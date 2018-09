Climat : "Que faut-il de plus pour agir ?"

Ces deux grandes figures de la défense de l'environnement et de la fraternité, un mot qui mériterait d'être dépouillé de son petit côté babacool et remis à l'ordre du jour, n'avaient jamais dialogué. Et bien la spécialiste de l'environnement de Libération, Coralie Schaub, les a réunis pour un entretien croisé à bâtons rompus à l'occasion de l'éco-festival Climax, qui se tenait ce week-end à Bordeaux. Et il faut croire que ces combats conservent ! Jane Goodall, dont les travaux sur les chimpanzés ont révolutionné notre rapport aux animaux, 84 ans, Edgar Morin que l'on ne présente plus, 97 ans, frais comme des gardons, intarissables, l'oeil malicieux, l'esprit alerte et surtout pas défaitistes pour deux ronds!! Engagez-vous, moi je vous l'dis !

Un constat sombre

Alors, bien sûr, leur constat est sombre. Jane Goddall raconte que, lorsqu'elle est allée pour la première fois dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, en 1960, ce parc faisait partie de la ceinture forestière équatoriale qui s'étendait d'Afrique de l'Est jusqu'à la côte ouest. Aujourd'hui, dit-elle, si vous survolez la région, le parc de Gombe est un minuscule îlot de forêt tropicale entouré par des montagnes chauves, dénudées et déforestées. Pour Edgar Morin, Nicolas Hulot a fait une erreur en disant que la clé est de réconcilier l'écologie et l'économie. Pour lui, cette économie libérale est irréconciliable avec l'écologie. Une fois qu'on a dit ça, on est bien embêtés. Sauf que. Il s'est passé quelque chose ces dernières semaines, on le voit bien. Cet été caniculaire, d'abord, avec des épisodes climatiques effrayants, la démission de Nicolas Hulot ensuite, et surtout le discours qu'il a prononcé, désespéré, clamant sa solitude et appelant à un sursaut des sociétés civiles, seules à même de faire bouger les choses. Et bien il semblerait qu'il ait été entendu, vous avez vu la foule défilant samedi dans les rues de France, et tout ça organisé par de simples citoyens, choqués par cette impuissance, voire cette réticence des politiques ! « Nous devons résister ! » clament donc ces deux monstres sacrés en Une de Libé aujourd'hui, appelant à un sursaut.

Des raisons d'espérer

A Bordeaux, Jane Goodall a été ovationnée par plus de 2000 personnes après avoir délivré ses raisons d'espérer. La première raison, c'est la jeunesse justement. "Partout où je vais, dit la primatologue, je vois les yeux brillants des enfants, les étudiants qui veulent dire à Dr Jane ce qu'ils ont fait pour rendre le monde meilleur." La seconde raison, c'est que nous commençons à trouver des solutions pour réparer les dégâts que notre stupidité a engendré. Troisième raison d'espérer, la résilience de la nature : "un endroit détruit peut se restaurer, les forêts autour de Gombe repoussent dit-elle car nous avons travaillé avec les populations locales pour les restaurer". Enfin, rappelle-t-elle, "l'esprit humain est indomptable, ce qui fait sa faiblesse parfois mais aussi sa force". Edgar Morin, lui, n'a pas été en reste. A 97 ans, je le rappelle, il est monté sur scène hier à Bordeaux pour lancer un appel à la fraternité dans ce monde de plus en plus sombre, et Coralie Schaub, qui était sur place, m'a raconté qu'il avait entonné la chanson du film « A nous la liberté » de René Clair, chanson dont il connait le texte par cœur. Après le SOS climat lancé samedi à la Une de Libé par 700 scientifiques, Edgar Morin nous rappelle cette maxime qu'il a souvent prononcée et qui trouve toute sa puissance aujourd'hui : à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence on finit par oublier l'urgence de l'essentiel.