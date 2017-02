Solidarité avec les réfugiés : les questions soulevées par la justice

Vendredi le tribunal de Nice rend son jugement à l'encontre de Cédric Herrou. Cet agriculteur de la vallée de la Roya est poursuivi pour aide à l'immigration clandestine. Quel est aujourd'hui le statut de cette aide ? Explications avec Serge Slama, maître de conférence en droit public.

Huit mois de prison avec sursis. C'est ce que le procureur a requis en janvier dernier au tribunal de Nice à l'encontre de Cédric Herrou, agriculteur et militant. Figure de proue du collectif d'aide aux migrants qui passent par la vallée frontière de la Roya, il est poursuivi pour aide à l'immigration clandestine. Le tribunal rend son jugement vendredi.

Cédric Herrou explique, lui, dans les colonnes de Nice matin : au début la "seule solution que j'ai trouvé pour répondre à cette détresse humaine, [c'était ] de mettre les migrants dans ma voiture et de les faire passer". Avant d'expliquer 'J’ai vu les limites de mon fonctionnement. Maintenant nous allons faire du juridique, du juridique, rien que du juridique. Nous allons nous placer sur le terrain légal et ça va faire mal.*

Quel est aujourd'hui le statut juridique de l'aide aux étrangers? Quelles questions soulève ce procès?

Les explications de Serge Slama, maître de conférence en droit public à Nanterre. Il répondait à Guillaume Erner dans la "Question du jour" le 6 janvier dernier.

Depuis 1938, l'aide à l'entrée au séjour et la circulation de manière intéressée ou désintéressée constitue un délit. La question qu'on peut se poser c'est pourquoi cette aide reste un délit alors même qu'elle est désintéressée. D'autant plus que le délit de séjour irrégulier n'existe plus.

Plus largement on peut se poser la question de la légitimité de ce délit. Il est contesté par les associations, et depuis les années 1990 un certain nombre d'immunités ont été introduites. Par exemple, si vous êtes une association qui aide pour raisons de dignité, d'accès aux soins, de conditions de vie.