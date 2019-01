Le grand remplacement : des centaines de milliers de sangliers

En septembre 2018, un comité de lutte contre les dégâts de gibier est crée par le ministère de l'agriculture pour réguler les populations de sangliers et prévenir le risque d'introduction et la diffusion de maladies animales. Suite à la découverte de deux cas de peste porcine détectés sur des sangliers en Belgique au début du mois de janvier, le ministère français de l'Agriculture a annoncé la création d'une "zone blanche" à la frontière avec la Belgique pour éviter la propagation de la peste et préserver la filière porcine. Il y a trop de sangliers dans les départements français et pourtant 700 000 sangliers ont été abattus par les chasseurs en 2016-2017 contre 150 000 en 1990-1991 d’après l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Comment en est-on arrivé là ?

C'est le superfail de la semaine, analysé par Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo.

C'est une situation d'urgence nationale, avec des dizaines de morts, des milliers d'accidents sur la route, des dégâts faits sur les récoltes des paysans. Alors pourquoi on ne fait rien ? C'est lié à la structuration des pouvoirs en France, le potentiel électoral des chasseurs est convoité. (...) De plus, les paysans ont quitté les campagnes par millions à partir de la fin des années 50 et bien sûr les chasseurs se sont retrouvés moins nombreux et beaucoup en ville, à organiser la gestion d'un patrimoine naturel colossal. Les chasseurs urbains ont voulu chasser le sanglier partout, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, c'est devenu un loisir. Ils se sont lancés dans l'agrainage, pour nourrir artificiellement les sangliers. Fabrice Nicolino

