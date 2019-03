Disparition des insectes : pourrait-on encore tourner "Microcosmos" ?

Le film, véritable immersion dans l'univers du "petit peuple de l'herbe" qu'il s'agisse d'insectes, de batraciens ou de gastéropodes, avait émerveillé des millions de téléspectateurs en 1996. Microcosmos, réalisé par Marie Pérennou et Claude Nuridsany, avait raflé pas moins de cinq Césars en 1997, et fait 3,5 millions d'entrées. Alors que les scientifiques s'alarment de la disparition des insectes (40% d'espèces en déclin actuellement), nous avons voulu rencontrer celui qui avait enregistré les sons de cette petite faune il y a 23 ans, pour savoir si la réalisation d'un tel film serait toujours envisageable dans le contexte écologique actuel : Philippe Barbeau.

Chef opérateur du son dans le cinéma et les productions de programme télévisuel depuis quatre décennies, Philippe Barbeau est spécialisé dans la production de documentaires animaliers. Il a pour mission de capter les sons de la faune sauvage, et de ce qui l'environne : vent, pluie, mer… On lui doit la bande sonore de grands documentaires, comme Le Peuple singe (1989), Le Peuple migrateur (2001), Océans (2009), Les Saisons (2015)... Mais c'est de son travail pour Microcosmos qu'il était venu parler sur notre antenne en 1996, dans une passionnante émission animée par Marie-Hélène Baconnet, et qui faisait entendre la voix étonnante, et parfois perturbante, de divers insectes enregistrés par l'ingénieur du son : celui d'un bombyle, petit diptère émettant un bruit pétaradant, de drosophiles festoyant dans un pot de confiture, de moustiques enregistrés en chambre sourde tant leur vrombissement est ténu, du grillon des champs, ou encore de sauterelles vertes à l'assourdissant cricri (niveau de l'ordre de 90 décibels !)... Une véritable sonothèque que nous vous invitons à réécouter dans cette archive :

Écouter Écouter Philippe Barbeau à propos de "Microcosmo", dans l'émission Fréquence buissonnière, le 16/11/1996 21 min Philippe Barbeau à propos de "Microcosmo", dans l'émission Fréquence buissonnière, le 16/11/1996

Le bombyle est un tout petit insecte très sympathique. (...) Il fait du surplace, un peu comme un colibri. Il a un appendice qui lui permet de prendre le nectar des fleurs. Les explications du son qu'il émet ? Vous êtes le matin, de bonne heure, il s’éveille, il est transi, et pour voler il a besoin de se sécher. Il n’a pas commencé à décoller, il est au point mort, et il agite les ailes des milliards de fois, et ça produit ce bruit. Et d’un seul coup, il juge qu’il est sec, et part chercher sa nourriture… mais à une vitesse ! On dirait un passage de moto, de voiture de course.

Aujourd'hui, et alors que les insectes sont en grave déclin, aurait-il été possible d'obtenir une telle palette sonore ? De tourner Microcosmos ? Entretien avec Philippe Barbeau.

Philippe Barbeau : "Les enregistrements resteront, mais c’est une piètre consolation."

40% des espèces d’insectes sont sur le déclin, d'après les scientifiques, et 50% d'entre eux ont déjà disparu ces 50 dernières années, d'après le bio-acousticien Bernie Krause... De votre côté, faites-vous ce même constat ? Aurait-il été possible de tourner Microcosmos aujourd’hui ?

Oui, mais les sujets auraient peut être été différents : certaines espèces, plus sensibles, sont moins nombreuses, et donc les réalisateurs, Claude Nuridsany et Marie Pérennou, ne les auraient pas choisies, à cause de la difficulté à les trouver, à les manipuler… Mais dans l’ensemble, Microcosmos montrait des espèces extrêmement communes. Tout ce qui fait l’intérêt de ce film, c’était de montrer un bout de prairie, de mare, de forêt, et y présenter les êtres qui peuplent ces milieux qu’on connaît sans connaître, à l’échelle des insectes, tout ça vu à hauteur du regard d’un jeune enfant. Mais vous avez raison : pour Microcosmos, avant la postproduction, nous avions réalisé les enregistrements sur le terrain entre 1993 et 1995, il y a donc à peu près 26 ans. Depuis, en tout cas pour l’Europe, il y a une baisse certaine des effectifs des animaux, et on s’en rend compte dans les ambiances sonores même les plus “simples”.

Par exemple, il y a quatre ans ans, pour le film de Jacques Perrin, Les Saisons, on est retournés dans des sites dans lesquels il y avait avant beaucoup de grillons des champs, de butineurs, et on s’est rendus compte qu’il y en avait beaucoup moins, que les ambiances sonores étaient bien moins fortes, moins présentes, et se faisaient entendre moins longtemps dans l’année. On ne mène pas d’études mais rien qu’au son, on se rend compte qu’il y a assurément un appauvrissement de la nature et des animaux qui la portent ; et pas seulement des insectes. J’habite la Sologne et depuis deux ou trois ans on entend beaucoup moins de rainettes arboricoles ; des animaux d'ailleurs, qui se nourrissent d’insectes et qui souffrent donc de leur disparition… Depuis trois étés, on a très peu de moustiques, alors que la Sologne est une région d’étangs, de marais, de fossés, de forêts, qui leur est propice. Il y a aussi une espèce très commune, la grande sauterelle verte, qui normalement stridule très communément de juillet à fin septembre... et voilà deux ans ici qu’on ne les entend plus du tout. On n’en entend plus une seule, alors que c’est un insecte qui n’était pas du tout rare auparavant ! Et je précise que je ne vis pas du tout dans une région où il y a de la culture intensive. Même dans ces régions qu’on pourrait croire un peu préservées, il y a une perte des effectifs.

Ça doit beaucoup compliquer votre métier ?

Evidemment, si les sujets disparaissent, c’est très ennuyeux ! On consacre davantage de temps à la recherche, ça devient difficile. Ça fait une bonne quarantaine d’années que je fais ce métier, et j’ai gardé la mémoire sonore de tout ça, qui témoigne de cette évolution... Pour ce qui est de la France, on peut la mesurer de manière très simple en réécoutant des vieux enregistrements d’il y a vingt-cinq ans. En retournant aux mêmes endroits, à la même saison, il est clair qu’on n’a pas la même ampleur sonore.

Et puis il y a d'autres facteurs qui nous compliquent la tâche. La pression humaine est de plus en plus grande sur les milieux naturels, du fait de l’expansion démographique : construction de maisons, de commerces… et beaucoup plus de circulation, même dans des zones rurales, depuis le véhicule individuel jusqu’au camion, en passant par le car scolaire et le véhicule de travaux publics. Ça induit un bruit de fond de plus en plus présent, sans compter les avions de ligne dont les vols ont été multipliés par je ne sais pas combien ces dernières années. Et en parallèle, on a cet appauvrissement du paysage sonore, avec moins d’individus, moins de champs, moins de concurrence entre eux, donc un moindre besoin de s’exprimer pour défendre des territoires...

Y a-t-il une corrélation entre la pollution sonore et la disparition de ces espèces ?

Les communications acoustiques animales sont très compliquées à évaluer en l’absence d’études. Pour les espèces communes en France, batraciens, insectes, oiseaux… je ne sais pas si on peut dire qu’il y a des barrières acoustiques tellement défavorables qu’ils ne puissent plus communiquer entre eux. Même si, de fait, c'est le cas dans d’autres milieux, pour d’autres animaux, comme pour les mammifères marins par exemple. Lorsqu'on tournait Océans, un film de Jacques Perrin toujours, on s’est rendu compte, en plongeant les hydrophones dans l’eau, combien les animaux avaient de difficultés à communiquer à longue distance comme ils le faisaient auparavant, à cause de bruits parasites les empêchant d’échanger ou de se retrouver entre eux. Les communications des insectes n’ont pas cette ampleur de distance. Pour Microcosmos, on avait travaillé dans des milieux déjà relativement calmes, à l’écart des voies routières, qui ont pu évoluer, mais moins qu’ailleurs : les Grands Causses dans l’Aveyron, le Larzac, le Méjean dans le Massif Central, le Mont Monnet en Isère, les Alpes-de-Haute-Provence, la Drôme provençale… Je ne sais pas si la pollution sonore a évolué là-bas, ça fait longtemps que je n’y suis pas retourné. Ce qui a pu se passer en revanche dans ces coins qui avaient déjà un climat très sec, serait que le dérèglement climatique ait pu induire des problèmes quant au cycle de reproduction des insectes… Les milieux se modifient, la végétation, les floraisons... et donc les animaux qui en dépendent.

À LIRE AUSSI Savoirs Pollution sonore : les dauphins réduits au silence

Vous qui avait été très proche de ce petit peuple de l'herbe, comment accueillez-vous ces articles catastrophistes qui prédisent leur disparition à court terme ?

Tristement ! Mais on le pressentait… je fréquente depuis très longtemps les associations de protection de la nature, et tout était déjà annoncé : n'oubliez pas que Printemps silencieux, de Rachel Carson, est sorti en 1963 en France, et encore un peu avant aux Etats-Unis. Beaucoup de choses étaient déjà dites, les bases de tout ce que nous vivons actuellement étaient connues dans les années 60-70. Il y a eu nombre d’écrits là-dessus, de rapports, d’études… ce que nous vivons actuellement ne me surprend aucunement. Dans son intéressant opuscule publié ces derniers temps dans le cadre de son mouvement “Nous voulons des coquelicots”, Fabrice Nicolino reprend toute la genèse des pesticides depuis les années 1950, en évoquant les groupes de pression qui ont amené à ce qu’on les interdise le moins possible… tout était déjà dit ! Nous, on a eu la chance de connaître cette diversité dans nos jeunes années, et plus tard, d'autres ne la connaîtront pas, c’est certain.

Ils les connaîtront à travers vos enregistrements…

Oui, si on arrive encore à les lire (rires). Mais c’est vrai que les documents sonores que nous avons collectés ont valeur de témoignage. Tous ces paysages sonores, où j’ai eu la chance de travailler… on sait bien que les milieux ont beaucoup souffert, à commencer par Bornéo, Kalimantan, tous ces milieux forestiers… le grand bassin du Congo. On sait que ce sont devenu des peaux de chagrin où la faune et la flore souffrent beaucoup. Il y a des milieux qui n’existent tout simplement plus. Les enregistrements resteront, mais c’est une piètre consolation.

Pour écouter l'entretien dans son intégralité :