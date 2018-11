Mary Robinson, une femme admirable, par Laurence Tubiana

Une femme admirable, un modèle d'engagement pour le climat : découvrez le portrait de Mary Robinson, première Présidente d'Irlande, un exemple à suivre pour Laurence Tubiana, ordonnatrice de l'accord de Paris. Elle dresse le portrait de cette femme engagée : la rigueur de ses convictions, son style politique, sa façon de mener ses combats pour l'humanité et la justice.

Mary Robinson est la première Présidente d’Irlande, entre 1990 et 1997. Brillante juriste, elle est une défenseure acharnée des droits de l’Homme. Dès ses 25 ans, plus jeune élue au Sénat, puis en tant que Haut Commissaire à l'ONU, et jusqu'à sa lutte pour le climat.

En 1988, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par Mary Robinson, condamne l'Irlande pour sa criminalisation de l'homosexualité, après 11 ans de procès.

Mary Robinson est la première cheffe d’État à se rendre au Rwanda après le génocide, ou en Somalie. Elle y dénonce la guerre civile et la famine. Elle est aussi la première Haut Commissaire de l’ONU à visiter la Chine. En 2002, elle quitte l’ONU pour mieux agir à l’extérieur des "contraintes" de l'institution.

Signé à l'issue de la COP21, l'accord de Paris est le premier accord universel sur le climat. L'accord de Paris a été approuvé par l'ensemble des 195 délégations en 2015. Il s'agit du texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité. Mary Robinson a épaulé Laurence Tubiana pour mener à bien les négociations, dans les moments les plus difficiles.

À écouter :

"De cause à effets" : entretien avec Laurence Tubiana, 28 octobre 2018