Police et justice, le difficile équilibre

L’Inspection générale de la police nationale (IGPN), chargée d’enquêter sur les causes de ses blessures, a procédé à une série d’auditions. Dans sa dernière édition, Le Monde a ouvert ses pages idées à Isabelle Sommier, qui a dirigé avec Xavier Crettiez et François Audigier l’ouvrage collectif Violences politiques en France (Presses de Sciences Po). Pour la sociologue, interrogée par Abel Mestre, "il faut toujours penser ensemble la violence contestataire et la violence d’Etat". L’ouvrage étudie 6 000 épisodes de violence politique entre 1986 et aujourd’hui.

On a fait le pari de construire une base statistique pour objectiver la réalité du recours à la violence sous toutes ses formes, des agressions aux attentats, en passant par les affrontements et les dégradations.

L’année 1986 apparaît en effet emblématique d’une évolution des formes de l’action collective et de la violence politique, avec l’assassinat de Georges Besse, le PDG de Renault (revendiqué par Action directe à son "apogée"), le début des attentats islamistes en France, l’apparition des coordinations de grévistes qui relèguent les syndicats traditionnels - une tendance à l’autonomie des luttes qui va se développer. C’est aussi l’année du mouvement contre la loi Devaquet, avec la mort de Malik Oussekine qui, à la suite d’une commission d’enquête, conduira à une évolution des techniques de maintien de l’ordre, un "changement de doctrine favorisant le contact physique, comme on le voit depuis 2016 et plus encore 2018."

Les auteurs ont distingué cinq familles de "violence militante" : les idéologiques, les confessionnels, les séparatistes - notamment corses -, les professionnels attachés aux questions sociales et les sociétaux - antinucléaires ou animalistes.

En nombre d’épisodes violents, les « confessionnels » représentent moins de 7 % mais les islamistes seuls sont responsables de 84 % de l’ensemble des morts.

Quant aux "idéologiques", l’étude montre que "la violence d’extrême droite privilégie les atteintes aux personnes, quand à gauche, ce sont les atteintes aux biens et les affrontements avec les forces de l’ordre". Un chapitre du livre est consacré à la période 2016-2020, avec notamment le mouvement contre la loi travail et le retour d’un "usage émeutier de la manifestation". On n’est plus dans la déambulation organisée, le cortège de manifestants encadrés par les services d’ordre des organisations syndicales. Face à cela, "on a un maintien de l’ordre très particulier qui contribue à la montée en radicalité des manifestants et à une solidarisation de ceux qui ne sont pas venus en découdre à l’égard d’éléments plus violents".

Semer le trouble

La dernière livraison de la revue Techniques&culture est consacrée à cette évolution du répertoire d’action collective. "Les troubles", c’est ainsi qu’on désignait le conflit sanglant en Irlande du Nord. À l’époque - encore récente - la violence est clivante chez les insurgés.

Parfois plus que la cause défendue, le choix des modes d’action, des armes et des instruments de la lutte divise.

Un phénomène qu’illustre le mouvement des Droits civiques aux États-Unis, partagé entre les figures antagonistes et pourtant complémentaires de Martin Luther King et de Malcolm X, tous deux finalement assassinés. Matthieu Duperrex et Mikaëla Le Meur soulignent la parenté étymologique des termes "émeute" et "émotion". L’émeute, "cet émoi collectif", favoriserait les mobilisations et "l’enrôlement des soutiens à une cause". Ils citent Michelle Perrot dans Les ouvriers en grève. France 1871-1890 (éd. de l’EHESS)

L’idée de grève générale sourd de l’expérience des « bras croisés » où les producteurs éprouvent leur puissance.

Une façon aussi de "rematérialiser le politique", trop souvent cantonné au domaine des idées et, selon l’expression de Judith Butler, "d'habiter le trouble". Passent ainsi en revue "l’offensive des poubelles au sein d’un barrio new-yorkais dégradé" (Claire Richard) ou celle des "pneus brûlés" pour enrayer le système mondialisé du "couple véhicule-route", mais aussi pour se protéger, comme à Alep en Syrie, des raids aériens par une épaisse fumée noire (Yann Philippe Tastevin), ou encore de l’érection de barricades faites de tout bois (Basak Ertür).

Récemment, à Hong-Kong, des manifestants ont utilisé des tiges de bambou liées ensemble pour former des entrelacs complexes posés par-dessus les routes.

La revue qui mène l’enquête sur les cultures matérielles depuis André Leroi-Gourhan - co-fondateur - s’intéresse aussi aux "objets de grève" comme la montre Lip dont le boîtier indique "vente sauvage", mais également à l’affiche ou au tract. Ou même aux techniques de soin pour remédier aux blessures dans l’urgence des manifestations (Perrine Poupin), voire aux réparations collectives dans le temps long avec la création d’un journal militant (Sébastien Gaillot).

Battre le pavé

Là aussi, on voit que les nouvelles formes de l’action collective entraînent des évolutions de la doctrine policière du maintien de l’ordre et des méthodes de répression et de contention, "de sorte que les ajustements réciproques des forces en présence conduisent à une co-construction des techniques de lutte".

On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l’enserrent. (Bertolt Brecht, De la violence)

La revue Délibérée, animée par le Syndicat de la magistrature, publie un dossier sur la police et la justice. Alors que l’on dénonce les violences policières, les policiers, eux, se plaignent du "laxisme" des tribunaux, qui sont en effet trop souvent en arrière de la main... pour condamner les abus de la police. "Qui contrôle la police ?" demande l’édito

Notre époque paraît marquée par une forme de toute-puissance de la police, qui peine à rendre compte de son action auprès de la population, et serait même en mesure de dicter à son propre ministre de tutelle le contenu des réformes la concernant, ou plus largement, touchant aux libertés individuelles.

Christian Mouhanna, chercheur CNRS au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) analyse une déontologie des forces de l’ordre, inscrite depuis 2014 dans un code spécifique mais qui ne satisfait ni les forces de l’ordre, "ni celles et ceux qui entendent l’ériger en rempart contre les violences policières". Et deux magistrates, Katia Dubreuil et Sarah Massoud expliquent à la politologue Vanessa Codaccioni et à l’avocat Raphael Kempf les liens particuliers de la police et de la justice.

En France, la justice est dans un rapport de force politique et institutionnel très défavorable vis à vis de la police. Katia Dubreuil

D’où la difficulté pour le juge de statuer sur les infractions commises par des policiers, alors qu’un biais existe : "la parole d’un policier vaut plus que la parole d’une victime ou d’un témoin". Sarah Massoud évoque la contre-enquête de Didier Fassin, Mort d’un voyageur (Seuil, 2020) qui remet en cause l’argument de la légitime défense dans une affaire de bavure ayant entraîné la mort d’un homme appartenant à la communauté du voyage. Elle souligne que les policiers "ont une forte tendance à convoquer l’argumentation juridique de la légitime défense" et constate à la lecture du rapport de l’IGPN une baisse considérable du nombre de sanctions disciplinaires "alors que le nombre des saisines est en augmentation".

"Depuis la réforme législative de 2017 élargissant les règles de la légitime défense au profit - et à la demande des policiers, une augmentation de l’usage des armes a été constatée, concernant tant les armes létales que les armes dites de force intermédiaire."

