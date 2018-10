Diesel : une maladie française

C'est une catastrophe française parce qu'il a d'abord été une passion française autrement dit une création gouvernementale, nos dirigeants ont crée un "monstre". Eric Leser revient sur les débuts du moteur diesel, pourquoi ce carburant a-t-il été plébiscité dans les années 70-80 au point de dépasser toutes les attentes. Pourquoi le diesel coûte -t-il maintenant aussi cher que l'essence ? Pour parler de ce superfail nous recevons Eric Leser, journaliste, auteur d'une enquête titrée : "Automobile, France d'en haut contre France d'en bas : enquête sur une politique scandaleuse : 80 km/h, pollution, radars, taxes, embouteillages" publiée aux éditions Eyrolles.

Après les crises et le choc pétrolier (73-75), la décision est prise de réduire la dépendance de la France vis-à-vis du pétrole importé et donc de lancer un programme de centrales nucléaires. (...) Jusque là bon nombre de nos centrales produisaient de l'électricité avec du fioul, carburant diesel, du mazout...

Au bout de quelques années quand le programme nucléaire à commencer à fonctionner, nos pétroliers et nos raffineurs se sont retrouvés avec des stocks de diesel et de mazout dont ils ne savaient pas quoi faire. (...) Pour écouler les surplus de mazout et de fioul les pouvoirs publics ont poussé les constructeurs automobiles français à développer leurs voitures à moteur diesel et par ailleurs ils ont puissamment incité avec des avantages fiscaux les particuliers à acheter des voitures diesel.

La campagne anti-diesel qui est menée vise à réduire 10% des particules fines qui se trouvent dans l'atmosphère dans toute la France, c'est prendre un marteau pilon pour écraser une mouche. On stigmatise, on pressure en augmentant la fiscalité de la France périphérique, c'est-à dire celle des petites villes, des zones péri-urbaines, des campagnes qui ne peut pas se passer d'un véhicule pour travailler, pour vivre, pour des courses, se soigner etc. tout simplement parce qu'elle n'a pas de moyen de substitution. Aujourd’hui on est entrain d'élargir la fracture territoriale et la fracture sociale.