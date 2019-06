"Les journalistes sont des justiciables comme les autres", expliquait la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye après qu'une dizaine de journalistes a été convoquée par la DGSI, la Direction générale de la Sécurité intérieure. Des convocations qui interviennent en parallèle à la garde à vue du journaliste indépendant Gaspard Glanz, connu pour documenter les violences policières lors des manifestations de gilets Jaunes - durant lesquelles plusieurs journalistes ont été victimes de violences et intimidations y compris de la part de la police.

Les conditions d'exercice de la profession de journaliste se dégradent, mais ce recul est-il lié à la présidence d'Emmanuel Macron ? Faut-il s'inquiéter que la France ne soit qu'au 32e rang du classement RSF de la liberté de la presse ? Alexis Lévrier, chercheur associé au Gripic et spécialiste de l'histoire de la presse et des médias répond à nos questions.

Les journalistes sont-ils des justiciables comme les autres ?

Alexis Lévrier : "Ils ne sont pas au-dessus des lois mais dans l’exercice de leurs missions, ils bénéficient d’un certain nombre de protections spécifiques, notamment sur la question du secret des sources. L’article 2 de la loi de 1881 et une autre loi en 2010 qui a durci cet aspect-là protègent les sources des journalistes et lorsqu’il y a une convocation par la DGSI, systématiquement, et ils ont raison de le faire, les journalistes répondent qu’ils doivent protéger leurs sources au nom de la mission spécifique qui est la leur, qui consiste à informer leurs concitoyens."

Des journalistes convoqués par la DGSI, c’est nouveau ?

Alexis Lévrier : "Ce n’est pas du tout une nouveauté et parfois ce sont des journalistes connus. L’an dernier, en 2017, c’est Edwy Plenel, célèbre fondateur de Mediapart, qui a été convoqué avec un autre journaliste de Mediapart. En 2016 ce sont deux célèbres journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont aussi dû se rendre à une convocation de la DGSI. Et il y a eu d’autres convocations les années précédentes. Ce qui est nouveau et un peu inquiétant, c’est l’intensité, l’accumulation de ces convocations puisqu’il y a eu neuf journalistes convoqués ces dernières semaines, et ça on ne l’avait jamais vécu dans l’histoire récente."

Le secret défense est-il plus important que la liberté de la presse ?

Alexis Lévrier : "N’importe quelle démocratie a besoin de protéger des secrets d’État et en effet, régulièrement ces convocations ont lieu au nom de la protection du secret défense et il y a une légitimité à le faire. Le problème, c’est que dans une démocratie il y a aussi un pouvoir qui s’appelle la liberté d’information, et il est impératif que les journalistes puissent faire leur travail normalement. Lorsqu’on commence à rompre cet équilibre, lorsqu’il y a un pouvoir comme en l'occurrence le pouvoir politique, qui essaie de prendre le pas sur l’autre, alors ça pose un vrai problème pour la démocratie."

Affaire Benalla / vente d’armes au Yémen, c’est la même chose ?

Alexis Lévrier : "Ce sont deux dossiers et deux lois différents. Il y a la protection du secret défense [dans le cas des ventes d’armes] et dans le cas de la convocation d’Ariane Chemin - c’est la journaliste du Monde qui a lancé l’affaire Benalla - Ariane Chemin a été convoquée au nom d’une loi de 2016 qui consiste à empêcher la révélation de l’identité des membres des forces spéciales, et dans un volet de l’affaire Benalla qui consistait à s’interroger sur les agissements de Benalla au sein de l’Élysée et sur ses liens avec des oligarques russes, elle avait révélé le nom d’un membre des services spéciaux et c’est à ce titre-là qu’elle a été convoquée. Le problème, c’est qu’il y a une dimension symbolique dans cette convocation parce que c’est la journaliste qui a révélé l’affaire Benalla, ce n’est pas du tout anodin qu’elle soit convoquée par la DGSI."

Est-ce de l’abus de pouvoir ?

Alexis Lévrier : "Ce n’est pas à moi de le dire mais on peut se poser la question."

Jusqu’où va la liberté de la presse ?

Alexis Lévrier : "La presse n’a pas tous les droits, dans une démocratie comme je vous le disais il faut préserver un équilibre entre les pouvoirs. Il arrive que la presse se trompe, il arrive qu’elle révèle de fausses informations, il arrive qu’elle diffame et dans ces cas-là on doit pouvoir la poursuivre. Aucun journaliste n’est au-dessus des lois. Il y a une tentation du pouvoir politique spécifiquement en France, il y a toute une histoire longue du journalisme français et de la tutelle exercée par le pouvoir depuis la monarchie sur le journalisme qui fait qu’on a tendance à retirer aux journalistes des droits dont bénéficient le reste de leurs concitoyens, et ça c’est tout à fait inadmissible."

Y a-t-il plus de violences policières contre les journalistes ?

"Il a fallu tout le travail d’un journaliste qui s’appelle David Dufresne pour recenser les violences contre les gilets jaunes et aussi, de manière plus spécifique, les violences policières contre les journalistes, pour qu’on mesure l’ampleur de ces violences à l’égard des journalistes. Il est trop tôt pour dire s’il y avait des ordres derrière ça, ce qui est certain, c’est qu’on est dans un État de droit et qu’on voit bien que les policiers qui sont à l’origine de ces violences vont être convoqués, vont devoir rendre des comptes. On saura à ce moment-là s’ils ont répondu à des ordres ou s’il s’agit simplement d’erreurs individuelles. Ce qui interroge, c’est le nombre de ces violences et le fait qu’il n’y ait pas eu pour l’instant - le temps judiciaire n’est pas le temps médiatique - mais pour l’instant il n’y a pas eu de réaction et il n’y a pas eu de mesures contre les policiers qui sont à l’origine de ces violences."

Selon RSF, la France a chuté au 32e rang au classement de la liberté de la presse...

Alexis Lévrier : "Oui, il faut s’en inquiéter. Ça ne veut pas dire que la France est devenue une démocratie illibérale, mais c’est vrai, il y a toute une tradition d’origine monarchique qui vient de l’Ancien Régime, qui est la tentation en France d’exercer un pouvoir très vertical, très incarné, très personnalisé. Emmanuel Macron s’inscrit dans une histoire problématique pour les droits de la presse parce qu’à chaque fois qu’on a eu une présidence très verticale, très incarnée et très personnalisée, les journalistes ont souffert et d’une manière générale, la liberté de la presse aussi."

Le pouvoir utilise-t-il la défiance des citoyens envers les journalistes ?

Alexis Lévrier : "Oui et ce n’est pas spécifique à la France. J’évoquais Donald Trump, on sait que toute sa stratégie en campagne et même dans l’exercice du pouvoir a consisté à s’en prendre frontalement aux journalistes parce qu’il y a un public pour ça. Il y a une partie de l'opinion qui déteste la presse et qui estime que finalement, autant faire confiance à des leaders qui utilisent cette haine là et qui s’inscrivent dans une volonté de limiter les pouvoirs de la presse. J’aimerais quand même dire que les Français et tous ceux qui pensent cela devraient avoir en tête l’idée que sans liberté d’informer, il n’y a pas de démocratie possible, et que chaque fois qu’on s’en prend à un journaliste, c’est la démocratie elle-même qui est remise en cause."

