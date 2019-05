Préservation de la biodiversité : la laissée-pour-compte des politiques ?

Depuis lundi, des scientifiques et diplomates de plus de 130 pays sont réunis à Paris pour discuter de la biodiversité et de son avenir. Un avenir plutôt sombre à en croire les différentes études sur le sujet. Le monde est, selon certains scientifiques, en train de connaître la 6e extinction de masse des espèces, la première depuis que les humains sont sur cette planète.

Les expert.es espèrent que le texte qui sera présenté le 6 mai prochain permettra d’adopter d’ambitieux objectifs pour la COP 15 sur la biodiversité, qui se réunira l’an prochain en Chine. Un sujet dont se préoccupe la communauté internationale depuis une trentaine d’années mais les actions politiques concrètes restent largement insuffisantes pour les scientifiques.

Un tableau bien sombre pour l'avenir

"On est en train de préparer un monde catastrophique à nos enfants." C’est le constat d'Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui participe à ce sommet mondial à Paris.

Sans une biodiversité préservée, les risques encourus par l’espèce humaine sont divers. Du point de vue alimentaire déjà. La biodiversité permet d’obtenir des rendements et productions agricoles suffisants pour nourrir les plus de sept milliards d’êtres humains sur la planète. Sans ces écosystèmes, la production sera moindre et de moins bonne qualité. "Tout ceci induira une moins bonne qualité de vie mais aussi une perte d’espérance de vie", affirme Hélène Soubelet.

Les maladies infectieuses vont aussi augmenter. C’est d’ailleurs déjà le cas, selon la scientifique. Avec le réchauffement climatique, ces maladies migrent vers le nord où les populations ne sont pas capables de se défendre face à ces nouveaux pathogènes dont elles n’ont pas l’habitude. La disparition des animaux sauvages, au profit des animaux domestiques, est aussi un facteur de recrudescence de ces maladies et virus dont les animaux sauvages sont des espèces-réservoir. C’est ainsi qu’est né le virus du Sida, d’abord cantonné à la forêt, il a été transmis à l’homme jusqu’à se transformer en épidémie mondiale, comme l’a démontré une étude publiée dans la revue Science en 2014 (en anglais). Les maladies et virus ne disparaissant pas avec les animaux sauvages, ils migrent vers les animaux domestiques et l’humain.

Si les écosystèmes perdent de leur capacité, ils ne rempliront plus leur rôle d’épuration de l’eau et de l’air. Les sols risquent de se dégrader. De nombreuses régions du monde seraient alors inhospitalières pour l’humain, poussant les populations à migrer. Elles se retrouveraient confinées dans des endroits de plus en plus petits. Le sol ne se renouvelle que très lentement, il faut compter environ 10 000 ans pour une dizaine de centimètres d’après Hélène Soubelet. Selon l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), dès 2050 des populations pourraient commencer à migrer en raison de l’appauvrissement des sols. D'après Hélène Soubelet, une publication du CNRS au sujet de différentes modélisations sur l'avenir de l'humanité et de la biodiversité évoque comme l'un des scenarii potentiels un déclin de l'espèce humaine qui entraînera sa disparition pour 2250.

La chercheuse et écologue Céline Bellard qui a travaillé sur les effets du changement climatique sur la biodiversité affirme qu’il est urgent d’agir. "La fenêtre temporelle se réduit de plus en plus. La valeur de la biodiversité est inestimable, en tant que telle mais aussi car elle offre des options pour le futur, des options d’adaptation que nous perdrons si elles sont détruites avant d’être découvertes", selon Céline Bellard.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Moustique tigre, frelon asiatique… : pas de ça chez nous ? 39 min Du Grain à moudre Moustique tigre, frelon asiatique… : pas de ça chez nous ?

La biodiversité et le changement climatique, même combat ?

Changement climatique et crise de la biodiversité sont étroitement liés, d’après la chercheuse Céline Bellard. Et il ne serait pas efficace d’aborder l’un sans tenir compte de l’autre. "La protection et la restauration de la biodiversité nous permettront de mieux répondre à la menace du changement climatique", explique l’écologue.

Hélène Soubelet ajoute par exemple que les arbres jouent un rôle indispensable à la réduction des émissions de carbone. Planter ou conserver des arbres permet donc à la fois de jouer sur la biodiversité et le changement climatique.

Il y a cette tendance à vouloir utiliser des solutions techniques qui génèrent du profit pour une minorité, souvent la minorité au pouvoir. Alors que les solutions basées sur la nature sont bénéfiques pour tout le monde, plus faciles à mettre en œuvre et moins chères. Nous sommes sur une voie qui n’est pas la bonne.

Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité

Pour la scientifique, les écosystèmes doivent aussi être préservés car tous les effets secondaires à leur destruction ne sont pas connus et ils sont parfois bien plus importants que les problèmes résolus en les détruisant.

L'action de la communauté internationale

Cela fait longtemps que la communauté internationale alerte sur la nécessité de préserver la biodiversité. En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, est adoptée la Convention sur la diversité biologique (CDB). Un traité international, contraignant pour les 193 États qui l’ont adopté. Le texte ne prévoit pas de mesures concrètes mais laisse à chaque État le soin de mettre en place des investissements en faveur de la diversité biologique, tout en soulignant sa préservation indispensable. Contrairement au climat, la biodiversité ne se mesure pas avec un indicateur unique et il est difficile d’adopter des mesures communes à tous les États.

Depuis 1992, les textes internationaux adoptés ont été variés. En 2010, un plan stratégique pour la diversité biologique a été lancé par les signataires de la CDB. Il prévoyait divers objectifs à atteindre d’ici 2020 : la mise en place de 17% d’aires protégées des zones terrestres et d’eaux intérieures, 10% de zones marines et côtières protégées, la gestion durable de l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture… Mais ces objectifs sont loin d’être atteints, seuls 5% des pays pourraient avoir rempli leur mission d’ici l’an prochain.

L’écologue et chercheuse Céline Bellard souligne tout de même quelques "progrès majeurs" pour la biodiversité. En France par exemple, plus de 20% des surfaces d’aires marines sont protégées. La création de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) en 2012 est "une avancée majeure de ces dernières années" et a conduit à "la publication de rapports scientifiques internationaux sur la pollinisation, la dégradation des sols et leur restauration ainsi que quatre évaluations régionales de la biodiversité et des services écosystémiques".

Pour Hélène Soubelet, l’enjeu aujourd’hui est d’arriver à une prise de conscience de l’ensemble de la société sur la question de la biodiversité, "dans la finance, les transports, l’agriculture. Parler de biodiversité à des personnes convaincues qu’il faut la défendre, cela ne fait pas avancer les choses", regrette-t-elle. Contrairement au climat, les mesures ne peuvent pas être prises de manière globale mais en fonction de chaque territoire car les espèces, écosystèmes, conditions climatiques et géologiques varient. Il est donc difficile de mettre en place de réelles actions internationales. Les gouvernants prennent des engagements dans le cadre des conventions internationales mais ils sont vite oubliés, faute d’intérêt pour le sujet dans les autres sphères de la société.

D’où l’importance de ce sommet parisien de l’IPBES."Un effort sans précédent" pour Céline Bellard, car plus de 1 000 scientifiques à travers le monde ont travaillé sur un état des lieux et une synthèse de leurs connaissances pour alerter sur la crise majeure de la biodiversité mondiale. Le sommet doit aussi permettre de préparer la COP 15 sur la biodiversité qui se réunira l’an prochain en Chine. La directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité Hélène Soubelet espère que le texte présenté le 6 mai deviendra une référence scientifique pour les négociations politiques et qu’un accord biodiversité aussi engageant que celui de la COP 21 sur le climat sera adopté l’an prochain.

À LIRE AUSSI Actualités Biodiversité : accélération de la disparition d'animaux sauvages

Quelles solutions ?

"Nous ne connaissons que 10% des espèces, les plus grosses et les plus visibles mais dans certains milieux, il y a des espèces un peu cryptiques, cachées, inconnues, qui n’ont pas été identifiées. C’est le cas dans les sols par exemple. Comment vont réagir les sols quand ils seront complètement mis à nus ou quand il n’y aura plus de forêts ? Comment réagira le climat ?" Des questions auxquelles Hélène Soubelet aimerait ne pas avoir à répondre dans les années à venir. Pour éviter un tel scénario catastrophe, des solutions existent. Il est possible de restaurer des écosystèmes, de recréeer des micro-climats locaux. À condition que les politiques et la société civile pensent en terme de bien commun et non plus de croissance, selon Hélène Soubelet.