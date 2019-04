Écocide en Amazonie : l'avocat contre la multinationale

Ancien ouvrier, Pablo Fajardo est aujourd'hui l'avocat qui a permis un des plus grands procès environnementaux de l'Histoire. Avec 30 000 autres Équatoriens, il poursuit la multinationale pétrolière Chevron pour avoir pollué et rendu impropres à la vie les terres et les fleuves d'Amazonie.

Pablo Fajardo est un avocat et militant équatorien qui lutte depuis des décennies contre un géant, la multinationale Chevron. Pour lui, "c’est peut-être une des luttes les plus importantes du monde. Ce sont les pires crimes écologiques, sociaux et culturels causés par une entreprise de façon intentionnelle."

Pablo Fajardo : "Cette histoire commence il y a plus de 50 ans quand l’entreprise Chevron, auparavant Texaco, a commencé à extraire le pétrole de notre Amazonie. Elle a versé intentionnellement l’eau de production, une eau très toxique, dans les fleuves de l’Amazonie équatorienne ; elle a construit des fosses pour y déposer les déchets toxiques de chacun des [300] puits pétroliers."

En 1993, après 25 ans d’exploitation pétrolière, Chevron quitte l’Équateur en laissant derrière elle 60 millions de litres de pétrole brut, 70 millions de litres de résidus toxiques parfois à même le sol.

Pablo Fajardo : "Les dégâts écologiques affectent l’écosystème, la flore, la faune. Et il y a encore pire, ce sont les problèmes de santé. Dans la région, surtout depuis quinze ans, les études de santé publique ont démontré les problèmes de santé que nous avons comme les fausses couches, les cas de cancers ou d’autres problèmes de santé. Si on les compare avec d’autres communautés non affectées, on se rend compte qu’ici il y a un taux beaucoup plus élevé."

Les cancers de l’utérus et les leucémies sont 10 fois plus nombreux dans la région que dans le reste du pays.

Pablo Fajardo : "Et en plus les populations indigènes qui sont complètement liées à la nature, ont été sérieusement touchées. Deux cultures se sont éteintes, d’autres ont été déplacées de leur propre territoire. C’est pour ça que depuis 25 ans, avec 30 000 personnes issues des populations indigènes et des paysans, nous avons commencé à lutter dans les tribunaux pour avoir accès à la justice, pour que Chevron paye et qu’il répare notre Amazonie."

Après avoir travaillé plusieurs années pour Chevron, Pablo Fajardo est devenu avocat. Avec 30 000 personnes, il a porté plainte contre l’entreprise pétrolière. En 2011, Chevron est condamnée par la justice équatorienne à une amende de 9 milliards de dollars mais la multinationale refuse de payer.

Pablo Fajardo : "Nous avons fait le tour de plusieurs cours de justice dans le monde : États-Unis, Équateur, Argentine, Brésil, Canada, la Cour pénale internationale et nous n’avons toujours pas trouvé de réponse à notre problème."

À lire : "Texaco, et pourtant nous vaincrons" de Sophie Tardy-Joubert, Pablo Fajardo et Damien Roudeau

Éditions Les Arènes BD (mars 2019)