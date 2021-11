Procès des attentats du 13 novembre 2015 : les parcours et le contexte syriens

Ils sont quatre dans le box du procès des attentats du 13 novembre 2015 à avoir rejoint les rangs du groupe État islamique. Notamment le Suédois Osama Krayem, tenu pour responsable de violentes exactions en Syrie et soupçonné d’être revenu en Europe pour y commettre des attentats, en France mais aussi en Belgique. Plusieurs experts de la question du terrorisme islamiste viendront à la barre pour présenter ces éléments de contexte. Des spécialistes de la DGSI, mais aussi des enquêteurs belges et autrichiens s’attacheront aux parcours des terroristes qui ont trouvé la mort en perpétrant les attentats du 13 novembre, ceux des accusés jugés par défaut et des présents dans le box, dont l’examen de personnalité la semaine dernière n’a livré qu’une vision parcellaire, excluant l’aspect religieux.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout cette audience criminelle, la plus grande jamais organisée en France. En voici le détail, jour après jour. Après déjà un gros plan sur les 14 accusés présents dans le box, les témoignages des victimes et de leurs proches, les enquêteurs et les experts, venus livrer leurs rapports et leurs constatations mais aussi "leur sidération" à la barre, et l'ouverture de ces débats.

2015, une propagande terroriste à son apogée et une structure dédiée à la planification des attentats

Ce mardi 9 novembre, cette première journée de présentation du contexte syrien et de la menace djihadiste en France s’est concentrée sur la déposition détaillée de deux commissaires de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, entre les origines de la naissance du groupe État islamique et 2015, année noire pour la France, des attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher à ceux du 13 novembre.

