Robert Badinter : "La recherche de l'innocence, c'est une quête abominable"

1970 | Robert Badinter se raconte dans ce "Contrechamp" diffusé en 1970 sur France Culture. Il revient sur ses débuts dans la profession d'avocat, explique les qualités requises par ce métier et conclut en donnant sa conception de la justice et de la liberté.

En novembre 1970, Robert Badinter, avocat à la cour, professeur agrégé de droit, est l'invité de l'émission "Contrechamp". Il commence par raconter pourquoi il a entrepris de se mettre au droit pour devenir professeur à l'Université alors qu'il était avocat, "c'est mon petit Anapurna universitaire à moi". S'il est arrivé au droit, "c'est presque un hasard, une bifurcation à un moment donné".

Je trouvais le droit une discipline à la fois peu intéressante et trop facile. J'ai changé d'avis beaucoup depuis.

C'est aussi le hasard qui a fait se rencontrer Robert Badinder, "je n'avais pas du tout de clients" explique-t-il et Jules Dassin qui "n'avait pas du tout d'argent". Et c'est ainsi qu'il s'est lancé dans le droit cinématographique et s'est occupé d'une affaire de droit d'auteur concernant Charlie Chaplin qu'il a gagnée.

Je dois dire que j'ai eu toutes les chances. Toutes les chances que la vie professionnelle peut offrir à un jeune avocat, je les ai connues. Il faut que j'en porte témoignage, la chance a joué pour moi d'une façon considérable pendant toute ma jeunesse professionnelle.

Robert Badinter insiste sur la qualité essentielle d'un avocat, "le courage", car "dès l'instant où vous commencez à céder le terrain, vous êtes perdus". Il évoque avec force la plaidoirie de l'avocat, ce moment où "ce qu'il reste de chance à celui qui est derrière vous, c'est uniquement ce que vous allez dire, c'est uniquement l'effort que vous allez faire. Et quand vous vous levez, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul et vous le sentez."

L'ennui c'est que je ne me souviens pas d'avoir jamais, sauf peut-être une ou deux fois, quitter - quand il m'arrive d'en faire - la salle des assises ou même une chambre correctionnelle sans avoir un goût de cendre. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'a jamais été à la limite, au bout de ce qu'on pouvait faire. Et ça c'est terrible.

L'avocat Robert Badinter fait bien la distinction entre prouver l'innocence de quelqu'un et "montrer qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité". Robert Badinter ne se place pas du même côté que la "justice divine parce qu'elle sait ce qui se passe à l’intérieur des consciences et à l'intérieur des cœurs". Dans la justice des hommes, il ne faut pas se lancer dans la preuve de l'innocence, c'est "la preuve diabolique" car "c'est établir un fait négatif", explique-t-il.

Un système judiciaire qui fonctionne bien c'est un système judiciaire qui admet le principe que l'on est toujours innocent sauf si l'on a prouvé votre culpabilité. Parce qu'à partir du moment où on inverse les facteurs et où l'on vous demande de prouver votre innocence, et bien vous êtes perdus... et la justice tout entière. Par conséquent, pour ma part, jamais je ne pose la question à un client. C'est très simple, je prends le dossier, je prends les charges et j'en discute avec lui. [...] Jamais je ne pose la question "Etes-vous innocent?" S'il me le dit, très bien, s'il ne me le dit pas aucune importance. Et de toute manière en ce qui me concerne, ce n'est pas mon problème, mon problème c'est de prouver que la culpabilité n'est pas établie. Jamais de prouver que l'innocence est établie. Et j'y attache une très grande importance.

A la fin de l'entretien, Robert Badinter s'exprime sur la liberté : "La liberté, c'est comme la santé, on est capable de la définir quand on ne l'a plus, on s'en rend très bien compte à ce moment-là, c'est un vécu." Il conclut en ces termes : "C'est peut-être plus facile à reconnaître qu'à définir, la liberté."

La faculté d'expression, le talent, enfin ce qu'on appelle le talent c'est-à-dire toujours la crème sur la pâte, parce qu'il est assez rare en définitive qu'on choisisse les avocats pour leur talent oratoire, de plus en plus rare et seulement dans les affaires exceptionnelles, mais disons que leurs compétences, leurs savoirs, c'est important, ce sont des outils mais ce ne sont des outils ou des armes qui ne deviennent efficaces que si elles sont maniées par un véritable tempérament et ce tempérament au fond c'est le tempérament de la défense. Défendre c'est cela, c'est se refuser à accepter ce que autrui veut vous imposer.