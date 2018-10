Indonésie : y a-t-il eu une défaillance dans le système d’alerte du tsunami ?

En Indonésie, le bilan s’est encore alourdi. Selon les autorités locales, le tsunami et sa vague de six mètres du 28 septembre dernier ont fait près de 2 000 morts. Ce jeudi, les recherches pour retrouver des survivants s’arrêtent. Deux semaines après, la façon dont l’alerte tsunami a été gérée est remise en question.

Le système d'alerte défaillant sur le "dernier kilomètre"

Les premières critiques contre l'Institut indonésien de géophysique (BMKG) ont rapidement fusé après le tsunami. Son alerte a été levée 34 minutes après avoir été lancée.

De plus, le marégraphe, l’outil utilisé pour mesurer le niveau de la mer à un point donné, n’a pas enregistré de vague significative. Il n’a pas non plus détecté le mur d’eau qui progressait à plusieurs centaines de kilomètres à l’heure vers Palu, la ville la plus meurtrie, qui se trouve au fond la baie indonésienne.

Pour le géophysicien Baptiste Gombert, de l'université d'Oxford, le tsunami est passé hors des radars car il serait lié un glissement de terrain sous-marin, et non à des mouvements verticaux, comme c’est normalement le cas pour les raz-de-marée.

Interrogé par l’agence de presse Reuters, le concepteur du système d’alerte reconnaît qu’il a été défaillant "sur le dernier kilomètre". Selon Jörn Lauterjung, "_Le problème est la communication entre les autorités locales et la population, par exemple sur la plage, comme aux Célèbes_. Il semble ainsi que les sirènes d'alarme n'ont pas fonctionné et qu’aucune voiture de police équipée de haut-parleurs n'a averti la population locale". En effet, si les sirènes n’ont pas retenti, si elles sont restées muettes, c’est à cause des coupures de courant après le tremblement de terre de magnitude 7,5. C’est une entreprise allemande qui a livré le matériel à Djakarta après le tsunami de 2004. Il avait provoqué 226 000 morts.

Une polémique vaine

De son côté, le sismologue Rémy Bossu assure qu’il n’y a pas eu de défaillance : "_Les gens étaient tellement hébétés par la secousse. Il était impossible pour eux de réagir. C’était le pire cas possible_". Selon le directeur du Centre de séismologie euro-Méditerranéen : "L’alerte a bien été diffusée avant l’arrivée des vagues, mais elles sont arrivées très vite, huit minutes après."

Le constat est identique pour Yann Klinger, le directeur du laboratoire de tectonique à l'Institut de physique du globe de Paris. Interviewé par la RTS, il évoque "le défaut d’éducation des populations" :

Une des difficultés dans le cadre de Palu, c’est que le tsunami était sous la ville et dans la baie. La population n’a pas eu le bon réflexe. Quand ils ont senti le séisme, ils auraient dû monter dans les hauteurs pour se protéger, mais cela n’a pas été fait.

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit bien que les plages étaient encore occupées au moment de l’arrivée de la vague. Des voitures circulaient encore sur le bord de mer.

Quelles avancées dans le système d’alerte depuis 2004 ?

Que ce soit en Thaïlande, en Inde ou à Sri Lanka, les systèmes d’alerte ont été largement développés depuis le tsunami de 2004. Des sirènes sont installées, des alertes SMS sur les téléphones portables sont envoyées.

Mais depuis ce nouveau raz-de-marée en Indonésie, l’absence de bouées permettant de détecter les tsunamis est décriée. "Cela n’aurait sans doute rien changé" estime le sismologue Rémy Bossu. Il y en avait, mais elles sont vétustes, parfois volées mais aussi dégradées involontairement par les pêcheurs. "Et puis, elles coûtent chères : 500 000 euros l’unité. Il faut aussi les entretenir." poursuit le spécialiste.

Les conséquences du tsunami de 2004 sont aussi visibles en Europe. Plusieurs centres d’alerte ont été créés en Méditerranée. Des systèmes localisent très rapidement un séisme, évaluent sa dangerosité et informent. Il existe un centre en France, en Italie, au Portugal, en Grèce et en Turquie. Le sismologue Rémy Bossu rappelle que des tsunamis très violents ont pu toucher par le passé l’île de Chypre et l'Egypte.

Pour les côtes françaises, par exemple, le scénario le plus probable est un séisme au large des côtes algériennes. Il viendrait frapper les côtes françaises en une heure voire une heure et demie après le séisme. Toutefois, le risque qu’il y ait un tsunami sur les côtes méditerranéennes occidentales, c’est-à-dire vers la France, est faible.