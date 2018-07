Glyphosate : pourquoi personne n’est d’accord ?

Les idées claires | Le glyphosate et les études contradictoires au sujet d'un éventuel impact sur la santé sont au cœur de notre programme hebdomadaire, Les Idées claires, proposé par France Culture et France Info et destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.

Le glyphosate est un produit toxique. Mais dans quelle proportion ? Le pesticide le plus utilisé au monde est-il « cancérogène probable » comme l’indique depuis 2015 le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) qui dépend de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ? Ou la molécule est-elle uniquement dangereuse pour les yeux comme l’affirme l’EFSA, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ?

Le consensus scientifique existe d’autant moins que les études sur lesquelles se fondent le CIRC et l’EFSA ne sont pas les mêmes. Le CIRC s’appuie sur des études publiques, que tout le monde peut consulter. Au contraire, l’avis rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments se fonde sur 700 études, dont certaines ne sont pas rendues publiques. Et quelques-unes sont même soupçonnées d’avoir été rédigées directement par des toxicologues de Monsanto, le fabricant du célèbre désherbant Roundup.

Cette semaine, Nicolas Martin nous rend Les Idées Claires sur la difficulté d’émettre un avis scientifique sur le glyphosate avec Robert Barouki, professeur de biochimie et directeur d'une unité INSERM de toxicologie.

Qu’il y ait du lobbying, ce n’est un secret pour personne. C’est quelque chose qui existe, qui est reconnu. Les fabricants eux vont montrer tous les résultats, ceux qu’ils ont eux-mêmes obtenus et qui vont dans les sens d’une non-toxicité.

En revanche, que des agences aient regardé uniquement ces aspects-là en négligeant toute une partie de la littérature scientifique qui va dans l’autre sens, là ça serait quelque chose de critiquable.

"Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio

