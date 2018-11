De nombreuses catastrophes nucléaires remettent en question l'usage de cette énergie. En France, malgré les débats et les scandales, elle perdure. Quels sont les risques ? Comment stocker indéfiniment les déchets nucléaires ? Les énergies renouvelables seront-elles éclipsées par le nucléaire ?

Le nucléaire en France marche du feu de Dieu, enfin presque… Tous les partisans du nucléaire disent que tout va bien dans le meilleur des mondes tant que ça ne pète pas !

Mais c’est peut-être oublier un peu vite la question des déchets nucléaires…

L'invité du jour :

Erwan Benezet, journaliste au Parisien / Aujourd'hui en France, service économie, en charge de l'énergie et de l'automobile, auteur de Nucléaire : une catastrophe française aux éditions Fayard.

Écouter Écouter Nucléaire : des déchets impossible à jeter Nucléaire : des déchets impossible à jeter

Le parcours des déchets nucléaires

À la Hague, il y a un site qui entrepose et retraite les déchets nucléaires. Une fois que les combustibles ont été utilisés dans les cœurs de réacteur, qu’ils ont produit l’énergie qui sert à fabriquer l’électricité, ils sont extraits et entreposés dans les piscines près des 58 réacteurs réunis dans les 19 centrales du parc nucléaire français. Puis ils sont ensuite transportés dans d’autres piscines à la Hague avant d’être retraités. Le problème de ces piscines est qu’elles ont été dimensionnées de façon à accueillir la production de déchets nucléaires pour 40 ans, c’est à dire la durée de vie officielle des réacteurs, durée de vie pour laquelle ils ont été construits.

Dans les 10 ans à venir, 48 des 58 réacteurs nucléaires arriveront à la fin de leur durée de vie officielle. Ça pose donc un problème d’entreposage et de retraitement de ces combustibles !

Erwan Benezet

Construire de nouvelles piscines pour stocker les déchets ?

Il y a un problème de place. C’est la raison pour laquelle depuis quelques temps, EDF rachète des terrains autours des centrales pour accueillir le nouveau nucléaire et donc des sites d’entreposage supplémentaires.

Erwan Benezet

Danger des déchets ?

La technologie nucléaire est sensible et ne souffre d’aucune approximation. Pour les déchets, c’est pareil. Bien traités, avec suffisamment de paramètres liés à la sécurité, à la sûreté, on pourrait se dire que ça ne présente pas de danger outre mesure, simplement l’industrie nucléaire aujourd’hui a évolué de telle sorte que le niveau de risque, selon moi, depuis la dizaine d’années que je couvre ce secteur, a augmenté.

Erwan Benezet

Musique de début : Kraftwerk, extrait de l'album Radio-Aktivität

