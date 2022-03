Procès des attentats du 13 novembre 2015 : les préparatifs et la logistique des attaques

La cour d'assises spéciale de Paris se penche sur la logistique et la préparation des attentats de Paris et Saint-Denis. L'audience a repris le 1er mars 2022 après deux semaines d'interruption due à des cas de Covid chez trois accusés.

Après les témoignages des victimes, les dépositions des enquêteurs, un premier interrogatoire sur le fond des accusés et deux semaines de suspension consécutives à des cas de Covid pour trois des accusés, le procès entre dans une nouvelle phase. L’audience procède par chronologie : il s’agit désormais de comprendre la logistique et la préparation des attentats. La cour va d’abord redonner la parole aux enquêteurs, belges et français, puis interroger à nouveau les accusés sur les actes qu’on les soupçonne d’avoir commis en vue des actions coordonnées du 13 novembre 2015.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout cette audience criminelle, la plus grande jamais organisée en France. En voici le détail, jour après jour. Après déjà un premier interrogatoire sur le fond du dossier, un gros plan sur les 14 accusés présents dans le box et les parcours et le contexte syriens, les témoignages des victimes et de leurs proches, les enquêteurs et les experts, venus livrer leurs rapports et leurs constatations mais aussi "leur sidération" à la barre, et l'ouverture de ces débats.

Les caches utilisées par les terroristes

Après deux semaines d’interruption, liées à trois cas de contamination au Covid 19 parmi les accusés, le procès des attentats du 13 novembre 2015 a repris ce mardi 1er mars devant la cour d’assises spéciale de Paris. Il est aussi entré dans une nouvelle séquence : les préparatifs et la logistique des attentats. Les accusés seront bien sûr à nouveau interrogés sur ce volet la semaine prochaine, mais ce sont d’abord les enquêteurs belges qui livrent, toujours par visioconférence depuis Bruxelles, le détail de leurs investigations, à commencer par les caches utilisées par les terroristes.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou, de Caroline Bennetot, d'Annie Brault, de Brice Garcia et de Stanislas Vasak