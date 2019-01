Indiens d'Amazonie : un autre rapport à la nature

“On ne peut pas laisser l’indigène dans une réserve comme si c’était un animal dans un zoo”. En 2017 déjà, le candidat Bolsonaro annonçait son intention de s’emparer des terres des indigènes.

Le nouveau président du Brésil veut les déloger de leurs réserves pour exploiter les ressources immenses de l’Amazonie, comme la réserve de Raposa Serra do Sol, qui abrite environ 17 000 indigènes. En plus du désastre écologique, certains peuples autochtones sont menacés d’éradication.

Dans les années 1950, Claude Lévi-Strauss mettait déjà en garde contre la disparition des tribus et la fin de la diversité humaine. Certaines de ces tribus vivent dans leur milieu d’origine depuis des milliers d’années. Elles montrent qu’un autre rapport à la nature est possible.

L'anthropologue Philippe Descola a passé trois ans avec l’une de ces tribus, les Jivaros Achuar. Cette population amazonienne de 18 000 individus vit sur la frontière entre l’Équateur et le Pérou. Les Achuar n’ont ni chef, ni hiérarchie, ni culte. C’est leur lien spécial avec la nature qui les structure.

Philippe Descola :"L’espoir qu’on peut nourrir d’entretenir avec les non-humains des rapports de nature différente, il est aussi porté par l’expérience que les historiens, les anthropologues nous donnent de populations qui ont vécu, sinon en harmonie avec la nature - parce que c’est une notion qui n’a guère de sens - qui ont réussi à stabiliser des formes d’interaction avec la nature qui n’aboutissaient pas à la destruction des ressources qu’ils utilisaient."

Ce disciple de Lévi-Strauss bouleverse le paysage anthropologique des années 1970 et la manière dont sont perçues les populations dites “primitives”.

Il remet en cause l’opposition que fait l'anthropologie occidentale entre nature et culture, entre humains et non-humains. Philippe Descola classe les Achuar dans la catégorie des “animistes”. Les animaux, les végétaux, les météores ont une âme (wakan), comme les hommes. Pour les Achuars, à l’origine, tous les êtres avaient une apparence humaine.

Les Amérindiens voient "les populations animales et végétales comme formant un ensemble social … c’est avec lui qu’on a le plus de rapports lorsqu’on vit dans la forêt", selon l'anthropologue.