Exclusivité : la série documentaire inédite "Vert de rage" de Martin Boudot

Enquête sur des scandales environnementaux dans le monde à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement le mercredi 5 juin 2019.

Vert de rage, de Martin Boudot une soirée documentaire en exclusivité sur le site de France Culture

Profession, journaliste 'environnement'. Ou comment planter la plume dans la plaie… ? avec notamment Martin Boudot

MERCREDI 5 JUIN 2019 À 20.50 ET 21.45 sur France 5

VERT DE RAGE

Série documentaire présentée par Agathe Lecaron

Martin Boudot, journaliste d’investigation enquête sur les grands scandales environnementaux dans le monde : contamination des fleuves, pollution de l’air, radioactivité, exploitation illégale des ressources, déchets toxiques... Avec le soutien d’une équipe de scientifiques indépendants, en Europe mais aussi localement, Martin Boudot documente les pollutions en réalisant des tests et des prélèvements. Il partage ses résultats avec les populations victimes de ces contaminations. Le journaliste et son équipe restent plusieurs semaines auprès des habitants impactés et des ONG, pour confronter les responsables industriels et politiques à ces scandales environnementaux.

Après, Afrique du Sud : townships toxiques, Martin Boudot mène l'enquête au Paraguay et en Indonésie.

20.50 PARAGUAY : LES CULTURES EMPOISONNÉES

Pour nourrir le bétail de la planète, l’industrie du soja détruit les forêts du Paraguay pour planter ses cultures dont les pulvérisations de pesticides empoisonnent la vie des habitants. Sur place, journalistes et chercheurs travaillent pour mieux comprendre la contamination. Ensemble, ils développent une étude scientifique unique sur les dommages génétiques causés sur les enfants exposés à ces substances chimiques. Leurs résultats font les gros titres des médias paraguayens et déclenchent un débat national au Sénat. L'enquête remonte également jusqu"à l'une des sources de la pollution : des producteurs de pesticides comme Monsanto.

21.45 INDONÉSIE : LE FLEUVE VICTIME DE LA MODE

En Indonésie, la rivière Citarum est la plus polluée au monde. L’un des principaux responsables se cache dans nos placards : l’industrie de la mode. 500 usines textiles rejettent leurs eaux usées directement dans le Citarum. Sur le terrain, grâce à l’aide de citoyens engagés, Martin Boudot et son équipe procèdent à des analyses : l’eau des déversoirs des industries, le riz irrigué par la rivière et les cheveux des enfants vivants dans ces zones contaminées. Il découvre la présence de nombreux produits chimiques dangereux pour la santé de 14 millions d’Indonésiens. Cette investigation scientifique a obligé le gouvernement à changer sa réglementation quant à la pollution de l’industrie textile. Les grandes marques mises en cause promettent de renforcer le contrôle de leurs sous-traitants indonésiens. Récemment, le président d’Indonésie a annoncé un immense plan de nettoyage du Citarum.

Martin Boudot est journaliste et réalisateur de documentaires d'investigation. En 2009, il entre à l'agence Premières Lignes Télévision. Il y réalise depuis des documentaires notamment pour France Télévisions (Cash Investigation, Envoyé Spécial...). Il a couvert de nombreux événements au Gabon, en Égypte, en République Démocratique du Congo, au Cameroun, en Guinée, en Indonésie, en Afrique du Sud, en Chine...

Martin Boudot a reçu en 2015 en Italie le DIG Award, le Documentaire d'Investigation Européen de l’année. Il a remporté le Prix du meilleur reportage européen au Prix Europa à Berlin en 2017, et a été nommé dans la catégorie du Meilleur journaliste Européen de l’Année au Prix Europa à Berlin en 2018. Le journaliste a été nommé deux fois pour le Prix Albert Londres