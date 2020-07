France Culture rend hommage à Gisèle Halimi, combattante des droits des femmes

France Culture rend hommage à Gisèle Halimi, avocate engagée et écrivaine, qui s’est éteinte ce 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans. Elle défendit toute sa vie les droits des femmes. Elle mobilisa l’opinion ouvrant la voie à la dépénalisation de l’avortement et à la criminalisation du viol.

"L'injustice m'est physiquement intolérable", disait-elle souvent. "Toute ma vie peut se résumer à ça. Tout a commencé par l'Arabe qu'on méprise,

puis le juif, puis le colonisé, puis la femme"

Gisèle Halimi, JDD, 1988

Parallèlement à sa carrière d'avocate, elle publia plusieurs ouvrages dont La Kahina, 2006, Ne vous résignez jamais, 2009, Parcours d'avocat(e)s, entretien avec Gisèle Halimi par Christophe Perrin et Laurence Gaune, 2010, et Histoire d'une passion, 2011.

Ecoutez et réécoutez les archives et émissions de France Culture consacrées à Gisèle Halimi avec notamment, dès aujourd'hui à 18h15, Le Temps du débat par Emmanuel Laurentin et l'émission A Voix nue par Virginie Bloch-Lainé (2011).

Dès demain, mercredi 29 juillet, Les Matins d’été de Chloé Cambreling rendent hommage à Gisèle Halimi avec les historiens Michelle Perrot et Benjamin Stora et l’avocate Zoë Royaux.

A Voix nue, par Virginie Bloch-Lainé

Gisèle Halimi, la cause des femmes

1ere diffusion du 7 au 11 novembre 2011

Avocate engagée, Gisèle Halimi est morte ce 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans. Elle défendit toute sa vie les droits des femmes, en particulier l'accès à l'avortement, et revenait sur tous ces combats en 2011.

A L’ANTENNE

Mardi 28 juillet

18h15 Le Temps du débat d’été / Emmanuel Laurentin

Gisèle Halimi : Le droit comme arme

Avec notamment Sylvie Thénault, Christine Bard, Samia Kassab-Charfi et Audrey Lasserre

Mercredi 29 juillet

7h-9h Les Matins d’été / Chloé Cambreling

De 7h40 à 8h30 : Gisèle Halimi : un combat pour l’égalité

Benjamin Stora, historien, professeur des Universités.

Puis,

Michelle Perrot, historienne, professeure émérite à l’Université Paris Diderot.

Zoé Royaux, avocate pénaliste et porte-parole de la Fondation des Femmes