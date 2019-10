Léonard de Vinci au Louvre : la justice italienne bloque le prêt de L’Homme de Vitruve

L'Homme de Vitruve sera t-il visible le 24 octobre lors de l'inauguration de la grande exposition du Louvre consacrée à Léonard de Vinci ? Rien n'est moins sûr depuis que la justice italienne a été saisie et qu'elle a suspendu jusqu'au 16 octobre - date de l'audience - l'autorisation de sortie du territoire du célèbre tableau.

Symbole de l'unité retrouvée

L'Homme de Vitruve était le symbole de l'unité retrouvée entre Italiens et Français. L'accord de prêt signé il y a seulement deux semaines mettait fin à une querelle que l'on voulait croire lointaine. Mais finalement, c'est une association Italia Nostra qui a obtenu que ce soit la justice et non les Etats qui décident du sort des œuvres de Léonard de Vinci. Ce prêt constitue, selon elle, une violation du code des Biens culturels.

Outre le célèbre Homme de Vitruve (conservé à la Galerie de l'Académie à Venise), quatre dessins doivent faire le voyage (Etude de paysage, Etude pour l'Adoration des Mages, et deux Etudes de paneggio) ainsi qu'une dizaine d’œuvres prêtées par divers musées italiens.

Cette association de défense des biens culturels s'élevait depuis plusieurs mois contre le prêt des œuvres du Maître de la Renaissance pour des motifs scientifiques et de sauvegarde du patrimoine, teintés de relents nationalistes. La présidente de l'association dénonçant un accord entre les deux Etats qui plaçait l'Italie en position de subalterne par rapport à la France. Et c'est tout l'accord qui est remis en cause, les cinq œuvres que devait prêter Rome à Paris resteront sur le territoire national en attendant la décision du juge une semaine seulement avant le début de l'Exposition. S'il décide de bloquer les œuvres en Italie, les peintures et dessins de Raphael que Le Louvre devait prêter l'an prochain en échange des œuvres de Vinci, devront-elles rester à Paris?

Dans un communiqué, le ministère italien de la Culture a jugé "incompréhensible" la suspension du prêt décidée par le tribunal administratif.