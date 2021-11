Procès des attentats du 13 novembre 2015 : gros plan sur les 14 accusés présents dans le box

Après notamment les témoignages des victimes et de leurs proches, la cour d'assises spéciale de Paris consacre quatre journées à l’interrogatoire de Salah Abdeslam et de ses treize coaccusés présents dans le box.

Les examens de personnalité sont une étape classique de tout procès d’assises. Les 14 accusés présents dans le box du procès des attentats du 13 novembre 2015 seront interrogés sur leurs trajectoires de vie avant les attentats, à l’exception du volet religieux qui sera examiné plus tard, de même que les faits qui leur sont reprochés et dont l’examen est prévu à compter de janvier 2022. Ils auront donc tous la possibilité de prendre la parole, alors que la plupart se sont montrés plutôt silencieux depuis l’ouverture du procès. À l'exception de Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, qui s'est à plusieurs reprises adressé aux parties civiles venues à la barre, justifiant les attentats, les 13 autres accusés ont semblé comme absents de cette longue séquence. Dans le box, seuls deux hommes, accusés à des degrés divers d'avoir participé à la préparation des attaques, Yassine Atar et Farid Karkach ont manifesté leur "compassion" avec les parties civiles, protestant également de leur innocence.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout cette audience criminelle, la plus grande jamais organisée en France. En voici le détail, jour après jour. Après déjà les témoignages des victimes et de leurs proches, les enquêteurs et les experts, venus livrer leurs rapports et leurs constatations mais aussi "leur sidération" à la barre, et l'ouverture de ces débats.

Mohamed Abrini et Yassine Atar : l’ombre des frères morts en Syrie

Ce mardi 2 novembre, après Salah Abdeslam, la cour a poursuivi les examens de personnalité, toujours dans l’ordre alphabétique, avec Mohamed Abrini, surnommé l’homme au chapeau après les attentats de Bruxelles pour lesquels il sera également jugé en Belgique en 2022. Puis Yassine Atar, frère de Oussama Atar, considéré comme le commanditaire des attentats depuis la Syrie. Oussama Atar, présumé mort en Syrie, est jugé par défaut. "Celui dont le départ a bouleversé la vie d’une famille heureuse et épanouie" explique son frère.

Salah Abdeslam : "Je suis pas un délinquant"

Au 37e jour d'audience, le franco-marocain né à Bruxelles en septembre 1989 a répondu calmement aux questions du président Jean-Louis Périès. Cheveux ras, barbe drue, il s'est exprimé sur sa famille et sur son enfance, ses relations amoureuses, les différents emplois qu'il a occupés, ou encore ses conditions de détention à la prison de Fleury-Mérogis, dans laquelle il est incarcéré depuis 2016. Près de heures de paroles posées, bien loin de ses diatribes et revendications djihadistes précédentes.

Enfant, "J’étais quelqu’un de calme, gentil, serviable." Un diplôme d’électromécanique et un premier travail, interrompu par un passage en prison. "Mais je suis pas un délinquant, lance l’accusé. Je suis allé à l’école publique, imprégné par les valeurs occidentales."

