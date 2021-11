Procès des attentats du 13 novembre 2015 : les hommes politiques à la barre

François Hollande, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian font partie des témoignages attendus à ce procès historique.

L'ancien président aura été le premier à être entendu ce mercredi 10 novembre, avant son ancien ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, attendu mercredi 17 novembre, puis Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian au mois de mars 2022.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout cette audience criminelle, la plus grande jamais organisée en France. En voici le détail, jour après jour. Après déjà un écho des parcours et du contexte syriens, un gros plan sur les 14 accusés présents dans le box, les témoignages des victimes et de leurs proches, les enquêteurs et les experts, venus livrer leurs rapports et leurs constatations mais aussi "leur sidération" à la barre, et l'ouverture de ces débats.

Quatre heures d’audition pour François Hollande, dont une grande partie a tourné autour de la question des frappes en Syrie

"On nous a fait la guerre, nous avons répondu". François Hollande a justifié devant la cour sa politique étrangère au Moyen-Orient et répondu aux polémiques. C'est l'association "Life for Paris", partie civile, qui l'avait fait citer à la barre, en dépit de l’opposition manifestée par une partie des avocats de la défense. Ce qui a conduit en préambule à un débat de fond sur l’intérêt de cette déposition. La cour a finalement rejeté ces oppositions, considérant que "François Hollande était présent au Stade de France, qu’il avait été expressément désigné au cours de l’attaque du Bataclan et qu’il ne pouvait pas être considéré comme étranger aux faits".

Le groupe État islamique "nous a frappés non pas pour nos modes d'action à l'étranger, mais pour nos modes de vie ici-même" a encore souligné l'ancien chef de l'État, pour qui "la démocratie sera toujours plus forte que la barbarie".

> Lire le compte-rendu de Florence Sturm

Écouter Réécouter François Hollande a dit et répété à la barre que la France était intervenue en Syrie pour bombarder non pas des populations civiles mais "des camps d'entraînement où nous savions que des individus se préparaient à nous attaquer". écouter ( 1 min) 1 min François Hollande a dit et répété à la barre que la France était intervenue en Syrie pour bombarder non pas des populations civiles mais "des camps d'entraînement où nous savions que des individus se préparaient à nous attaquer".

François Hollande a aussi souligné à la barre que "Ce témoignage, je le dois à toutes les victimes, mais aussi à ceux qui vivent dans l’absence d’un être aimé et qui veulent comprendre". D'estimer que "Paradoxalement, les Français me paraissent parfois plus divisés aujourd’hui qu’au moment des attentats".

> Lire le compte-rendu de Florence Sturm

Écouter Réécouter "Bonjour Monsieur le président". "Bonjour Monsieur le président" répond François Hollande. Un bref éclat de rire dans la salle comble et le ton reprend immédiatement toute sa gravité. écouter ( 1 min) 1 min "Bonjour Monsieur le président". "Bonjour Monsieur le président" répond François Hollande. Un bref éclat de rire dans la salle comble et le ton reprend immédiatement toute sa gravité.

• Crédits : Florence Sturm - Radio France

