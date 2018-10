Les mystères de Mercure bientôt découverts ?

Astronomie | Mercure, la plus petite et la plus mystérieuse des planètes de notre systèmes solaire, a beaucoup de choses à nous apprendre. Elle peut même améliorer notre compréhension de la formation des planètes comme la Terre. C'est le défi de BepiColombo, une mission spatiale lancée ce 19 octobre.

Alain Doressoundiram, astrophysicien et planétologue, a participé à la création d'instruments embarqués à bord de BepiColombo, la mission spatiale européenne et japonaise, dont le lancement a lieu dans la nuit du 19 au 20 octobre. Il explique l'importance de Mercure pour la compréhension de notre système :

Mercure, c’est le chaînon manquant pour comprendre la formation des planètes comme la Terre et c’est pour ça que la sonde BepiColombo va y aller, pour essayer de percer beaucoup de ses mystères. Mercure est une planète tellurique (planète tellurique, planète du type de la Terre, de forte densité moyenne, mais de dimensions relativement modestes). C’est, comme la Terre, une planète sur laquelle on peut marcher, et c'est un peu le parent pauvre de la planétologie car c’est la seule planète dont on ne sait pas comment elle s’est formée. C’est le chaînon manquant : pour mieux comprendre la formation de la Terre il faut comprendre aussi Mercure.

Les étrangetés de Mercure

1/ Le cœur de Mercure est constitué de fer comme les autres planètes, sauf que ce cœur est prépondérant, c’est 60% de la masse de toute la planète alors que pour les autres planètes telluriques (la Terre, Vénus, Mars) c’est seulement 30% ; donc on l’appelle volontiers la "planète de fer", et on ne comprend pas trop pourquoi il y a cette prépondérance de fer.

2/ À l’inverse, la surface de Mercure est très sombre comparée à la Lune, et aussi riche en volatils (des éléments qui vaporisent facilement). Or, Mercure est très proche du Soleil, il fait 430° côté jour. On se pose donc aussi cette question de pourquoi, comment, ces volatils ont encore perduré, résisté à la surface de Mercure.

3/ Cette planète est toute petite mais en même temps elle possède un champ magnétique, et ça a été une surprise pour les scientifiques parce que ni Mars, ni Vénus n’ont de champ magnétique, et on sait combien le champ magnétique est important pour la Terre puisqu’il nous protège contre le vent solaire, les particules électriques du Soleil, etc.

Les innovations de BepiColombo

C’est la première fois que l’Europe s'aventure dans un endroit aussi près du Soleil, donc il y a d’énormes contraintes thermiques, puisqu'on subit toutes les radiations aussi du Soleil. Il a fallu inventer 70% des technologies qui sont à bord de BepiColombo.

- La propulsion ionique, qui est une propulsion nouvelle génération qui va permettre d’explorer les planètes lointaines et même, pourquoi pas, les étoiles proches de nous.

- Il y a aussi les panneaux solaires, que tout le monde connaît sur Terre, sauf que ces panneaux solaires-là doivent pouvoir résister aux températures extrêmes de Mercure, et donc ce sont des panneaux solaires avec de nouvelles technologies.

- La couverture thermique qui va protéger la sonde à la fois du chaud et du froid. Elle est constituée d’une centaine de couches alternées entre du verre, du plastique et de la céramique.

BepiColombo est vraiment une mission très ambitieuse et très complète : seize instruments et surtout deux sondes. Une va se focaliser sur la surface et l’autre va se focaliser sur le champ magnétique, donc on aura beaucoup plus de précisions sur ces deux aspects de cette planète et aussi l’interaction entre la planète, la magnétosphère et le vent solaire de deux points de vue différents.