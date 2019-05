En Thaïlande, la junte est critiquable mais pas le roi

C’est le côté obscur des cérémonies fastueuses qui ont lieu à Bangkok pour le couronnement de Rama X. En Thaïlande, il est interdit de critiquer le roi. Ces cinq dernières années, une quarantaine de personnes ont été emprisonnées pour ces faits qui semblent d’une autre époque. Des crimes de lèse-majesté. Nous sommes à Bangkok, en Thaïlande, et certains se cachent encore pour parler du roi.

Même en cachette, on n’ose pas critiquer le roi

• Crédits : Thibaut Cavaillès - Radio France

Il aura fallu trouver un endroit isolé. Ce sera un chantier près d’un parc. Puis un pseudo : elle choisira Dratti. Dratti, une quadragénaire, artiste photographe, habituée à travailler avec des étrangers. Et même dans ce refuge, quand on lui demande ce qu’elle pense du roi, elle hésite.

Honnêtement, je ne peux pas critiquer. Ça n’est pas possible , ca n’est pas autorisé. Le moindre commentaire, qu'il soit positif ou négatif, peut être considéré comme une critique. Dès lors que vous parlez, ça peut avoir des conséquences, parce qu'ici, la loi est très sévère. Et tout le monde le sait.

Même elle donc, qui a voyagé, qui a un esprit critique, ne peut rien dire. Même loin d’oreilles curieuses. Pour Dratti, "il ne faut pas trop regarder ce que le roi fait à l'extérieur".

Un roi fantasque

• Crédits : Thibaut Cavaillès - Radio France

Maha Vajiralongkorn, qui a fait ses humanités en Grande-Bretagne et des études militaires en Australie, est un père aux nombreux enfants, pour la plupart non reconnus. Il semble davantage tourné vers l’alcool, les femmes, qu’elles soient ses épouses – il vient d’annoncer, à la surprise générale, s’être marié en toute discrétion une quatrième fois, à trois jours de son couronnement – ou ses maîtresses, qu’aux activités de roi. Il a également une passion pour les voitures de sport et les avions, au point de parfois piloter des Boeing 737 de ligne de la compagnie Thaïlandaise entre Munich, où il vit, et Bangkok.

Dratti l'excuse : "Ce qui est important, c’est ce que la monarchie nous apporte, à nous les Thaïlandais." Elle n'en dira guère plus.

Une interdiction qui frappe surtout les classes pauvres

• Crédits : Thibaut Cavaillès - Radio France

Sulak Sivaraksa, 86 ans, lui est un intellectuel bouddhiste. Plusieurs fois cité pour recevoir le Nobel de la paix, il a été accusé à maintes reprises de crime de lèse-majesté.

C’est la pire chose qui soit dans ce pays ! Tout le monde peut accuser quelqu’un de crime de lèse-majesté. Et il n’y a pas d’enquêtes, car en enquêtant, la police pourrait elle-même se voir accusée d’attaquer le roi. Ce qui est complètement stupide !

Pour autant, lui-même n'a jamais été condamné. Une injustice de plus, explique Sulak Sivaraksa.

Je suis issu de la classe moyenne supérieure, bien éduqué, dans les pays occidentaux. Les pauvres vont en prison. Nous, non. J'ai été arrêté alors que je défendais les pauvres, et j'ai toujours été libéré, j'ai toujours gagné les procès qui m'étaient intentés.

Car la critique, explique l'intellectuel, est une richesse. Et le roi défunt, l'avait compris.

Je suis bouddhiste, et Buddha a dit que la meilleure personne dont vous pouvez avoir besoin est celle qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. C'est ce que j'ai fait avec Rama IX (le prédécesseur du roi couronné), et il appréciait.

Selon lui, le nouveau roi a demandé plus de souplesse aux autorités. Mais le gouvernement, aux mains des militaires, proches de la royauté, n’intervient pas. Trop content, selon l’intellectuel, de se servir de cette arme pour faire taire toute opposition. Contre la junte au pouvoir – des "imbéciles", dit Sulak Sivaraksa – il n'y a pas de crime de lèse-majesté.