison de ressemblances physiques entre Yves Montand et Aurore, avait alors déclaré la paternité du comédien. Après le décès d'Yves Montand, ses ayants droits avaient demandé la réformation de la décision, et une expertise comparative d'ADN avait été décidé post mortem. Dans l'émission L'Esprit Public, en 1997, les invités, Jacques Julliard, Alain Slama, Jean-Claude Casanova et Max Gallo s'étaient tous indignés de cette exhumation, dénonçant alors les "excès de la justice scientifique" et "un manque de respect pour la personne et pour quelque chose qui n'est pas scientifique mais au-delà de la science, l'idée que nous nous faisons de l'Homme" :

L'exhumation, effectuée en mars 1998, avait pourtant permis à trois experts de conclure à la "non-paternité" d’Yves Montand, donnant finalement raison aux ayants-droits.