Environnement : l’heure de la mobilisation ? Semaine spéciale sur France Culture dès lundi 10 septembre

Quelques jours après la démission du ministre de la transition énergétique, et alors que deux rendez-vous importants approchent : le 12 septembre le Sommet mondial des villes et entreprises pour le climat se tient à San Francisco, et la COP 24 qui aura lieu en Pologne au mois de décembre, les questions environnementales reviennent en première ligne.

Pour saisir ces enjeux, France Culture propose une semaine de programmes thématiques :

Les Matins de France Culture - Guillaume Erner – 7h-9h

Mardi 11 septembre : Environnement : l’heure de la mobilisation générale ?

Fabrice Nicolino, journaliste et essayiste, chroniqueur à La Croix et à Charlie Hebdo, co-auteur avec François Veillerette du manifeste “Nous voulons des coquelicots” (ed Les Liens qui Libèrent)

CulturesMonde - Florian Delorme – 11h-12h

Protéger l’environnement : une impuissance collective ?

Lundi 10 septembre : Transition écologique : à la recherche du bon régime

En studio :

Dominique Bourg, depuis Lausanne, philosophe français, professeur ordinaire à l'Université de Lausanne.

Jean-François Huchet, économiste, professeur des universités à l'INALCO.

Par téléphone:

Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, altermondialiste et sociologue suisse.

Mardi 11 septembre : Charbon : on n’est pas sorti de la mine !

En studio :

Oliver Sartor, économiste, chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Par téléphone :

Michel Deshaies, géographe, professeur à l’Université de Lorraine.

Arthur McIvor, historien, professeur à l’Université de Strathclyde (Glasgow). SR

Mercredi 12 septembre : Penser global, agir local

En studio :

Célia Gautier, responsable climat et énergie à la Fondation pour l'Homme et pour la Nature

Par téléphone :

Laurence Nardon, directrice du programme Amérique du Nord de l'Ifri

Sophie Moreau, géographe, spécialiste des conflits sociaux et environnementaux

Jeudi 13 septembre : Le droit à la rescousse

Matières à penser - Dominique Rousset – 22h15-23h

Ecologie et politique : le grand malentendu

Réalisation Anne-Laure Chanel

Lundi 10 septembre : Aux sources de l’écologie politique

Floran Augagneur, Philosophe des sciences, ancien conseiller scientifique de la Fondation pour la nature et l’homme, l’ex-Fondation Nicolas Hulot, aujourd’hui vice-président de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Mardi 11 septembre : D’un siècle à l’autre, retour vers le futur

Brice Lalonde, Ancien candidat à l’élection présidentielle (1981), ancien secrétaire d’Etat à l’écologie, ancien ministre de l’Environnement, Président d’Eden (Association qui fédère les acteurs du monde de l’Énergie, du Bâtiment et de la Mobilité).

Mercredi 12 septembre : Pas d’écologie sans économie : le dilemme du politique

Alain Grandjean, Economiste, consultant. Co-fondateur et associé de la société Carbone 4, cabinet spécialisé sur la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique.

Jeudi 13 septembre : Les organisations internationales aiment-elles le vert ?

Lucile Maertens, Maîtresse assistante en relations internationales à l’Université de Lausanne, Chercheuse associée au CERI.

Vendredi 14 septembre : Et nous ? De la nécessité du débat public

Chantal Jouanno, Présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), ancienne secrétaire d’Etat chargée de l’écologie (2008-2009).

La Fabrique de l’Histoire – Emmanuel Laurentin – 9h05-10h

Chronique La Fabrique de l'autre - Catherine de Coppet – 9h50

Vendredi 14 septembre : Du scientifique au militant : le mot "écologiste"

Intimement lié à l'apparition de l'écologie, science née au 19e siècle, le terme écologiste, va d'abord désigner les scientifiques de cette discipline. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que le mot va progressivement désigner les militants de la cause environnementale, sous l'effet conjugué de l'apparition d'une écologie politique et du désir des scientifiques de ne pas être associé au militantisme. Décryptage historique de ce terme porteur d'une aura péjorative, qui tend parfois à être supplanté par "environnementaliste".

De cause à effets, le magazine de l’environnement - Aurélie Luneau - 16h – 17h

Dimanche 16 septembre : Airpocalypse", quelle mobilité face à l’urgence climatique ?

Ils étaient 115 000 à "marcher pour le climat" dans les rues des villes de France, samedi dernier, et des centaines de milliers de par le monde. Pour combien d’autres au cœur de leur foyer, mus par les mêmes sentiments... ?

La majorité silencieuse a choisi de faire entendre sa voix et dans le cadre de cette transition écologique devenue primordiale, la France bouge et l’heure est à la mobilisation. Parmi les dossiers prioritaires, en attente sur le bureau du nouveau ministre de la transition écologique et solidaire, celui de la mobilité dite « douce » et des énergies fossiles. L’impact des transports sur la pollution de l’air et la santé des citoyens est une réalité, les Assises de la mobilité ont croisé les paroles et les expertises pendant trois mois à la fin de l’année 2017, où en est-on de cette urgence vitale ? Réduire notre empreinte environnementale, les fractures sociales, s’cheminer vers un horizon « zéro carbone », permettre à tous de « Respirer » tout simplement, tout en repensant les modèles économiques et la gouvernance…pour une planète viable. Des ONG, des citoyens, des chercheurs, des scientifiques…ont réfléchi à des solutions dans une approche transversale et multimodale. Les solutions les plus évidentes, sont-elles pour autant les plus efficaces ? Comment agir pour mettre fin à l'"airpocalypse" ?

Avec Lorelei Limousin, responsable des politiques transports & climat chez Réseau Action Climat, Jérémie Almosno, chef du service Transport et Mobilité de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et Laurent Castaignède, ingénieur de l'Ecole Centrale Paris, fondateur du bureau d'études BCO2 Ingénierie, auteur du livre Airvore ou la face obscure des transports publié cette année aux éditions écosociété.

Et sur internet, retrouvez le dossier spécial Environnement : l’heure de la mobilisation ? sur franceculture.fr et sur nos réseaux sociaux