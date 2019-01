Journée spéciale La planète se réchauffe… Comment on s'y prépare.

Ce samedi 12 janvier 2019, le premier Forum France Culture de la saison a attiré plus de 5 500 personnes dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne autour du thème La planète se réchauffe… Comment on s’y prépare. Le public a assisté aux 4 débats portés par les producteurs de France Culture, Emmanuel Laurentin, Adèle Van Reeth, Nicolas Martin, Olivia Gesbert et à la Masterclasse de Cécile Duflot animée par Etienne Klein. L’écologiste et directrice générale d’Oxfam France sera l’invitée de Guillaume Erner dans Les Matins de France Culture dès 7h40 pour ouvrir cette journée spéciale à l’antenne.

Philosophie, histoire, sciences… ces rencontres coproduites par Sorbonne Université sont à écouter lors de la journée spéciale sur France Culture le vendredi 18 janvier et le samedi 19 janvier 2019 avec la diffusion de la Masterclasse de Cécile Duflot.

Au programme sur France Culture

VENDREDI 18 JANVIER

> 7h 9h : LES MATINS DE FRANCE CULTURE de Guillaume Erner

De 7h40 à 9h Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, est l’invitée spéciale de Guillaume Erner. L’ancienne patronne des verts et ancienne Ministre du logement sous François Hollande débâtera avec nous sur les prochains grands défis écologiques à venir.

> 9h – 10h : LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE d’Emmanuel Laurentin

Les humains et le climat : la longue histoire de l’adaptation

Jean Jouzel, climatologue, directeur de recherches au CEA, membre de l'Académie des sciences

Laurent Litzenburger, chercheur associé au CRULH (Université de Lorraine), spécialiste des enjeux du changement climatique à la fin du Moyen Age

Alexis Metzger, géographe, laboratoire CERES ENS, auteur de L'hiver au siècle d'or. Art et climat (Presses Sorbonne Université)

Anouchka Vasak, maîtresse de conférences en littérature française à l'Université de Poitiers et co-directrice du réseau « perception du climat » de l'EHESS.

> 10h – 11h : LES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIEd’Adèle Van Reeth

Sommes-nous prêts pour la fin du monde ?

Dominique Bourg, philosophe

Cynthia Fleury, philosophe

Pierre-Henri Castel, directeur de recherches au Lier, Institut Marcel Mauss (CNRS/EHESS) et psychanalyste

>12h – 13h30 : LA GRANDE TABLE d’Olivia Gesbert

Voici venu le temps de la fiction climatique

Anne Caroline Prevot-Julliard, Directrice de recherche CNRS au Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) du Muséum national d'Histoire Naturelle

Enki Bilal, réalisateur et auteur de bande dessinée

Cyril Dion, réalisateur, militant.

> 16h – 17h : LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE de Nicolas Martin

Recherche : préparer la vie à +2°

Jean-Francois Soussana, directeur scientifique environnement à l’INRA

Agathe Euzen, Directrice de recherche CNRS au Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés, Directrice adjointe scientifique à l’Institut écologie et environnement du CNRS

Marc Fontecave, chimiste, Collège de France

Luc Abbadie, Ecologue, professeur à Sorbonne Université

SAMEDI 19 JANVIER

>16h – 17h : CONVERSATION SCIENTIFIQUE d’Etienne Klein

Cécile Duflot, écologiste, directrice générale d’Oxfam France.

