Transport maritime : une mondialisation conteneurisée qui rime encore avec pollution

La pollution des océans et de notre air est aussi interrogée par le développement du trafic maritime et de géants des mers. Cette semaine, la France a inauguré un porte-conteneur de 400 mètres de long, alors que le secteur a tardé jusqu'au printemps dernier pour signer un accord en faveur du climat.

"Quand on se réjouit, cela va vous paraître anecdotique, de sortir de Saint-Nazaire un porte-conteneurs qui va porter 50 000 conteneurs. Superbe performance technologique. Est-ce bon pour la planète ? La réponse est non." C'est Nicolas Hulot qui parlait ainsi au matin de l'annonce surprise de sa démission, sur France Inter. Allusion au Saint-Exupéry, de l'armateur CMA-CGM, le plus grand porte-conteneurs français inauguré officiellement ce jeudi par deux autres ministres, dont celui de l'Economie.

Toujours cette semaine, les Nations unies ont entamé des négociations en vue d'un traité de protection de la haute mer. Quand, en avril dernier, l'Organisation maritime internationale, dépendant de l'ONU, a enfin trouvé un accord historique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des 50 000 navires existants.

Le Saint-Exupéry : cadeau empoisonné pour la planète ?

C'est un nouveau monstre des mers qui vient d'être inauguré au Havre. Un des plus grands bateaux sur la planète, déjà en fonctionnement depuis début février sous pavillon français pour le compte du numéro trois mondial du transport maritime de fret. Une pièce géante supplémentaire au service d'un transport maritime plus rentable que tous les autres et au rôle central dans l'économie mondiale. 90% de nos marchandises transitent par la mer (en tonnage). De quoi pousser les armateurs à voir toujours plus grand face à des politiques ravis des emplois créés. Pour preuve, la cérémonie en grandes pompes de ce jeudi, en présence de la ministre des Transports et du ministre de l'Economie :

Ces constructions sont un cadeau empoisonné pour la planète, avait estimé Nicolas Hulot. Quand France Nature Environnement affirme que chacun de ces cargos pollue autant aux particules ultra-fines que 50 millions de voitures ! Ils sont une centaine actuellement en activité.

Bruno Le Maire rétorque qu'"aujourd'hui le transport maritime est l'un des moins polluants". Et d'ajouter : "Je préfère qu'il y ait ce transport là plutôt que la multiplication de camions, qui émettent beaucoup plus de CO2."

Le commandant du Antoine de Saint-Exupéry, Pierre Jaspard, affirme lui que :

Nous avons une consommation de moins d'un litre aux 100 kilomètres par conteneur transporté, pour un poids moyen de 15 tonnes par conteneur. Actuellement, il n'y a pas un seul autre véhicule qui soit capable de transporter un conteneur dans ces conditions.

Olaf Merk, expert des ports et du transport maritime à l'OCDE, précise que le secteur émet autant de gaz à effet de serre que la Corée du Sud. Interrogé par Maxime Debs, il confie que "c'est un événement à la fois magnifique mais aussi un peu maléfique. Magnifique parce que l'on ne peut être qu'impressionné par des bateaux de cette taille. Mais en même temps ce n'est pas cela qui va résoudre les problèmes du transport maritime parce que, curieusement, cette course à la grande taille a mené à une consolidation du secteur. Avec seulement huit entreprises en Europe et en Asie qui peuvent faire cela."

Quant à la pollution, Olaf Merk estime qu'avec ces navires plus grands qui transportent davantage, "il y a finalement un effet plus positif pour l'environnement. On a quand même des économies d'échelle. On pollue un peu moins qu'avant par conteneur. En même temps, la croissance des échanges continue, avec de plus en plus de navires. Et les porte-conteneurs ne sont pas les seuls bateaux à polluer".

Un accord historique pour le climat, bien tardif, en avril 2018

L'expert de l'OCDE précise que le secteur qui émet autant de gaz à effet de serre que la Corée du Sud était resté en dehors de l'accord de Paris de 2015. Il aura fallu attendre le 13 avril dernier pour que les 174 États membres de l'OMI (Organisation maritime internationale, dépendant des Nations unies) s'accordent enfin, à Londres, sur un objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre : - 50 % d'ici 2050 par rapport à 2008. Cet objectif est moins contraignant que la diminution de 70% que souhaitait l'Union européenne, mais cela inscrit tout de même le transport maritime dans le cadre des objectifs de l'accord de Paris.

Et les pays de l'OMI s'engagent à "poursuivre leurs efforts" pour décarboner complètement. Malgré l'opposition des Etats-Unis à ces avancées, ainsi que le poids disproportionné dans ces débats des principaux pavillons de complaisance dans le monde (Bahamas, îles Marshall, Liberia, Malte et Panama).

Cette stratégie était inscrite au calendrier des Nations unies depuis deux ans et sera révisée en 2023.

L'Accord de Londres est historique pour ce dernier bastion à faire de la résistance, explique le site Novethic. Car le transport maritime restait le seul secteur économique sans objectif de réduction des émissions, depuis que le secteur de l’aviation civile s’était engagé en 2016. S'il ne représente aujourd'hui que 3 % des émissions de GES mondiales, son empreinte environnementale devrait passer à 17 % d'ici 2050 si rien n'est fait.

Pour l'ONG Transport & Environment, cet accord "signifie que la plupart des nouveaux navires construits dans les années 2030 devront être zéro émission".

Changement sans précédent, le secteur habitué au fioul lourd se prépare également à adopter un carburant à beaucoup plus faible teneur en souffre à partir de 2020 : l'OMI obligera les transporteurs à passer de carburants à 3,5% de soufre en masse à 0,5%. D'après un récent rapport de l'OCDE, diviser par deux la vitesse des bateaux permettrait par ailleurs de consommer 4 à 5 fois moins d’énergie.

Mais se pose plus fondamentalement la question du modèle économique que nous souhaitons, qui correspondrait à la nécessité d'une préservation croissante de l'environnement et à une réelle volonté politique.

Protéger aussi la haute mer et certains fonds marins par un traité

Elle recouvre près de la moitié de la planète et pourtant, elle ne bénéficie d'aucune protection ou si peu. Avec la zone internationale des fonds marins, la haute mer est au coeur d'un cycle de discussions depuis mardi dernier, là encore par l'intermédiaire des Nations unies.

En 1982, les Nations unies avaient adopté une convention sur le droit de la mer mais qui gardait pour la haute mer un principe de liberté, de survol, de navigation, de pêche et de recherche scientifique. La Convention est entrée en vigueur en 1994, sans participation des Etats-Unis.

Ces nouvelles négociations de longue haleine visent à définir, d'ici 2020, "un instrument juridiquement contraignant sur la conservation de la biodiversité marine en haute mer". Cela concernera les eaux situées au delà des zones économiques exclusives régies par les pays côtiers, soit à partir de 370 kilomètres des côtes. Une immensité marine qui n'appartient à personne mais qui fait l'objet de toutes les convoitises :

Le futur traité sur la haute mer doit notamment permettre de créer des aires marines protégées, de favoriser le partage des avantages sur les ressources maritimes génétiques et les études d'impact environnementales, ainsi que de renforcer les capacités et les transferts de technologies marines.

Mercredi, le plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, a de son côté encouragé les entreprises à en faire plus pour protéger les océans, notamment contre la pollution par des déchets plastiques. "L'océan est un élément vital de la biosphère et un élément important pour l'économie mondiale", peut-on lire dans le document publié. Ces attentes s'adressent entre autres aux entreprises de transport maritime dans lesquelles ce fonds de 890 milliards d'euros a investi. Il leur enjoint notamment d'intégrer cette thématique dans leur stratégie.