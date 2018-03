Fiches S, FPR, et FSPRT, plongée dans les fichiers de l'antiterrorisme

Une nouvelle fois, après l'attentat de Trèbes, la fiche S revient dans l'actualité et déclenche une polémique politique. Avec toujours cette même question : jusqu'où peut-on surveiller des personnes répertoriées, comme Radouane Lakdim et sa compagne ? Mais sait-on vraiment ce qu'est un fiché S et connaît-on l'ensemble des fichiers utilisés contre le terrorisme ?

Qu’est-ce que le FPR ?

Le fichier des personnes recherchées est géré par la direction générale de la police nationale et la gendarmerie nationale. Le ministère de l’Intérieur en est responsable. C'est là que se trouvent notamment les fiches S. Dans ce FPR sont répertoriées les informations suivantes : l’identité de la personne recherchée, son signalement et éventuellement sa photo, le motif de la recherche et la conduite à tenir en cas de découverte des personnes recherchées.

Le FPR existe depuis 1969. Ce fichier automatisé remplace les "bulletins périodiques", et les "fiches signalétiques", des fichiers manuels. Peu à peu, le fichier s’est étoffé et a été modifié par décret. En 2002, une nouvelle fiche a été mise en oeuvre : la fiche X, celle des personnes disparues. En 2005, le FPR s'est mis en conformité avec la loi sur la présomption d’innocence. En 2006, la photo des personnes disparues a été intégrée. Et en 2013, la base de données est élargie aux étrangers en situation irrégulière et aux fraudeurs au permis de conduire.

Le fichage du FPR n’est pas uniquement français, car depuis la mise en place de l’espace Schengen, il alimente le fichier européen du système d’information Schengen, qui s’appelle aujourd’hui SIS II.

Qui figure dans le FPR ?

Le FPR regroupe donc environ 400 000 personnes, pour des raisons différentes. Des personnes sous mandat de recherche, sous contrôle judiciaire, ou qui ont interdiction de se rendre dans certains lieux. Mais aussi des personnes sous le coup d’une enquête, des personnes disparues, des personnes constituant une menace pour l’ordre public, la sûreté de l’Etat, des étrangers qui ont l’obligation de quitter le territoire, ou encore des personnes interdites de stade, ou devant être hospitalisées pour raisons psychiatriques.

Le FPR est divisé en catégories. La CNIL recense 21 sous-fichiers, "en fonction du fondement juridique de la recherche". Exemple de catégories : E pour police générale des étrangers, IT, interdiction du territoire, AL, aliénés, M, mineurs fugueurs, V, évadés, S, sûreté de l'Etat, T, débiteurs envers le Trésor.

En résumé, la plupart des personnes présentes dans le FPR sont la conséquence d’une décision judiciaire, administrative ou fiscale. Sauf pour la fiche S.

Qu’est-ce que la fiche S ?

La fiche S date des années 1960. En pleine guerre froide, elle permettait de suivre les déplacements des diplomates des pays de l’Est, mais aussi de leur entourage. Aujourd’hui, la fiche "atteinte à la sûreté de l’Etat" a, selon le site du ministère de l’Intérieur :

Un rôle d'alerte, la fiche S concerne des personnes que la France (ou un autre pays car ce fichage est européen) soupçonne de visées terroristes ou d’atteinte à la sûreté de l’Etat (ou de complicité), sans pour autant qu’elles aient commis de délit ou de crime.

Les fichés S sont donc des personnes susceptibles de commettre des attentats, mais aussi des militants politiques, des militants écologistes, des blacks-blocs ou encore des hooligans. Leur nombre évolue sans cesse. D'après le ministère de l’Intérieur, il était de 25 000 fin 2017, dont 9 700 pour radicalisation.

La plupart des fiches S sont produites par la Direction générale de la sûreté intérieure (DGSI), le service de renseignement du ministère de l'Intérieur. Une fiche S a une durée de vie d’un an et peut être renouvelée. Elle est subdivisée en différents niveaux, chiffrés de S1 à S16, mais ils ne correspondent pas à des niveaux de dangerosité. Selon le ministère de l’Intérieur :

Ils renvoient à des types de profils, au genre d’informations à recueillir et aux actions à entreprendre lors d’un contrôle par les forces de l’ordre. S14 désigne ainsi les combattants djihadistes revenant d’Irak ou de Syrie. Au moment du contrôle de la personne, le service qui a produit la fiche S est averti. Il peut alors compléter les informations dont il dispose. Si la personne est contrôlée dans un autre pays de l’espace Schengen, le pays ayant émis la fiche est également prévenu.

A quoi sert la fiche S ?

La fiche S permet de collecter des informations, de retracer des déplacements, et d’échanger des informations entre pays de l’espace Schengen. Une personne fichée S ne signifie pas qu’elle est sous contrôle permanent, elle n’est pas forcément sur écoute, ou suivie. La fiche S a un rôle d’alerte : quand une personne subit un contrôle d’identité, sur la route ou à l’aéroport, sa fiche S signale aux forces de l’ordre que des soupçons de menace à la sûreté de l’Etat pèsent sur cette personne.

Les forces de l’ordre n’ont pas le pouvoir d’arrêter une personne sur le seul motif qu’elle est fichée S, "elle n’est pas une preuve de culpabilité", indique le ministère de l’Intérieur. La fiche S reste un outil de surveillance.

Il est possible pour tous les citoyens de savoir s’il est ou non fiché dans le FPR. Il faut faire pour cela une demande à la CNIL, "qui se chargera de consulter pour vous le fichier au ministère de l'Intérieur", mais la commission prévient : "Compte tenu de la complexité des démarches, le délai de traitement des demandes par la CNIL est de plusieurs mois".

Les autres fichiers anti-terroristes