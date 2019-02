Paul François face à Monsanto : "C'est le combat de ma vie, de ma famille, et je crois en la justice"

Entretien | Paul François est la figure de la lutte contre Monsanto en France. Céréalier intoxiqué en 2004, il se bat depuis douze ans et revient en justice ce mercredi à la cour d'appel de Lyon. Il nous a raconté son combat, ses soutiens, ses espoirs et sa colère à l'égard d'Emmanuel Macron.

C'est le quatrième procès de Paul François face à Monsanto, ce mercredi à Lyon. Ce céréalier de Charente poursuit la multinationale après avoir été intoxiqué par un herbicide en 2004 (le Lasso, retiré du marché au Canada dès 1985 et depuis 1992 en Belgique et au Royaume-Uni, puis interdit depuis 2007 en France). Après plusieurs malaises, il avait été longuement hospitalisé et frôlera même la mort. Il souffre toujours de graves troubles neurologiques. La procédure dure depuis douze ans, avec deux premiers procès gagnés, en première instance puis en appel, avant que la Cour de cassation ne revienne sur la décision de la cour d'appel pour une question de droit. Paul François s'est confié à Fiona Moghaddam dans notre journal de 22h.

Vous avez longuement hésité à vous relancer dans un quatrième procès. Pourquoi ?

Déjà, d'un point de vue financier, même si mes avocats sont dans un cabinet engagé et qu'ils ne vont pas me demander de régler intégralement leurs honoraires, il faut bien comprendre que les frais annexes d'une telle procédure se montent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand la cour de Cassation a pris sa décision en 2017, financièrement, je ne pouvais déjà plus assurer. Mes deux filles m'ont encouragé à lancer une cagnotte sur internet. Je n'y étais pas forcément très favorable car je ne savais pas si cela allait être suivi. Et à ma grande surprise, les gens se sont reconnus dans ce combat et des milliers de personnes ont cotisé et nous avons levé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cela a déjà été une première solution.

Mais au-delà de l'aide financière, moralement, il est tellement épuisant de combattre une société comme Monsanto, qui passe son temps à dénigrer la personne. Moi comme ma famille et tous ceux qui m'ont aidé dans ce combat. A un moment, moralement, on ne tient plus ! C'est vrai qu'au moment de cette décision, alors que j’étais encore à l'hôpital suite à cette intoxication, je me disais "Mais, à quoi bon ? A quoi bon continuer ? Cela va être épuisant de retourner devant la justice. Je vais devoir encore affronter les avocats de Monsanto." J'ai vraiment hésité et puis des milliers de personnes m'ont envoyé des messages de soutien pour dire : "On est derrière vous. Continuez, parce que ce combat n'est pas que le vôtre et nous croyons en la justice. Il ne faut rien lâcher". Cela m'a aidé moralement et financièrement.

Et qu'attendez-vous de ce nouveau procès ?

J'attends que la justice continue l'excellent travail fait depuis le début. La Cour de cassation nous renvoie devant la cour d'appel en estimant que ce n'est pas pour un défaut d'information mais pour un produit défectueux. Si la Cour de cassation a pris cette décision, c'est qu'elle a eu accès bien évidemment au dossier et en regardant les éléments au dossier, il leur a paru évident que les faits étaient plus graves. Cela veut dire que la société Monsanto a délibérément commercialisé un produit défectueux, dangereux pour les utilisateurs et, au-delà, pour les riverains et les consommateurs. J'attends que les juges écoutent les plaidoiries et que d'ici un mois ou deux, elle condamne définitivement cette société et que la page se tourne. Après douze ans de combat, j'ai aussi envie de passer à autre chose. C'est le combat de ma vie, cela a été le combat de ma famille. Au départ, mon épouse était à mes côtés. Malheureusement, elle est décédée depuis. Et je serai tout seul pour ce procès. Mais il y aura bien sûr mes deux filles et tous ces gens qui vont me soutenir. Et je crois en la justice.

Et au-delà de mon produit, cela montre que cette société est capable de commercialiser et de mentir sur la dangerosité d'un produit.

Vous espérez des suites ? Il y a quelques jours, Emmanuel Macron disait que l'on ne parviendrait pas à sortir à 100% du glyphosate d'ici trois ans comme il s'y était engagé. Espérez-vous que votre procès fasse bouger les lignes ?

J'espère au moins que les politiques pourront se poser les bonnes questions et prendre aussi leurs responsabilités. Je suis très déçu du comportement d'Emmanuel Macron. Dans sa campagne, c'est lui qui a abordé les pesticides et le problème du glyphosate. C'est lui qui s'est engagé, il y a un an, au salon de l'Agriculture, à dire "je prends mes responsabilités pour retirer ce produit parce que c'est moi qui serai jugé par les générations futures". Quand je l'ai entendu dire cela, je repensais à la conclusion du livre que j'ai écrit sur mon histoire et dans laquelle je disais : "Moi, simple citoyen, j'ai pris mes responsabilités, j'espère que les pouvoirs publics et les hommes politiques en feront autant."

Malheureusement, un an après, Emmanuel Macron revient en arrière, il ne l'a pas inscrit dans la loi, et il y a quelques jours, le gouvernement avait l'occasion de mettre un fonds d'indemnisation en place pour les victimes des pesticides. C'était vendredi dernier. Et le gouvernement a fait en sorte que cette loi ne passe pas !

Moi, j'ai pu entamer ce procès mais malheureusement des milliers de victimes ne peuvent pas faire la même chose et ont demandé un fonds d'indemnisation. Et le gouvernement a demandé à ses députés de ne pas suivre cette loi votée à l'unanimité au Sénat. Et quand j'ai entendu la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dire "J'ai une pensée pour les victimes", alors que c'est elle-même et son cabinet qui freinent depuis plus d'un an sur la mise en place de ce fonds, cela veut dire que ce gouvernement est plutôt du côté des fabricants de pesticides que du côté des victimes.

Je suis très énervé et si nous gagnons ce procès je ne manquerai pas de dire que la justice et un simple citoyen vont plus vite que les hommes politiques qui ont les pouvoirs de prendre les décisions.