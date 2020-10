Restitutions d'oeuvres d'art au Bénin et au Sénégal : un premier vote unanime des députés

L'Assemblée a adopté à l'unanimité en première lecture le projet de loi sur la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal. Entretiens avec le rapporteur du texte, Yannick Kerlogot (LREM), l'historienne Bénédicte Savoy, coauteure d'un rapport de référence et le conservateur Julien Volper.

Un projet de loi pour un pan d'art et d'histoire à l'Assemblée. Le texte sur la restitution de biens culturels au Sénégal et au Bénin a obtenu l'unanimité des 49 suffrages exprimés ce mardi soir en première lecture (voir ici la vidéo des débats). Un texte composé de deux articles seulement : un pour chaque pays et les oeuvres concernées. 26 pièces du "Trésor de Béhanzin" pillées au palais d'Abomey en 1892 quitteront ainsi le musée du quai Branly pour le Bénin. Et le Sénégal doit définitivement récupérer un sabre et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du XIXe siècle. Des pièces considérées jusqu'ici inaliénables que détenait le Musée de l'Armée à Paris et en prêt de longue durée au Musée des Civilisations Noires de Dakar depuis fin 2019.

Le rapporteur du texte, Yannick Kerlogot (LREM), la coauteure d'un rapport de référence remis à Emmanuel Macron il y a deux ans, l'historienne Bénédicte Savoy, et l'historien de l'art, conservateur au musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique, Julien Volper ont répondu à nos questions.

"Un message fort, positif. Nous sommes capables aujourd'hui de reconnaître un aspect peu glorieux du colonialisme"

Le député La République en Marche des Côtes-d'Armor Yannick Kerlogot voit dans ce texte un message fort, première traduction du discours de 2017 d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, en vue de refonder le partenariat culturel franco-africain :

"Ces deux articles renvoient à une volonté politique exprimée par le président de la République à Ouagadougou devant les étudiants. Il y avait clairement annoncé son intention de faire procéder à des restitutions. Trois ans après, nous y sommes avec deux premières démarches qui font suite à des demandes d'Etat à Etat et surtout à une étude scientifique et historique portée notamment par les professionnels des musées. Ces études sont venues finalement confirmer l'aspect mal acquis, dit autrement que ces biens ont été spoliés durant l'époque coloniale.

C'est donc un message fort parce que, au-delà d'une forme de réparation - elle est impossible -, on est malgré tout sur un message positif. Nous sommes capables aujourd'hui de reconnaître un aspect peu glorieux du colonialisme. Et par la restitution, par cette volonté de rendre, de donner, on se projette sur le futur en direction de la jeunesse africaine. Par exemple, au Bénin, pays composé de 11 millions d'habitants, 40% d'entre eux ont moins de 14 ans. C'est aussi la possibilité pour eux d'accéder à des biens culturels faisant partie de manière intrinsèque de leur patrimoine. Et au-delà, cela marque une volonté portée par la France d'entamer une nouvelle démarche de circulation des biens. Peut-être aurez-vous noté la proposition faite par la France d'accompagner et de proposer son savoir faire, notamment par France Expertise, mais aussi par son soutien financier moyennant l'AFD, l'Agence française de développement, pour que, notamment au Bénin, puisse sortir de terre un musée qui réponde aux normes internationales. Musée dans lequel seront accueillis, d'ici fin 2023, les 26 objets qui font l'objet de la restitution.

Cet accompagnement peut plaider pour une circulation des œuvres et faire qu'au final, non seulement en Afrique, notamment au Bénin comme au Sénégal, on puisse apprécier des objets du pays, mais également pouvoir apprécier des objets, je dirais de l'Occident et du monde entier à partir du moment où la dimension universaliste sera aussi portée par ses musées.

Comment expliquer ce délai finalement de trois ans ?

Nous sommes dans une toute nouvelle démarche. Elle doit être enclenchée, avoir ses habitudes, notamment en termes de vérification du lieu de provenance. Pour pouvoir peut être aussi répondre à de nouvelles demandes. Six Etats en ont fait aujourd'hui la requête. Je pense à la Côte d'Ivoire, à l'Éthiopie, à Madagascar, au Mali.

Il est important de se rappeler qu'en 2016 le Bénin avait fait une première demande, refusée par la France par la voix de son ministre des Affaires étrangères au nom de l'inaliénabilité. Ce principe, qui est le ciment de la législation patrimoniale en France, il est là, il n'est pas inscrit dans la Constitution, mais on peut y déroger finalement à titre tout à fait exceptionnel, au cas par cas. Et donc, pouvoir répondre à une demande bien précise d'objets inventoriés d'un Etat suppose au préalable une démarche scientifique et historique qui vient confirmer l'aspect mal acquis. Cette démarche demande du temps.

Nous sommes quand même aussi sur une ligne de crête : un bateau dans lequel il faut que tout le monde reste à bord. Les acteurs et les protagonistes d'une restitution qui soit autrement plus ambitieuse, mais aussi les acteurs, notamment des musées à dimension universaliste que l'on trouve en Europe, qui nous rappellent que l'ensemble des collections abritées dans les musées européens ne sont pas des collections qui contiennent dans leur très, très grande majorité des objets spoliés mal acquis. Ce serait une erreur de le penser. Différentes contributions l'expliquent, comme celle de l'avocat Emmanuel Pierrat. Dans un livre édité il y a un an, il rappelait bien que la grande majorité des objets qui figurent aujourd'hui dans les collections des musées viennent du troc, du don, de la vente. C'est bien sûr des objets mal acquis, mais lorsque vous échangez notamment avec le président du quai Branly, Emmanuel Kasarhérou, il vous confirme qu'au final, concernant l'Afrique subsaharienne, 200, 250 objets relèvent de cet aspect mal acquis.

Finalement, nous sommes regardés et je retiens notamment des auditions auxquelles j'ai pu procéder et de l'ICOM, cette Fédération internationale des musées, qu'une véritable réflexion est portée aujourd'hui dans le monde occidental et un devoir d'introspection patrimoniale qui s'établit sur cette légitimité ou non à pouvoir restituer les biens. Et on voit bien qu'il y a une forme d'examen de conscience tout à fait posé et tout à fait serein. Pour tout vous dire, je m'attendais à ce qu'à travers les auditions et peut-être le dépôt d'amendements on ait des revendications de part et d'autre, et au final, j'ai le sentiment qu'on a une position qui relève du bon sens.

"Il y a un immense progrès psychologique sur ces questions"

Bénédicte Savoy, le chiffre le plus cité est celui de 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne présents dans les collections publiques françaises. 46 000 ayant été "acquis" pendant la période coloniale. Or, le projet de loi concerne une trentaine d'oeuvres et son rapporteur évoque un total de 250 objets spoliés. Comment expliquez-vous un tel écart de chiffres ?

C'est la magie des chiffres. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les collections du musée du quai Branly, les deux tiers y sont arrivés non seulement pendant la période coloniale, mais en plus des régions coloniales françaises. En France, très peu d'œuvres sont venues par exemple des colonies britanniques. Il existe une vraie adéquation entre la nature des collections et la nature des colonies françaises et leur chronologie.

Ensuite, les chiffres, ce sont des jeux. Et à vrai dire, si on s'inscrit dans une logique d'avenir, il faudrait dire que, finalement, il s'agit de répondre oui aux demandes. Quels que soient les chiffres. Alors si le député en évoque 250, peut être. Mais ce qui est important, c'est de renouveler la relation et de cesser de dire non comme les États européens, et pas seulement la France, l'ont fait depuis les années 1960, puisque un grand nombre de pays africains réclament des œuvres depuis les indépendances, en 1960.

En commission, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a reconnu que ces restitutions restaient "au cœur de vifs débats, qu'elles nourrissent de nombreux questionnements éthiques, philosophiques, politiques". La situation n'évolue pas ? Vous avez toujours autant de contradicteurs, de critiques toujours aussi virulentes. En février dernier, l'ancien patron du musée du quai Branly, Stéphane Martin, vous a encore critiqué en parlant d'"un cri de haine contre le concept même de musée".

En France, le débat n'est pas très avancé. Il l'est beaucoup moins que dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, où on peut dire qu'il y a eu bizarrement, après l'intervention d'Emmanuel Macron, un effet de boule de billard transnational. Ainsi, en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, le débat a fait un grand pas en avant. Et on peut dire qu'il y a un immense progrès psychologique sur ces questions. Les opinions publiques, les sociétés civiles dans ces pays et je crois qu'elles le font en France aussi, même si c'est moins visible, ont compris que les collections d'art africain, notamment présentées dans les musées européens, ne sont pas arrivées un beau jour par un hélicoptère. Elles ont une longue histoire et une histoire largement de violences. Ça, on le comprend. Et quand on le comprend, le pas à faire pour adhérer au projet de restitution est tout petit. En revanche, il est très grand quand on ne sait pas comment ces oeuvres sont arrivées.

Jusqu'à présent, les directeurs de musées qui emploient volontiers ces termes de cris de guerre ou des termes bien hauts, forts, violents et qui font peur, s'étaient gardés de raconter cette histoire coloniale. Et dès qu'on la raconte, on comprend qu'on ne peut pas rester danser dans ces constellations.

Le président du Bénin, Patrice Talon s'est dit "pas satisfait" du projet de loi dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Même s'il reconnaît des "petits pas" de la part de Paris, il souhaite une loi générale.

C'est ce que nous avions proposé dans le rapport que nous avons soumis à Emmanuel Macron, Felwine Sarr et moi. Avec une équipe de juristes, nous avions proposé une modification du Code du patrimoine qui aurait permis à l'avenir de ne pas légiférer pour chaque groupe d'objets, mais pour avoir une attitude générale, une législation générale qui dirait oui plutôt que non.

Je considère néanmoins que c'est un grand pas en avant, même si c'est un tout petit pas. Je comprends que Patrice Talon, qui a fait un énorme travail diplomatique, soit déçu et c'est son rôle. Néanmoins, on vient de très loin en France. Et le simple fait qu'Emmanuel Macron ait utilisé le mot de restitution, qui est un mot tabou dans le vocabulaire politique français depuis la Révolution française, était déjà un pas. Et ces déblocages psychologiques sont, à mon avis, un grand pas en avant.

La réforme du Code du patrimoine que vous prôniez fin 2018 dans votre rapport reste envisageable ?

C'est difficile à dire pour moi qui ne suis pas juriste. Les juristes qui nous ont conseillé pendant tout ce travail, Isabelle Maréchal et Vincent Négri, ont monté une construction juridique qui semble plausible. Et j'espère qu'on y arrivera un jour. Mais ce sont des processus qui sont longs.

Pour dire vrai, je pense que ce qui est en train de se passer en France va débloquer des situations dans le reste de l'Europe, où le terrain est très bien préparé. Et cela se passera ensuite par émulation réciproque pour les pays européens qui ont cette affaire en commun. C'est une vraie affaire de famille ces musées créés au moment de la colonisation. Aucun musée aux Etats-Unis, en Asie, nulle part ailleurs dans le monde, n'a autant d'oeuvres venues d'Afrique. C'est vraiment un héritage de la colonisation. Et la Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre sont les plus riches en collections de ce genre là et sont aussi les plus sensibles maintenant, autour de 2020, 2021, à la nécessité qu'il y a à changer le régime de propriété. En tout cas, dans les sociétés civiles.

Et je pense qu'on y arrivera, on y arrivera. Il faudra y arriver. C'est le sens de l'Histoire.

"La morale ne peut pas faire une sélection dans son indignation"

Julien Volper, historien de l'art, conservateur au musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, en Belgique, s'est exprimé à titre personnel dans notre journal de 22h, invité de Stanislas Vasak. Citoyen français, il remet en cause la pertinence de ce projet de loi qui fragilise selon lui les musées français.

Ce projet de loi est-il de nature à ouvrir un nouveau chapitre du lien culturel entre la France et l'Afrique comme l'affirme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ?

Effectivement, c'est ce qu'affirme la ministre, de même que monsieur Kerlogot à ce sujet. Je suis un peu plus dubitatif sur cette question-là. Si, par cette question d'ouverture vers les nouveaux rapports culturels avec l'Afrique, on peut imaginer une avancée par rapport à ces institutions, je ne suis pas forcément convaincu. De fait, par le passé, si l'on parle de partage de collections, de prêts, de présentation d'objets des collections nationales françaises en Afrique, cela a déjà eu lieu et d'ailleurs avec les deux pays concernés par ce projet de loi, à savoir le Sénégal et le Bénin. Puisque, par exemple, ce sabre dit de El Hadj Omar, j'insiste bien sur le dit parce que sa relation avec ce personnage historique est vraiment sujette à caution, a déjà été prêté à plusieurs reprises. Cela prouve bien que les collections circulent. Quant aux objets de l'ancien royaume du Dahomey, conservés au musée du quai Branly, un certain nombre d'entre eux ont été prêtés en 2007, quelque chose comme ça, pour une exposition au Bénin à la fondation privée Zinsou.

Donc, si on parle de questions de partage et surtout de possibilités de monstration d'objets des collections français dans des pays africains, la chose a déjà été faite.

Moi, ce que je vois surtout avec un projet de loi que l'on présente comme un projet de loi d'exception, c'est d'abord de réfléchir à ce terme d'exception. Il faut montrer en quoi le cas concerné est exceptionnel.

Est-ce une exception par rapport au fait colonial ? Mais dans ces cas-là, la colonisation ne concerne pas que les questions africaines. La France a eu des colonies dans d'autres parties du monde, je pense à l'Asie, à l'Indochine, et les pays actuels que sont le Laos, le Cambodge ou le Vietnam.

Parle-t-on de l'exception d'un butin de guerre ? Là encore, le butin de guerre n'est pas une spécificité du fait colonial. Il dit des choses qui se pratiquaient, qui étaient légales, j'insiste là-dessus d'ailleurs, avant les conventions de legs de 1899. Une pratique régulière qu'on ne réserve pas simplement, comme on l'entend souvent, à l'Afrique. Non, cela s'est fait même entre Etats européens. Pour rappel, les troupes françaises, qu'elles soient révolutionnaires ou napoléoniennes, ayant agi en territoires italien ou belge actuels ont ramené des œuvres. Ce n'est donc pas non plus une exception dans ce sens là.

Mais si l'on se place du point de vue moral, on peut considérer que cette loi sur la restitution a ces arguments ?

C'est la grande question du point de vue moral, qui est souvent mise en avant. Mais la morale, et même au niveau du droit et de l'histoire, où se trouvent ces notions de morale ? Si je reviens encore sur la question du droit, c'est que je me suis aussi intéressé à ces questions de pratiques similaires qui se faisaient du côté des empires. On pourrait dire : oui, mais on transpose des lois européennes qui autorisent finalement quelque chose, qu'en est-il du Dahomey ? Ce genre de pratique était tout à fait accepté et reconnu. Donc moralement, on condamnerait de telles pratiques qui se déroulent à la même époque, simplement en France. Mais on s’abstiendrait de condamner des pratiques similaires qui se déroulaient au Dahomey.

Si l'on parle de morale, on peut être complètement, viscéralement, opposé à la notion de prise de guerre ou des choses comme ça. Mais on ne peut pas faire des crimes à la carte, même d'un point de vue moral. La morale ne peut pas faire une sélection dans son indignation.

La France pourrait-elle aussi réclamer des biens culturels à des pays étrangers ?

J'imagine, oui, il y en a quelques-uns. L'un des exemples pour moi assez parlant, qui touche à un symbole français assez important, est celui de ce que l'on considère comme le plus vieux drapeau tricolore français. Ce drapeau-là ne se trouve pas en France. Il se trouve en Angleterre, parce qu'il a été saisi lors de la bataille navale de Malte, en 1800. Et il est d'ailleurs de temps en temps exposé, étalé sur le sol, et même des citoyens anglais peuvent passer le voir, en marchant à ses côtés.

Et la France ne réclame pas ce fameux drapeau ?

Mais non. De la même manière, la Belgique a perdu aussi pas mal de pièces avec le temps. Quand on discute avec des collègues qui sont spécialistes de ces questions, il y a approximativement 200 statues et tableaux qui ont été pris au tournant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle par les troupes révolutionnaires et napoléoniennes françaises et qui sont dans les différents musées nationaux français.

La Belgique s'y est récemment intéressé. Un texte a été voté par l'ensemble des partis belges, aussi bien néerlandophones que francophones, et qui concernent ces objets-là. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, il s'appuie sur l'approche du président Macron concernant les restitutions à l'Afrique. Et grosso modo, si je simplifie les choses, cela va être : attendez, puisque on se met en tête de réparer des butins de guerre, pourquoi ceux du Bénin et pourquoi pas ceux de la Belgique ?