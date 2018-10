Faire moins d'enfants pour sauver la planète ? Ce que dit vraiment Malthus

Écologie | Une infographie relayée par l'AFP indique que le moyen le plus efficace de réduire son empreinte écologique est de faire un enfant en moins. Une solution radicale que beaucoup ont assimilée aux idées de Thomas Malthus. Mais au fait, que dit-il vraiment ?

Pour diminuer son empreinte écologique, on peut adopter plusieurs réflexes comme recycler, laver son linge à l'eau froide, abandonner la voiture à essence, etc. Mais le moyen le plus efficace, selon la revue Environmental Research Letters, reste de faire un enfant en moins. Cette conclusion surprenante, publiée par l'AFP cette semaine a suscité une certaine indignation, certains commentateurs n'hésitant pas à brandir le spectre de Malthus.

Mais que dit vraiment Thomas Malthus, ce prêtre anglican qui préconisait au début du XIXe sicèle de faire moins d'enfants pour éviter les famines ?