Le Conseil d'État maintient la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle, mais avec un espoir

La juridiction administrative suprême a mis en avant "une situation sanitaire nouvellement dégradée et incertaine" pour décider ce mercredi du maintien de la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle au moins jusqu'au 7 janvier. Mais "un contexte plus favorable" changerait la donne.

C'est un "non, mais", rendu finalement par le Conseil d'Etat. Ce mercredi après-midi, le juge des référés de l'institution a estimé que la fermeture des salles de cinéma, théâtre et spectacle au moins jusqu'à la clause de revoyure du 7 janvier "n’est justifiée que par la récente dégradation du contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent sur son évolution à court terme".

Comme prévu, la décision du Premier ministre Jean Castex est confirmée et il faudra attendre deux semaines pour savoir dans quelle mesure ces lieux culturels pourront reprendre vie autrement qu'en ligne. La haute juridiction relève toutefois "une atteinte grave aux libertés", "alors que les protocoles sanitaires mis en place permettent de réduire le risque de transmission du virus". Et il met en avant une évolution sanitaire positive qui permettrait une réouverture.

"Une atteinte grave aux libertés"

Dans le détail, le juge souligne que :

La fermeture au public de ces lieux culturels porte une atteinte grave aux libertés, notamment à la liberté d’expression, à la liberté de création artistique, à la liberté d’accès aux œuvres culturelles et la liberté d’entreprendre.

Et que, en réponse aux neuf recours examinés lundi :

Le seul fait qu’une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d’autres supports ou de manière dématérialisée ne saurait faire disparaître cette atteinte.

En gras dans le communiqué, le magistrat estime aussi que "Le maintien de la fermeture de ces lieux culturels n’est justifié que dans un contexte sanitaire particulièrement défavorable". Car :

Les exploitants des établissements concernés ont mis en œuvre des protocoles sanitaires particulièrement stricts qui sont de nature, au moins pour une partie de ces salles, à diminuer significativement le risque lié à l’existence de rassemblements dans un espace clos. Le risque de transmission du virus dans les cinémas, théâtres et salles de spectacle est ainsi plus faible que pour d’autres événements accueillant du public, dès lors que de tels protocoles sont effectivement appliqués.

Les réactions, notamment de la rue de Valois

Dans un communiqué, le ministère de la Culture prend acte. Pour Roselyne Bachelot-Narquin : "Si cette démarche n’était pas fondée en droit, elle exprimait beaucoup de souffrance et de révolte. Nous devons l’entendre." La rue de Valois précise que "des concertations ont été engagées par la Ministre dès la semaine dernière avec les professionnels pour travailler sur les perspectives de réouverture, renforcer et ajuster les protocoles sanitaires et construire un modèle résilient qui permettrait, avec les adaptations nécessaires, de limiter autant que possible les à-coups liés à l’évolution de l’épidémie." Et d'ajouter que "Ces travaux engagés avec les professionnels de la Culture associent également les professionnels de la Santé. Il se poursuivront au cours des prochaines semaines afin de préparer une reprise, dès que la situation sanitaire le permettra, dans les meilleures conditions possibles."

Décision jugée très importante, par le président du Syndeac, syndicat qui regroupe quelque 400 structures, centres dramatiques, scènes nationales, scènes conventionnées et compagnies indépendantes. Pour Nicolas Dubourg :

Cette décision dit que le spectacle vivant, les musées, le cinéma, bien plus qu'une activité commerciale, sont une activité qui relève d'une liberté fondamentale. Qu'on ne peut pas la mettre en suspens, entre parenthèses. Même si le contexte sanitaire est défavorable, on ne peut pas l'arrêter. Et cette liberté fondamentale ne peut s'exercer pleinement par les substitutions qu'on a pu imaginer sur le numérique.

Celui qui dirige aussi le théâtre La Vignette à Montpellier ajoute : "Concrètement, cela veut dire qu'en cas d'amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement devra, je dis bien devra, traiter de la même manière notre secteur que les secteurs de commerce dits 'non essentiels', et ce puisque notre secteur est un secteur dans lequel la liberté de création et d'expression se jouent".

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques avait saisi le Conseil d'État. Dans un communiqué, elle voit dans cette décision "un camouflet sévère pour le gouvernement". Selon la SACD :

Cette décision confirme également que la mesure prise le 10 décembre dernier par le gouvernement, sans aucune concertation, s’inscrit davantage dans une logique politique que dans un choix de protection sanitaire de la population. Au cours de l’audience, le ministère de la Santé a d’ailleurs été dans l’incapacité de prouver un quelconque risque sanitaire associé à la fréquentation de théâtres et de cinémas.

"Cette décision est une indication très claire pour le gouvernement, qu'à l'avenir les cinémas et les théâtres sont des lieux qu'il faut ouvrir, non pas coûte que coûte, mais le plus possible", dès que la situation sanitaire s'améliorera, a souligné auprès de l'AFP le délégué général de la fédération des cinémas, Marc-Olivier Sebbag.

Saisi d'une demande similaire de représentants des musées et des lieux d'exposition, le Conseil d'État doit rendre une autre décision, les concernant, "d'ici la fin de la semaine".