Superfail | C'était déjà évoqué dans "Tristes tropiques" le chef d'oeuvre de Claude Lévi-Strauss, la diversité humaine serait en voie de disparition. On en parle avec le géographe Hervé Théry.

C'était déjà évoqué dans "Tristes tropiques" le chef d'oeuvre de Claude Lévi-Strauss, la diversité humaine serait en voie de disparition. Le 16 novembre dernier, un missionnaire américain a été tué par les Sentinelles, une tribu isolée de l’archipel indien d’Andaman-et-Nicobar. Cette île la plus isolée du monde est protégée par les Indiens, il est interdit de s'en approcher à moins de cinq kilomètres.

Cette île est protégée par les Indiens qui envoient des patrouilles de la marine autour de l'île pour éviter que des gens s'approchent. Les Sentinelles ont manifesté très clairement qu’ils ne voulaient pas qu’on s’approche. (...) Cette tribu a marqué qu'elle voulait garder son mode de vie traditionnel et que ceux qui s'approcheraient trop seraient tués, ce qui s'est produit. Hervé Théry

Hervé Théry, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'université de São Paulo.

Écouter Écouter La fin des tribus ? La fin des tribus ?

Comment décrire le mode de vie des peuples autochtones

Ce sont des chasseurs collecteurs comme étaient nos ancêtres pendant des millions d'années, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'agriculture ou peu, ils tirent leurs subsistance de ce qu'ils peuvent pêcher, chasser et cueillir dans la forêt. Ils ont une vie la plupart du temps nomade. Hervé Théry

La diversité en voie de régression ?

Les petits groupes ont tendance à être absorbés par les plus gros. En Amazonie, il y a plusieurs centaines de langues différentes qui pour beaucoup disparaissent puisque certaines ne sont plus parlées que par un petit nombre de gens âgés. (...) Au Brésil, il existe des tribus isolées, de l’ordre de 25 000 personnes, qui sont repérées par avion ou hélicoptères. Le politique brésilienne, c'est de ne plus les aborder pour ne pas les contaminer. Hervé Théry

Sur le web

La diversité humaine s'effondre, Paul Molga, 15 décembre 2018, Les Echos

Les peuples à civilisation archaïque face au monde moderne, François Honto, 1966, Le Monde diplomatique

Superfail, à découvrir chaque lundi

Superfail est notre nouveau podcast "natif", né comme podcast et originaire du numérique, sans passer d’abord par l’antenne hertzienne. C’est Guillaume Erner, producteur des Matins de France Culture, qui se lance sur cette nouvelle "antenne" numérique : chaque lundi matin, retrouvez une histoire d'échec, de fail, décryptée avec un invité. Un nouveau programme à part entière à écouter à votre rythme, quand vous le désirez, et qui a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par le média, en termes de ton, d'écriture, de durée...

Retrouvez l'intégralité des épisodes de Superfail.

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous avec ce lien

L'équipe de Superfail

Production : Guillaume Erner

Réalisation : David Jacubowiez

Avec la collaboration de Daphné Abgrall