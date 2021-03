États-Unis : la Virginie, premier État de l'ancien Sud confédéré à avoir aboli la peine de mort

"C'est aujourd'hui la bonne chose, la chose morale à faire." Le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, tenait ces propos lors de la signature de cette loi à la prison de Greensville, où avaient lieu la plupart des exécutions dans cet État. Il citera le cas d'Earl Washington, un homme handicapé, condamné à mort en 1984, dont l’exécution a été suspendue 9 jours avant la date prévue et qui a finalement été déclaré innocent et acquitté en 2000. C'est la seule personne, à notre connaissance, à avoir été sauvée du couloir de la mort en Virginie. Peut-on être sûr qu'il n'y en a pas d'autres ?

Le gouverneur de Virginie souligne, en outre, que le racisme et les discriminations du passé se répètent aujourd'hui dans le système judiciaire américain.

Interview de Claude Guillaumaud-Pujol, membre de l'association Ensemble contre la peine de mort et maître de conférence honoraire à l'université de Clermont-Ferrand.

Claude Guillemaud-Pujol : "Ce n'est pas juste un Etat qui va faire bouger de façon symbolique, je pense plutôt à un ensemble de circonstances"

La Virginie a aboli mercredi la peine de mort. C'est le premier État de l'ancien Sud confédéré a avoir franchi le pas. Faut-il y voir un symbole important dans le contexte actuel aux États-Unis ?

C'est vrai que tous les journaux titrent sur le fait que c'est le premier État du sud à abolir la peine de mort. J'espère que ce sera suivi par d'autres État mais les exécutions dans le Texas, l'Alabama, le Mississippi restent toujours relativement importantes depuis ces dix dernières années.

Depuis la reprise des exécutions en 1977, nous en avons compté 1 532. Mais il y a encore 2 500 condamnés actuellement dans les couloirs de la mort aux États-Unis.

Lorsqu'il a signé la loi sur l'abolition de la peine de mort, le gouverneur démocrate de Virginie Ralph Northam a mis en garde contre le racisme et les discriminations du passé qui se répètent aujourd'hui dans le système judiciaire américain ? Vous qui avez été professeur de civilisation américaine à l'université de Clermont-Ferrand, partagez-vous ce même sentiment sur le contexte actuel aux États-Unis ?

Quand on voit ce qui s'est passé pendant les quatre années de la présidence Trump avec l'activisme des mouvements des "communautés aryennes" et KKK, Ku Klux Klan, je suis modérément optimiste.

La peine de mort est un sujet très complexe. Dans les couloirs de la mort il y a à peu près 40% d'Afro-Américains, alors qu'ils représentent à peine 13% de la population. Je tiens à rappeler que dans le monde, un quart des prisonniers sont des Américains, cela inclut, bien sûr, le couloir de la mort et qu'on est condamné à la prison ou à mort essentiellement parce que l'on est pauvre. Cela touche donc, en priorité, les minorités ethniques, les pauvres, puisque dans la mesure où c'est une démarche accusatoire que l'on a dans tous les tribunaux, il faut prouver son innocence. Donc, même si l'on exécute moins, le contexte est tellement compliqué, il y a un tel racisme ambiant aux États-Unis que l'on est loin d'entrevoir un abandon de la peine de mort.

Il y a eu, certes, moins de condamnations à mort prononcées ces dix dernières années. Parallèlement, il faut bien noter le nombre de personnes innocentées, en particulier les condamnées à mort grâce aux tests ADN depuis les années 2000. Il y en a eu, à peu près, 250. Cela dit, ce n'est pas juste un État qui va faire bouger les choses de façon symbolique. Je pense que c'est plutôt un ensemble de circonstances, les groupes abolitionnistes, innocents projects et la pression internationale qui pourraient faire en sorte que la décision de la Virginie soit suivie.

En fait, aux États-Unis ce n'est pas un sujet qui passionne beaucoup l'opinion publique.

Cela ne passionne pas les Américains dites-vous mais il y a, malgré tout, 22 États qui ont aboli la peine de mort. D'autres ont appliqué un moratoire plus ou moins officiel. Où en est-on aujourd'hui ?

Il y a à peu près 6 ou 7 États qui continuent d’exécuter principalement des États du Sud, néanmoins vous voyez ce qui s'est passé pour la peine fédérale sous l'administration Trump. Treize personnes ont été exécutées en six mois entre le mois de juillet et la fin de son mandat.

Mais on va vers une diminution des exécutions. C'est très net. On va vers, peut-être, plus d'États qui vont supprimer la peine de mort mais quand on va dans le couloir de la mort et que l'on voit tous ces condamnés à mort, on a du mal à être optimiste.

Y trouve-t-on encore aujourd'hui de très jeunes condamnés ?

Les jeunes sont rarement exécutés. Mais vous avez environ 70 000 jeunes enfermés dans des Juvenal Centers (centres de détention pour jeunes). Depuis 2005, les tribunaux ne peuvent condamner à mort ni les handicapés ni les mineurs.

• Crédits : Gal Roma, Laurence Chu - AFP

Ailleurs dans le monde

Écosse : un nouveau parti politique chez les indépendantistes. Celui de l'ancien Premier ministre Alex Salmond

Les élections parlementaires en Écosse sont prévues pour le 6 mai et les indépendantistes sont plus que jamais divisés. Le SNP, parti national écossais, est à la tête du gouvernement depuis 2007, mais son hégémonie est disputée par une nouvelle formation que vient de lancer Alex Salmond, ancien Premier ministre du pays - acquitté il y a un an dans plusieurs affaires de harcèlement sexuels.

Précisions de notre correspondant dans la région, Maxence Peigné :

Maxence Peigné : "La lutte fratricide entre ces deux pontes de l'indépendantisme entache la politique écossaise depuis près de deux ans".

"Plantons la vie en souvenir de nos morts"

• Crédits : Juan Mabromata - AFP

Pas de manifestations massive en Argentine, Covid oblige, mais 30 000 arbres plantés le 24 mars en souvenir des 30 000 morts et disparus de la dictature. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont celle des Grands mères de la place de Mai, sont à l'origine de cette initiative. Le 24 mars 1976, un coup d'État avait plongé le pays dans un des régimes militaires les plus violents d'Amérique latine. Une des cérémonies de plantation d'arbres a été organisée dans l'enceinte de l'École de mécanique de l'armée (Esma), un centre de torture clandestin désormais transformé en Musée de la mémoire.

Plus de 5 000 personnes y ont été emprisonnées et seulement une centaine ont survécu.

Menaces sur le site historique de Cyrène, à l'Est de la Libye

• Crédits : Abdullah Doma - AFP

Apparition de pelleteuses, de constructions anarchiques érigées sur des parcelles "renfermant des antiquités". Des responsables libyens chargés des sites historiques alertent sur les agissements qui menacent les vestiges de Cyrène, l'antique cité hellène du littoral oriental libyen fondée au VIIe siècle avant JC.

Cyrène, qui a donné son nom à la Cyrénaïque, a été inscrite en 1992 au patrimoine de l'Humanité puis a été classée en 2016, avec 4 autres sites libyens, parmi les sites mondiaux en péril.

Ismail Dakhil, responsable au département des musées dans l'Est de la Libye, fait état de pillages, d'actes de vandalisme de fouilles sauvages sans oublier une urbanisation anarchique qui empiète sur la cité antique. Certains habitants de la ville n'hésitent pas à considérer ce site comme un obstacle face aux besoins pressants en logements.

Un phénomène relativement récent car les ruines spectaculaires de la cité antique de Cyrène ont survécu à la sanglante révolte libyenne de 2011, aux conflits et au chaos qui s'en est suivi quelques années plus tard.

En collaboration avec Caroline Bennetot.