La nature, c'est quoi ? pour Jeanne Moreau, Cousteau, de Funès...

En danger partout dans le monde, préservée par les plus jeunes, exploitée par les puissants... mais c'est quoi, au fond, la nature ? Ses admirateurs comme ses détracteurs donnent leur définition, trouvée dans les trésors d'archives de l'INA.

Jeanne Moreau, 1970

"La nature est une présence constante et chaleureuse, essentielle. J’en ai besoin."

Louis de Funès, 1979

"Dans le jardin j’ai trouvé le calme, le charme aussi du potager, de la nature, les oiseaux, le bruit des abeilles. Cela redonne le sens, le rythme de la vie, le vrai rythme de la nature qui est calme, qui est lent, qui n’est pas pressé voilà. Une salade qui pousse je trouve cela merveilleux, c’est une aventure la salade qui pousse."

Francis Poulenc, 1958

"Dans le fond, je n'aime pas la campagne. Comme je m'ennuie à la campagne c'est assez propice pour le travail car je n'ai jamais pu écrire une note de musique à Paris. Paris me divertit, me distrait, mais je ne peux pas y travailler."

Jean-Louis Étienne, 1999

"La nature, elle m’a offert de l’éveil, beaucoup d’éveil. Ça été un refuge c’est vrai, ça a été un refuge par rapport à la société. Et la nature offre quelque chose de formidable, c’est qu’elle est incontrôlable, elle nous échappe complètement. Il y a une magie qui se fait quand on regarde la nature c’est qu’il y a de la vie et une multitude de formes de vie. Cette diversité de l’existence, elle est fabuleuse."

Jacques-Yves Cousteau, 1979

"Je suis optimiste parce que je constate que la nature s’efforce par tous les moyens de résister à ces saccages et chaque fois que l’on accorde à la nature un tout petit peu de protection on la voit refleurir, recommencer avec un enthousiasme, si j’ose dire, extraordinaire."

Michel Tournier, 1994

"J’ai toujours conservé à l’égard de la montagne ce sentiment religieux. Après tout quand on est en haut d’une montagne on est plus proche du ciel."

Albert Jacquard, 1973

"Je suis en état d’émerveillement et on a perdu ce sens de l’émerveillement. Alors l’émerveillement bien sûr devant la nature mais à condition de s’apercevoir qu’elle n’est belle que parce qu’on la regarde. Vous savez le Mont-Blanc, sans que personne ne le regarde, il n’est pas beau. Il est. Tandis que le Mont-Blanc que je regarde, et qui me provoque tant d’émotions, il est beau à travers les émotions que je projette sur lui."

André Masson sur André Breton, 1971

"Il y a une chose qui m’a frappé chez André Breton : la nature. Qu’est-ce que la nature pour lui ? Nous avions une chambre devant la Promenade des Anglais et il y a eu une tempête la nuit. Je lui ai dit combien j’avais admiré cela. Il m’a dit : "Moi, la mer, le bruit de la mer, c’est comme un homme qui dégueule.""

Marguerite Yourcenar, 1986

"Je suis très sensible à la beauté des paysages du Nord. L’immensité des ciels, les grandes plaines ou les collines à peine marquées à l’horizon. Le sentiment de l’espace à peu près illimité là où nous n’avons pas trop ruiné la région et la beauté de la vie rurale, la beauté des fermes enfin, une certaine gravité de la vie et en même temps une certaine chaleur de la vie."

Olivier Messiaen, 1974

"Je suis ornithologue par passion. C'est une passion, c'est un amour, cela ne s'explique pas. J'aime les oiseaux, c'est tout."

Pierre Lieutaghi, 1969

"L’homme ancien qui voyait revenir le printemps ne le percevait pas comme nous le percevons. On ne le reçoit plus comme un don. Je crois que chaque saison était miraculeuse et chaque phénomène était miraculeux. Et c’est cette notion de miracle que nous avons perdue, justement parce que nous avons réduit les phénomènes naturels à des phénomènes purement matériels."

François Mitterrand, 1981

"La nature, l’homme la détruit parce qu’il ne sait pas encore qu’il est le plus fort et ceux qui le savent sont généralement les gens du profit pour lesquels la destruction de la nature est source de profit, et qui se moquent de la nature en oubliant, comme nous autres le plus souvent, que lorsque nous détruisons la nature, c’est nous que nous détruisons, parce que nous sommes la nature."

Paul-Émile Victor, 1972

"La nature est un tout dans lequel l’homme est inclus, et si cette nature disparaît, les animaux y compris, l’homme ne vivra plus dans ce qui est son milieu, et à partir de maintenant il est extrêmement urgent non seulement de défendre les animaux, mais de défendre tout ce qu’on appelle aujourd’hui l’environnement."