La Déclaration universelle des droits de l'homme, lue Sylvie Granotier

Le 10 décembre 1948, les représentants de 48 nations ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le théâtre du Palais de Chaillot à Paris. Pour commémorer et réfléchir cet événement, France Culture vous invite à une journée d'émissions spéciales, ponctuée par les lectures fortes et engagées de Sylvie Granotier des articles 1 à 27 de ce texte fondateur qui porte les droits fondamentaux des hommes et des femmes.

Articles 1 et 2 : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux"

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 1

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés (...) sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance. Article 2

Articles 3, 4, 5, 6 et 7 : "Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi"

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 3

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 6

Articles 8, 9 et 10 : "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé"

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 8

Articles 15 et 18 : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion"

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 15

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. Article 18

Articles 19 et 20 : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression"

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Article 19

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Article 20

Article 21 : "La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics"

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Article 21

Article 22 : "Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale"

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 21

Article 25 : "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé"

La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 25

Article 26 : "Toute personne a droit à l'éducation"

L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Article 26

Article 27 : "Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté"

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 27

