La Cour suprême, actrice devenue incontournable de la vie politique américaine

La mort de Ruth Bader Ginsburg fait monter la température d'une campagne électorale déjà surchauffée aux États-Unis. Le remplacement de "RBG", juge et icône progressiste de la Cour suprême, est devenu un enjeu central des semaines à venir avant le scrutin du 3 novembre. Pour les conservateurs, l'occasion est trop belle de faire basculer la plus haute cour du pays dans leur camp. Côté démocrate, on s'inquiète des conséquences à court et long-terme d'une nouvelle nomination d'un juge par Donald Trump. Car les décisions de la Cour suprême ont un impact dans le quotidien des 325 millions d'Américains. Presque toutes les grandes décisions sociétales de l'histoire du pays sont passées par elle : la fin de la ségrégation, la peine de mort (suspendue puis rétablie), le droit à l'avortement, le mariage homosexuel, etc. Et même le vainqueur de l'élection présidentielle de 2000 a été décidé par elle (George W. Bush contre Al Gore)... À une époque où la société américaine est très divisée et où le système politique est bloqué, la composition de la Cour suprême revêt encore plus d'importance.

Un peu d'Histoire

Ils sont les gardiens d'un texte adopté il y a plus de deux siècles : les neuf juges de la Cour suprême ont pour mission de faire respecter la Constitution votée en 1787. Nommés à vie par le président des États-Unis et confirmés par le Sénat, les "justices" comme on les appelle là-bas, sont les plus hauts magistrats du pays.

"Au commencement de la République, George Hamilton [l'un des pères fondateurs des États-Unis] a pensé qu'il devait y avoir quelqu'un chargé d'assurer la conformité entre la Constitution et les actions de la législature ou du Président", expliquait en 2011 le juge Stephen Breyer, membre de la Cour suprême et invité des Matins de France Culture. "Ce document, la Constitution, donne des garanties aux personnes (...). Il donne les grandes lignes, des frontières que les autres organes du gouvernement ne peuvent pas dépasser. Qui sommes-nous ? Nous sommes la police de la frontière (...). Lorsqu'une question est posée à cette frontière, nous avons le mot ultime".

La Constitution est pourtant un texte court : 7 articles et 27 amendements (dont les dix premiers ont été adoptés en même temps que la Constitution et qui forment le "Bill of rights", la déclaration des droits, qui limite les pouvoirs du gouvernement en garantissant la liberté de la presse, de parole, de religion, de réunion, le droit de porter une arme et de propriété). Ces principes, hérités des Lumières, guident toujours les juges du XXIe siècle dans l'interprétation qu'ils doivent faire du droit.

Un fonctionnement immuable

• Crédits : Mandel Ngan - AFP

Les juges de la Cour suprême sont aujourd'hui neuf, un nombre impair qui permet toujours d'arriver à une majorité, même lorsque les magistrats sont divisés. Pourtant, ce chiffre n'est pas gravé dans le marbre. La première loi sur l'organisation judiciaire de la Cour (Judiciary Act of 1789) avait prévu qu'ils soient 6. Ce nombre passa à 7 en 1807, 9 en 1837, 10 en 1864 puis revint à 9 en 1869. Le président démocrate Franklin Delano Roosevelt tenta de l'étoffer en 1937 pour y nommer plus de juges partageant ses vues mais, même avec une majorité écrasante au Congrès, il n'y parvint pas et le nombre de neuf juges n'a plus bougé depuis, même si certains au Parti démocrate évoquent cette solution aujourd'hui pour contrer les nombreuses nominations faites par des présidents républicains ces derniers temps.

La Cour est constituée d'un président ("chief justice") et de 8 associés ("associate justices") : le président fait notamment prêter serment au chef de l'État lorsqu'il est investi au début de son mandat. Il peut aussi présider le procès en impeachment lorsque celui-ci a lieu, par exemple en janvier dernier lorsque Donald Trump avait été visé par cette procédure qui aurait pu mener à sa destitution.

Les juges sont nommés à vie et restent en moyenne trente ans à leur fonction : toute nomination est donc lourde de conséquence. Les magistrats peuvent toutefois décider de démissionner s'ils le souhaitent et en cas de faute, ils peuvent aussi être démis de leur fonction via la procédure d'impeachment, la même que pour le président. Dans l'histoire, seuls trois juges ont été mis en accusation mais aucun n'a perdu son poste.

Pour devenir juge au sein de la plus haute cour du pays, la Constitution n'impose aucune qualification particulière et le président des États-Unis est libre de choisir ses candidats. Le plus souvent, ces derniers sont choisis car ils partagent la sensibilité du parti au pouvoir mais cette habitude ne garantit pas une fidélité au Président. Les juges Warren et Brennan nommés par Eisenhower, le juge Blackmum nommé par Nixon, le juge Souter choisi par Bush (le premier du nom) évoluèrent tous vers des positions libérales après leur accession à la Cour.

La cour tient une session annuelle qui commence en octobre et dure environ neuf mois jusqu'en juin de l'année suivante. Les séances se déroulent en public mais les caméras, les photos, les enregistrements sont interdits. Durant cette session, les juges décident de la recevabilité des affaires qu'elle va juger puis elle entend les plaidoiries des parties et rend ses arrêts ("opinions"). Les décisions sont motivées et les juges rendent leurs arguments à l'écrit. Les désaccords sont tranchés à la majorité et les juges minoritaires ont la possibilité d'écrire leurs arguments ("dissenting opinion").

Entre arbitre des lois et gouvernement des juges

• Crédits : The Washington Post - Getty

"Dans une année typique, sur 70 ou 80 jugements, près de la moitié sont unanimes", fait remarquer Stephen Breyer dans une interview le 21 septembre 2020 au Nouvel Économiste. Le juge refuse d'adhérer à la façon dont la presse présente la Cour : "d'un côté les libéraux et de l'autre les conservateurs (...). Si j'obéis à l'idéologie au lieu du droit, je saurais que j'ai parfaitement tort, que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. (...) Si le Président pense que la personne qu'il nomme à la Cour suprême va décider de tout dans son sens, il se trompe."

Stephen Breyer déclare aussi qu'un juge "est un personnage qui a un pouvoir considérable dans un domaine très étroit". Et pour cause, il faut d'abord qu'une affaire remonte jusqu'à la Cour suprême. L'institution ne s'en empare en première instance que s'il s'agit d'une question qui touche au droit fédéral ou qui oppose deux états membres de l'union. La Cour juge également en appel lorsque deux cours de niveau inférieur ont rendu des décisions contradictoires.

Pourtant, la Cour suprême a bel et bien contribué aux bouleversements de la société américaine ces dernières décennies : en décidant que la ségrégation raciale dans les écoles publiques était contraire à la Constitution en 1954, en suspendant la peine de mort en 1972 (puis en la rétablissant en 1976), en reconnaissant le droit des femmes à avorter en 1973 ou encore en reconnaissant le mariage homosexuel en 2013. Mais aujourd'hui, certaines de ces évolutions sont dans le collimateur d'une partie du camp conservateur et le Parti républicain fait même un argument de campagne de la nomination de juges conservateurs pour revenir sur le droit à l'avortement. C'est le cas de Donald Trump, qui a ainsi réussi à rallier une majorité des évangéliques à son drapeau.

Si l'actuel Président réussit à remplacer le siège laissé vacant par Ruth Bader Ginsberg, des Etats hostiles au droit à l'avortement adopteraient alors des lois restrictives, qui remonteraient immanquablement jusqu'à la Cour suprême. Les juges seraient alors en mesure de se positionner sur la question.