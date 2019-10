L'Italie autorise le prêt des oeuvres de Léonard De Vinci au musée du Louvre

Le musée du Louvre consacre une grande exposition au maître de la Renaissance à partir du 24 octobre. Mais l'autorisation de sortie du territoire de plusieurs oeuvres conservées en Italie avait été suspendue. Parmi ces oeuvres : "L'Homme de Vitruve", l'un des dessins les plus célèbres de Léonard de Vinci. La justice italienne vient de trancher. Le tribunal administratif de Vénétie a repoussé le recours formé par l'association Italia Nostra, estimant que sa requête "n'était pas suffisamment fondée", ouvrant la voie au prêt des oeuvres au musée parisien.

À LIRE AUSSI Art et création Léonard de Vinci au Louvre : la justice italienne bloque le prêt de L’Homme de Vitruve

Il aura fallu moins d'une heure aux juges de Venise où est conservé L'Homme de Vitruve pour autoriser le départ de l'œuvre de Vinci. Car "non, "L'Homme de Vitruve ne constitue pas le fonds principal, l'identité même des Galeries de l'Académie à Venise" et donc "non, il n'est pas interdit de prêter cette œuvre." Le Tribunal rappelle d'ailleurs que "dans le passé, d'autres œuvres ont été prêtées à l'étranger", des oeuvres de Giorgione, de Bosch et de Michel Ange. Les arguments de l'association Italia Nostra sur la fragilité de l'œuvre, notamment, qui ne pourrait pas voyager, sont jugés infondés par le tribunal. Il estime "au contraire que le ministère de la Culture a correctement fait son travail".

Prêt autorisé en raison de "l'importance mondiale exceptionnelle de l'exposition"

La suspension de l'accord signé entre la France et l'Italie aurait aussi porté préjudice au musée du Louvre, explique le Tribunal. Il se range en fait derrière les arguments du ministère de la Culture italien : "L'exposition aura une portée internationale exceptionnelle" a dit l'avocat du gouvernement, "elle permet à l'Italie de valoriser son patrimoine et ses musées". L'avocat a enfin insisté sur l'avantage obtenu par l'Italie en échange des œuvres de Vinci puisque cinq peintures et dessins de Raphaël seront exposées à Rome l'an prochain. Le ministre Dario Franceschini salue ce soir (sur twitter) "Enfin la grande opération italo-française à Paris avec Léonardo et à Rome avec Raffaello peut commencer !"