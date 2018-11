Y-a-t-il un lien entre le réchauffement climatique et la multiplication des feux de forêts ?

Comment se déclenche un feu de forêt ? Quels sont les moyens de lutter contre ces incendies de forêts ?

Ecoute et explications avec Renaud Barbero, chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea) Aix-en-Provence.

Il faut 3 ingrédients pour qu'un feu se propage, le 1er c'est la source d'émission, le 2ieme ingrédient c'est la présence de matière combustible et le 3e ce sont les conditions climatiques et météorologiques.

Écouter Écouter Le climat s'enflamme, la forêt flambe ! Le climat s'enflamme, la forêt flambe !

C'est toujours difficile d'attribuer un feu spécifique au réchauffement global, cela dit lorsqu'on injecte du CO2 dans l'atmosphère, la température du globe augmente, c'est de la physique élémentaire. Lorsque la température augmente l'aridité augmente.

Des travaux récents aux Etats-Unis ont montré que la moitié de l'augmentation des surfaces brûlées au cours des 3 dernières décennies est attribuable au changement climatique. (...) Dans nos recherches on regarde tout simplement les conditions météorologiques et climatiques au moment où ces feux sévissent. On regarde comment ces conditions vont évoluer dans le futur en fonction de différents scénarios d'émissions et on voit tout simplement que le risque d'incendies est plus faible dans un scénario ou l'on réduit les émissions de carbone.

