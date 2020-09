Procès des attentats de janvier 2015 : chroniques judiciaires

Devant une cour d'assises spéciale, la justice revient sur les attentats djihadistes de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher. Quatorze suspects comparaissent pour des complicités à divers degrés avec les frères Kouachi et Amedy Coulibaly. Comptes rendus de ces audiences.

Un dossier d'instruction de 171 tomes, 14 accusés dont 11 présents dans des box vitrés, 200 parties civiles, 144 témoins et près de 100 avocats et médias accrédités. Le procès des attentats de janvier 2015 a lieu depuis le 2 septembre jusqu'au 10 novembre, plus de cinq ans après la série d’attaques terroristes de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher. Un retour sur trois journées d'horreur qui ont sidéré la France et entraîné une mobilisation d'ampleur internationale. Mais en l'absence des auteurs de ce qui avait entraîné à l'époque la mort de 17 personnes, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, tués par les forces de l'ordre.

Ce rendez-vous judiciaire qualifié d'historique - exceptionnellement au tribunal de Paris, porte de Clichy - est aussi le premier procès terroriste à être filmé en France.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm le suit de près. Voici l'essentiel de ses comptes rendus d'audience. Avec, avant tout, les enjeux de cet événement :

Écouter Écouter Les enjeux du procès, avec Florence Sturm 1 min Les enjeux du procès, avec Florence Sturm

• Crédits : Visactu

Mercredi 2 septembre : un premier jour masqué et sous haute sécurité

Un procès dont tous les acteurs resteront masqués, c'est l'image la plus frappante de cette première journée d'audience entamée peu après 10h. Plus encore que l'impressionnant dispositif de sécurité déployé, avec par exemple deux contrôles avant de pouvoir accéder à la salle d’audience principale où seules vingt places sont réservées pour la presse. Faute de place, l'audience est donc retransmise dans trois autres salles, au deuxième étage de l’immense Palais de justice. Le public, lui, est cantonné au rez-de-chaussée, dans l’auditorium. Avec une obligation sanitaire de rester masqué au coeur des débats :

Écouter Écouter Au premier jour du procès 1 min Au premier jour du procès

"C'est donc cela [ces masques] que l'Histoire retiendra, puisque ce procès est filmé ?" lance Isabelle Coutant-Peyre, l'avocate du principal accusé, Ali Riza Polat, qui dénonce une atteinte aux droits de la défense : "des gens jugés alors qu'ils étaient masqués". Alors que des protestations fusent parfois dans les rangs de la salle, "On entend rien". "Oui, répond calmement le président de la cour Régis de Jorna, on dira qu'en France il y avait une pandémie qui s'appelait le Covid." En début d'après-midi, il entame la très longue lecture du rapport, synthèse d'un dossier de 171 tomes. Plusieurs proches des victimes ont quitté la salle, au bord des larmes, à l'évocation de la tuerie de Charlie Hebdo : 11 morts dont le président égrène les noms. Charlie Hebdo qui a décidé ce mercredi de publier à nouveau les caricatures qui avaient fait du journal une cible des djihadistes.

Jeudi 3 septembre : premiers accusés à se défendre

Le procès entre dans le vif du sujet, avec l'examen du profil des 14 accusés, dont trois manquent à l'appel et sont jugés par défaut. Soupçonné d'avoir cherché des armes pour les frères Kouachi, Abdelaziz Abbad est le premier des accusés à s'exprimer. Il clame son innocence avant de parler de lui. Son témoignage est perturbé par des problèmes techniques à répétition. On entend rien dans la salle voisine, même si les accusés et les avocats ont été autorisés à s'exprimer sans masque (mais pas les magistrats). Plusieurs avocats se sont ému de l'obligation du masque, tant d'ailleurs du côté de la défense que des parties civiles, estimant, notamment, qu'elle pouvait pénaliser les accusés, dont les visages et les émotions sont rendues invisibles par le masque. Vient ensuite ce jeudi le Belge Michel Catino, doyen des accusés à 68 ans et présenté comme l'homme à tout faire de Metin Karasular, un garagiste turc volubile qui a joué les intermédiaires pour la revente d'une voiture achetée frauduleusement par Amedy Coulibaly :

Écouter Écouter Retour sur les vies des deux premiers accusés à parler : Abdelaziz Abbad et Michel Catino 1 min Retour sur les vies des deux premiers accusés à parler : Abdelaziz Abbad et Michel Catino

Vendredi 4 septembre : le principal accusé à la barre

Parole très attendue ce vendredi matin, celle d'Ali Riza Polat, accusé de "complicité" des crimes terroristes des frères Kouachi et d'Amedy Coulibaly. C'est sur ce franco-turc de 35 ans que pèsent les accusations les plus lourdes. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sans surprise, il s'est dit "innocent", sans se lever à l'arrivée de la cour. Il résume sa vie en deux mots : "business et argent". Avant de préciser : "Je fais mes cinq prières par jour, mes conneries à côté, je mélange pas, mais je demande pardon à Dieu, cela reste des pêchés". Et d'ajouter, dans une ultime provocation : "Quand je sors, je vous le dis ouvertement, je vais faire encore du banditisme, encore plus".

Écouter Écouter "Je suis là à côté de balances mythomanes qui ont raconté des conneries", verbe haut, débit rapide, Ali Riza Polat a fait le récit de sa vie. Vie résumée en deux mots : business et argent. 1 min "Je suis là à côté de balances mythomanes qui ont raconté des conneries", verbe haut, débit rapide, Ali Riza Polat a fait le récit de sa vie. Vie résumée en deux mots : business et argent.

• Crédits : Benoit Peyrucq - AFP

Toujours ce vendredi, la cour s'est ensuite penchée sur la personnalité d'Hayat Boumedienne, la compagne d'Amedy Coulibaly, le tueur de l'Hyper Cacher, partie en Syrie quelques jours avant les attentats et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et c'est sa soeur aînée, Keltoum Boumedienne, qui est venue à la barre dire son émotion et le récit de la vie de l'absente, marquée à huit ans par la mort de leur mère :

Écouter Écouter "Je n’ai pas vu la menace", assure la grande sœur d’Hayat Boumeddiene. Selon elle, le décès prématuré de leur mère a été un tournant. 1 min "Je n’ai pas vu la menace", assure la grande sœur d’Hayat Boumeddiene. Selon elle, le décès prématuré de leur mère a été un tournant.

D'assurer ne pas savoir où se trouve aujourd'hui celle qui l'a appelée par le passé à sept reprises, la dernière en octobre dernier.

Lundi 7 septembre : les images terribles de la rédaction de Charlie Hebdo décimée

Reprise avec un port du masque redevenu obligatoire et en permanence. La mesure est finalement rétablie, la dérogation qui prévalait encore en fin de semaine n'est plus d'actualité. Reprise avec la chronologie des faits, en commençant par la tuerie dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. La cour d'assises spéciale visionne les images - photos et vidéos - de l'attaque de l'hebdomadaire le 7 janvier, où l'on voit les victimes du journal littéralement exécutées par les frères Kouachi. Dix personnes tuées en 1 minute et 49 secondes, dont les caricaturistes emblématiques Charb, Cabu et Wolinski :

Écouter Écouter Des images terrifiantes visualisées par la cour : celle des enquêteurs dans les locaux de Charlie Hebdo après la tuerie 1 min Des images terrifiantes visualisées par la cour : celle des enquêteurs dans les locaux de Charlie Hebdo après la tuerie

Mardi 8 septembre : premiers témoignages, en particulier de la dessinatrice Coco

La journée débute par les premiers témoignages de ceux qui, impuissants, ont assisté à ce bain de sang. Des parties civiles qui ont croisé les frères Kouachi, lorsque ces derniers cherchaient encore l'entrée des locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Comme Patricia, directrice commerciale à l'époque et depuis licenciée : "Ils m'ont tuée, ils nous ont tous tués."

Écouter Écouter "L'attentat, c'est comme une cicatrice. Tous les jours, je la vois, elle ne me gène pas. Mais si je commence à me gratter, elle me fait mal." Patricia, 58 ans, qui travaillait dans le même immeuble que Charlie Hebdo. Depuis, elle a été licenciée. 1 min "L'attentat, c'est comme une cicatrice. Tous les jours, je la vois, elle ne me gène pas. Mais si je commence à me gratter, elle me fait mal." Patricia, 58 ans, qui travaillait dans le même immeuble que Charlie Hebdo. Depuis, elle a été licenciée.

Témoignage particulièrement intense ensuite, celui de Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo qui a survécu à l'attentat contre le journal. C'est elle qui, sous la menace des armes, avait ouvert la porte aux frères Kouachi.

Les seuls coupables, assène-t-elle, sont les terroristes islamistes. Les Kouachi, ceux qui les ont aidé et la société des complices qui baissent leur froc devant une idéologie.

Écouter Écouter Retour sur le témoignage de Coco devant la cour d'assises spéciale 2 min Retour sur le témoignage de Coco devant la cour d'assises spéciale

• Crédits : Thomas Samson - AFP

Ce mardi, la cour a aussi refusé la demande de remise en liberté d'Ali Riza Polat. "Il y a lieu de craindre par sa demande de mise en liberté qu'Ali Riza Polat cherche à entraver la poursuite des débats, en ne se présentant pas devant la cour", a expliqué le président, Régis de Jorna.