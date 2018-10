Réchauffement climatique : les solutions avancées par le GIEC

Dans un rapport, les experts climat de l'ONU s'alarment à nouveau de notre avenir et appellent à des transformations "sans précédent" pour limiter le réchauffement climatique. Ils mettent aussi en avant des solutions, autour notamment des transports mais aussi du numérique, et en rejettent d'autres.

Dans son nouveau rapport de 400 pages, le Groupe international d'experts sur l'évolution du climat analyse notre situation climatique et le risque d'emballement qui pourrait advenir. Commandé par l'ONU au moment de l'accord de Paris, ce texte du GIEC doit nourrir le processus de révision des engagements nationaux, qui doit être lancé à la COP24 de Katowice en décembre.

Ces chercheurs ne perdent pas espoir dans la limitation du réchauffement à 1,5°C, la cote d'alerte fixée par l'accord de Paris qui pourrait être atteinte dès 2030. Et ils rappellent des solutions existantes, en écartant d'autres.

Que faire ?

La révolution totale et immédiate indispensable passe d'après le GIEC par une neutralité carbone dès 2050. Avec des transformations sans précédent à mener dans tous les secteurs : énergie, transports, bâtiment, industrie, etc.

Invité de notre Journal de 12h30, l'ingénieur chercheur à Météo-France Roland Séférian a participé à l'écriture de ce rapport basé sur plus de 6 000 études. Il veut y croire et précise d'abord qu'aujourd'hui l'humanité émet chaque année dans l'atmosphère 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Il faudrait pour limiter le réchauffement sous les 1,5°C sur le XXIe siècle réduire nos émissions de près de 50% : tomber à 20 milliards de tonnes à l'horizon 2030, avec un pic d'émissions en 2020. Le GIEC fixe aussi une "neutralité carbone" à atteindre en 2050, soit cesser de mettre dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on ne peut en retirer.

Les politiques climatiques sont déjà en place, comme la protection de certaines aires naturelles ou le déploiement d'une agriculture raisonnée.

Une autre solution serait de réviser nos modes de transport pour qu'ils soient moins consommateurs de pétrole ou de combustible fossile.

Le GIEC mise aussi sur la géo-ingénierie, autrement dit sur les technologies d'émissions négatives : celles qui permettent de capturer et stocker par exemple dans le sol d'anciennes mines nos gaz à effet de serre et de valoriser le CO2 dans des processus industriels. Depuis quelques années, la géo-ingénierie intéresse les milieux scientifiques et politiques et pas seulement aux Etats-Unis, pionniers dans le domaine.

Roland Séférian ajoute qu'en tant que citoyen des choses sont possibles. Selon lui, "on ne met pas assez l'accent sur le numérique par exemple".

On créé des comptes sur des plateformes et on ignore que le stockage de nos données, qui vont peut-être nous servir qu'une fois dans notre vie, représente 2% des émissions globales de CO2. De manière très simple, en supprimant nos comptes dormants, nous favorisons des réductions de gaz à effet de serre.

L'ingénieur chercheur à Météo-France vante ainsi des initiatives personnelles, dans le même temps qu'un encouragement de nos décideurs et de nos territoires à une transformation énergétique. Et si des Etats traînent des pieds, à l'image aujourd'hui des Etats-Unis, de l'Australie, de l'Egypte ou de l'Arabie saoudite, Roland Séférian prône une compensation. "Les Californiens ont répondu au message de Donald Trump quittant l'accord de Paris. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de faire encore mieux que ce qu'ils faisaient déjà."

Et ne pas faire ?

Il faudra aussi compter sur les techniques de capture et de stockage du carbone (CSC). Mais le rapport souligne que l'efficacité de ces mesures, comme la plantation de forêts - qui gardent le carbone via la photosynthèse - ou l'utilisation de biomasse n'est pas établie et que ces mesures comportent des risques. D'autres pistes ont été écartées, comme l'idée de réfléchir vers l'espace les radiations solaires, en raison de l'incertitude de leur utilisation.

"Nous avons remis le message aux gouvernements, nous leur avons donné les preuves, à eux de voir"

Reste une clé majeure : la réponse des politiques. Pour Jim Skea, de l'Imperial College de Londres et membre du GIEC :

Les lois de la physique et de la chimie permettent (ces évolutions), ainsi que les technologies, le changement des modes de vie et les investissements. La dernière chose, à laquelle les scientifiques ne peuvent répondre, c'est si c'est faisable politiquement et institutionnellement. Nous avons remis le message aux gouvernements, nous leur avons donné les preuves, à eux de voir.

Le Conseil environnement de l'Union européenne se réunit ce mardi pour évoquer notamment les émissions de véhicules et la COP24. A cette occasion une vingtaine de scientifiques ont appelé lundi l'Union à aligner ses objectifs sur le rapport du GIEC. L'Alliance des petits Etats insulaires, à la pointe du combat pour inscrire l'objectif 1,5° dans l'accord de Paris, a exhorté "les nations civilisées à prendre leurs responsabilités".

