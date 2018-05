Le réchauffement climatique est-il lié à l’activité humaine ?

Les Idées claires | Cette semaine dans les Idées Claires, Sylvie Joussaume, climatologue et directrice de recherche au CNRS, nous explique pourquoi le réchauffement climatique actuel est lié aux activités humaines et comment les scientifiques en ont la preuve.

Le réchauffement climatique est l’une des controverses de la décennie. Certains, comme Donald Trump, confondent même météo et climat. Des personnes qui confondent le temps qu’il fait à court terme et les moyennes à long terme de différents paramètres météorologiques (température, pluviométrie, ensoleillement, etc.).

L’homme a-t-il une responsabilité dans le réchauffement climatique ? La question fait débat depuis des années. En dépit des nombreux rapports publiés, certains estiment encore que l’évolution observée du climat n’est que le prolongement des évolutions du passé. Autrement dit, l’homme n’y serait pour rien.

Mais les climato-sceptiques oublient que les changements climatiques passés se sont produits sur des milliers ou millions d’années, non pas sur une centaine d’années tel que nous le vivons actuellement.

La climatologue, directrice de recherche au CNRS, Sylvie Joussaume répond à ces questions. Existe-t-il une corrélation entre le début de l’ère industrielle et le réchauffement climatique ? Quelles sont les preuves scientifiques ? Et si ces modèles numériques se trompaient ? La faute aux énergies fossiles ? Et le Petit Âge de glace que l'hémisphère nord a traversé au XVIIe siècle ? 1° de plus, 1° de moins, qu’est-ce que ça change ?

On observe un réchauffement depuis le milieu du XIXe siècle, on atteint 1 degré de réchauffement global.

La présence des gaz à effet de serre participe au changement de la composition de l’atmosphère et contribue certainement à accélérer le processus de réchauffement climatique. Comment réussit-on aujourd’hui à le prouver ?

Ce réchauffement est global, plus marqué sur les continents que sur les océans, plus marqué dans les hautes latitudes que dans les régions tropicales. Il a une signature qui nous permet de dire que le réchauffement est lié aux activités humaines.

On observe déjà des dérèglements sur un degré, maintenant devant nous, si on ne fait rien, ce n’est pas un degré de réchauffement mais trois, quatre, cinq, degrés de plus et là ce sont des changements énormes surtout en un siècle.

Ecoutez et abonnez-vous au podcast

Les Idées claires, c'est aussi une version à écouter d'une dizaine de minutes. A découvrir ici même ou en vous abonnant pour ne pas rater un épisode.

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici