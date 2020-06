A Zadar, en Croatie, le tourisme n'est pas encore à la fête

Un coin de bord de mer sous une pinède, caché sur le terrain d'une ancienne base aérienne. C'est ici que se tient la première fête de la saison à Zadar. Mais ils ne sont qu'une grosse vingtaine dans cette "Secret Sundance Party". Rien de comparable au phénomène qui avait pris d'énormes proportions ces dernières années : le "tourisme de fête".

Mate Kokic, l'un des DJ de ce soir, en rappelle la génèse : "Un membre de UB40 [le producteur du groupe de reggae-pop, Nick Colgan, ndlr] est venu s'installer à Zadar. Il tenait un bar, le Garden Lounge, qui est vite devenu assez réputé. Les premières fêtes qu'il a organisées, c'était presque comme ce soir : dans les bois ou sur la plage, pas plus d'une centaine de personnes."

L'année suivante, il s'est dit : "On recommence, mais cette fois, on invite les copains de Grande-Bretagne." C'est comme ça que "l'invasion" a commencé.

L'invasion des clubbers, britanniques essentiellement, et la gestion de la chose, c'est le business de Loretta Bacic. Elle organise fêtes et soirées, notamment pour le compte du Noa, l'un des cinq clubs de l'île de Zrće.

Zrće Beach, c'est l'île de la fête... On peut y recevoir 20 000 personnes par jour, juste pour faire la fête ! On a des Britanniques, des Australiens, des Allemands qui viennent, qui louent des logements pas chers : on peut louer une villa pour une centaine d'euros par jour... à six, ça fait 15 euros par personne. Il y a une piscine, il y a tout ce qu'il faut ! Et ils prennent du bon temps !