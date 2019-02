Les polices municipales ont de plus en plus la cote

Paris est la dernière grande ville française à ne pas compter de police municipale. Mais d’ici 2020, la capitale ne devrait plus faire exception. La maire de Paris a surpris par son récent revirement, s'attirant même les foudres de certains de ses alliés. Anne Hidalgo veut créer une force dotée de 3 400 agents dont les missions seront concentrées sur la lutte contre les incivilités et le respect de la propreté. Avant elle, de nombreux édiles ont fait le même choix : en réponse à la demande de leurs habitants mais aussi pour combler le désengagement de l’Etat.

Le retour de la police municipale

La police municipale a de nouveau la cote en France : avec 21 454 agents recensés au 31 décembre 2016, la profession n’en finit plus de recruter. Cette tendance à la création de postes a commencé dans les années 80 et ne s’est jamais démentie depuis. Les polices locales avaient pourtant quasiment disparu du paysage depuis la période du régime de Vichy : “Sous la IIIe République [1870 - 1940], la police quotidienne était assurée par les polices municipales”, explique Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Cesdip (Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales).

Les commissaires étaient sous l’autorité des maires et ces derniers étaient le fournisseur de sécurité auprès des citoyens. Mis à part les grandes enquêtes et les grandes affaires, qui étaient traitées par le ministère de l’Intérieur et par “la sûreté” [l’ancêtre de la police nationale], la police de voie publique relevait de la compétence des mairies.

Mathieu Zagrodzki

Le grand bouleversement a eu lieu sous le régime de Vichy avec la loi du 23 avril 1941 qui a étatisé tous les services de police dans les communes de plus de 10 000 habitants. A partir de ce moment, les agents de police ont été recrutés par l’Etat et ce changement de statut n’a pas été pas remis en cause à la Libération. “La sécurité est alors devenue principalement une affaire nationale, même si la possibilité a été laissée aux maires de créer leur propre police, mais une police supplétive qui n’avait pas les mêmes pouvoirs que la police nationale ou que la gendarmerie nationale”.

• Crédits : Michel Baret - Getty

Le retour en grâce des polices locales a eu lieu à partir des années 80 : “Une époque où la sécurité s’est imposée comme un thème dominant dans les campagnes électorales”, poursuit Mathieu Zagrodzki. “Au lendemain des législatives de 1993, les sondages ont montré que la sécurité était une préoccupation grandissante des Français et cette demande été largement adressée aux maires qui avaient alors deux options : créer ou renforcer une police municipale et développer la vidéosurveillance. Bien souvent, ces deux évolutions sont allées de pair”.

Les maires se sont appuyés sur les pouvoirs que leur reconnaissent la législation et la jurisprudence administrative et qu’on appelle le "pouvoir de police du maire" : via des arrêtés municipaux, il peut prononcer un couvre-feu, restreindre la consommation d’alcool sur la voie publique ou prendre des mesures contre la mendicité. “Il est le garant ordre publique, de la tranquillité et de la salubrité dans sa commune”.

Un outil électoraliste réservé aux communes riches ?

• Crédits : data.gouv.fr

Mais l’intérêt est aussi politique : “Créer une police municipale, la renforcer et l’armer est une manière de dire à ses administrés qu’on s’occupe de la question de la sécurité, qu’on prend cette problématique à bras le corps”, analyse Mathieu Zagrodzki. Et d'ajouter : "la police municipale est une police visible, en uniforme, dont les missions touchent à la sécurité du quotidien, à la lutte contre les incivilités". Au palmarès des villes les mieux dotées, on retrouve aujourd’hui les communes parmi les plus peuplées de France : Marseille, Nice et Lyon constituent le trio de tête. Avec 426 agents en 2016, la cité phocéenne a augmenté ses effectifs de 86% depuis 2012.

Ces statistiques du ministère de l’Intérieur permettent aussi de constater les disparités qui existent entre collectivités. Sans surprise, les communes les plus riches disposent de moyens plus conséquents pour recruter et équiper leurs services de sécurité : si on rapporte le nombre de policiers municipaux au nombre d’habitants, Saint-Tropez arrive en tête avec 7,81 policiers municipaux pour 1 000 habitants. Avec 196 agents municipaux, la ville de Cannes arrive en 5e position des communes françaises les mieux dotées. “Ces disparités se retrouvent dans les effectifs mais aussi dans les équipements”, explique Mathieu Zagrodzki : “à Nice et Cannes par exemple, les agents municipaux sont équipés des mêmes armes de poing que la police nationale”.

Sur l’ensemble du territoire, les effectifs de policiers municipaux ont crû de 10% entre 2012 et 2016 mais “ils restent concentrés dans les (ex) régions PACA, qui rassemble à elle seule 20% des effectifs, Languedoc-Roussillon, Île-de-France et Rhône-Alpes”, note le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), qui constate aussi que “deux tiers des communes emploient moins de 5 agents”. Cette question de l’inégale répartition des forces de police locale fait l’objet de nombreuses critiques de la part d’élus locaux et de responsables politiques qui dénoncent une sécurité à deux vitesses. Mais la question n’a encore jamais fait les gros titres.

Vers une troisième force en plus de la police et de la gendarmerie

Au niveau national, l’émergence des polices municipales est un phénomène bien documenté. En septembre 2018, les députés LREM Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue (ancien patron du RAID) ont rendu un rapport dans le but d’améliorer la coordination entre services de sécurité. Dans ce texte, les polices municipales sont qualifiées de “troisième force” - en plus de la police nationale et de la gendarmerie - et les chiffres des effectifs sont précis : 146 671 policiers nationaux, 96 036 gendarmes, 21 454 policiers municipaux et 167 800 salariés de sociétés privées (chargées du transport de fonds et des contrôles dans les aéroports notamment).

La grande question consiste à définir et délimiter les missions de cette police du quotidien. Depuis la suppression de la police de proximité en 2003, “les collectivités locales ont été amenées à faire de plus en plus de choses que l’Etat était susceptible de faire”, explique Mathieu Zagrodzki :

Entre 1997 et 2002, l’Etat avait déployé des policiers de manière visible en patrouilles pédestres. Ces unités travaillaient sur des petits périmètres afin de rassurer la population, pour collecter de l’information, répondre à des besoins locaux mais aujourd’hui, cette mission n’est plus du tout assurée.

Mathieu Zagrodzki

Ce désengagement de l’Etat est de plus en plus comblé par les municipalités “qui ont été obligées d’investir dans des polices locales du fait de la forte demande des citoyens pour une sécurité au quotidien et pour la lutte contre les incivilités et la petite délinquance”. A Paris, le projet d’Anne Hidalgo s’inscrit dans cette optique : les 3 400 agents seront dotés de bâtons type "Tonfa", de gilets tactiques, de gaz lacrymogène, de caméras et de gyrophares, mais pas d’armes à feu.

La question de l’armement et des missions

• Crédits : Pierre Saliba - Maxppp

In fine, le choix de l’équipement relève exclusivement du maire : aujourd’hui, 44% des polices municipales sont équipées d’armes à feu, contre 39% en 2014. A Paris, la mairie refuse les armes à feu car elle insiste sur le fait que les policiers municipaux ne doivent pas remplacer la police nationale : “Ils permettront à cette dernière de se recentrer sur ses missions”. Mais dans d’autres communes, le choix est différent, plus offensif : “Les agents peuvent être positionnés un peu plus sur de la lutte anti criminalité dans la mesure où on leur demande de rechercher du flagrant délit”, précise Mathieu Zagrodzki. C’est le cas par exemple à Nice où la mairie a beaucoup investi dans un centre de vidéosurveillance, qui sert aussi à identifier les auteurs de vol et les voitures mal garées (pour dresser des PV). A Levallois-Perret, les policiers ont même eu des 357 Magnum, écartés après la loi du 15 avril 1999. Le texte interdisait de s'équiper d'armes au-delà de la 4e catégorie (calibre 38 spécial ou pistolets automatiques 7.65), raconte Le Parisien. Le maire de la ville s'est d'ailleurs fait remarquer il y a un an en partageant une photo de neuf policiers municipaux particulièrement armés et tout sourire. "Une erreur" de publication, avait affirmé Patrick Balkany.

La réglementation est claire cependant. La police nationale et la gendarmerie détiennent le monopole des pouvoirs d’enquête et d’investigation : perquisition, garde à vue, consultation de fichiers. L’agent municipal peut procéder à une interpellation en cas de flagrant délit mais il doit remettre le suspect aux autorités nationales, qui seules comptent des officiers de police judiciaire dans leurs rangs. En ces temps de menace terroriste, police nationale et gendarmerie se sont par ailleurs détachées des missions de sécurité du quotidien pour remplir un nouveau rôle de protection et de surveillance de sites sensibles ; une tendance qui ne semble pas près de s’inverser.

Mais le débat n’est pas clos, surtout à un an des élections municipales prévues en 2020 : certaines voix s’élèvent pour armer les agents municipaux en invoquant la menace terroriste. L’une des victimes des attentats de janvier 2015 était une policière municipale : Clarissa Jean-Philippe, abattue dans la rue à Montrouge par Amédy Coulibaly. Et l’argument est repris aujourd’hui à propos du projet de police à Paris : "Ils auront écrit ‘Police’ sur le dos mais seront sans arme, dans une ville qui a connu des attentats", s'inquiète Fabrice Durix, délégué Unsa. L'ancien patron de la Police nationale, Frédéric Péchenard, désormais élu régional Les Républicains s'interroge aussi : "Comment envisager qu'ils protègent les Parisiens si tout d'un coup il y a un fou dans la rue, armé d'un couteau, qui crie Allah akbar et se met à poignarder les gens ?"

Pour le moment, ces questions se décident au niveau local : “En principe, une convention est signée entre les élus des collectivités et les représentants de la Police nationale et de la Gendarmerie, sous la houlette du préfet”, précise Mathieu Zagrodzki. “Les missions sont clairement définies : il y a parfois des patrouilles mixtes, du partage d’information et la répartition des rôles est écrite sur le papier”. Mais à l’avenir, des décisions au niveau national pourraient aussi être prises : le rapport des députés Fauvergue et Thourot préconise ainsi la création d’une école nationale des polices municipales. Aujourd’hui, le recrutement se fait sur concours et la formation dure six mois, elle est assurée par le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale).