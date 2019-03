"On estime à 4 000 individus le nombre de dauphins morts en mer chaque année"

Depuis le début de l'année 2019, le nombre de dauphins morts retrouvés sur les plages du littoral français explose. Il s'agit pour 95% du temps de petits cétacés, des dauphins communs. Tous les ans, le phénomène se répète et s'amplifie mais cet hiver, les effectifs s'avèrent particulièrement élevés.

A la Rochelle, l'Observatoire Pelagis rassemble les programmes d’observation et d’expertise sur la conservation des populations de mammifères et oiseaux marins ainsi que la gestion des bases de données associées. Il met en oeuvre un suivi des échouages sur les plages du littoral. Olivier Van Canneyt est biologiste et assure le suivi des échouages et captures accidentelles de dauphins.

Comment les dauphins sont-ils tués dans leur milieu naturel ?

Les dauphins sont très friands des petits poissons bleus (anchois, sardines) au même titre que le sont les bars ou les merlus. Ils se regroupent au mêmes endroits pour se nourrir. C'est là que les dauphins se retrouvent coincés dans les filets de pêche. Ce sont des mammifères marins, des cétacés, ils sont pourvus de poumons. Ils ont donc besoin de revenir à la surface pour respirer. Lorsqu'ils sont piégés dans les filets, ils s'asphyxient et meurent. Les pêcheurs les remontent mais ne les gardent pas dans leurs bateaux. Ils les larguent à la mer et c'est là que les carcasses dérivent puis s'échouent.

Combien y a-t-il de dauphins échoués sur le littoral Atlantique selon votre comptage ?

Les échouages ont commencé vers la mi-janvier. Depuis, on a recensé pas loin de 700 spécimens sur les plages du littoral. Cela va du Finistère au Pays Basque, les zones les plus touchées étant les départements de la Gironde, de la Vendée et de la Charente-Maritime. Ils nous sont signalés par des promeneurs. Ces animaux font ensuite l'objet d'un examen par des correspondants, des membres de notre réseau national échouages (RNE). On réalise alors des dissections pour déterminer la cause de la mort.

C'est un phénomène récurrent chaque année ?

Depuis 40 ans, il y a des échouages sur la côte Atlantique, depuis que le RNE existe. Cependant, depuis les années 90, un grand nombre d'échouages en Atlantique est observé. Depuis 2016, les effectifs sont particulièrement élevés, on compte chaque année entre 600 et 800 échouages les trois premiers mois de l'année. De plus, ce mois de mars ne fait que commencer. Cela nous préoccupe quant à la conservation de l'espèce. C'est particulièrement intense en ce moment car nous sommes en plein dans la période de pêche. Tout le monde se retrouve au même endroit : poissons, pêcheurs et dauphins. A d'autres périodes de l'année, les dauphins se déplacent plus au large.

La législation punit-elle la pêche accidentelle du dauphin ?

En France, tous les cétacés sont protégés par la loi. Mais il ne s'agit pas de captures intentionnelles, les pêcheurs ne vont pas à la pêche aux dauphins. On appelle ça des captures accessoires. Cependant, la réglementation européenne demande à ce que des mesures soient prises pour empêcher ces accidents. Sont mis en place notamment des répulsifs acoustiques, des "écho-sondeurs" pour tenir éloignés les cétacés des engins de pêche. Mais ils ne sont pas adaptés à toutes les zones maritimes. Evidemment, ce n'est pas suffisant. Malgré les efforts entrepris par les pêcheurs eux-mêmes, ce n'est pas assez.

La survie de l'espèce est-elle menacée ?

En hiver, la population de dauphins dans les eaux territoriales françaises est estimée entre 180 000 et 200 000 individus. A l'échelle européenne, on répertorie 500 000 individus. Mais quand on parle de 700 échouages sur les plages, ce n'est que la partie visible. En réalité, c'est beaucoup plus de dauphins morts en mer. On essaye d'évaluer la mortalité réelle en mer, ce n'est pas simple. On peut estimer à 4000 individus le nombre de dauphins morts en mer, c'est très inquiétant.

Reportage diffusé sur France 3 Nouvelle Aquitaine en février 2019 avec les membres de l'Observatoire Pelagis.