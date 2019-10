Aide médicale d'Etat : y a-t-il des raisons économiques de la modifier ?

A l’occasion des discussions budgétaires et du débat sur l’immigration refont surface les discussions sur l’accès aux soins des étrangers. Un sujet de santé publique se retrouve ainsi discuté sous les angles économiques et migratoires. Particulièrement visée, l’Aide médicale d’Etat (AME), régulièrement remise en cause depuis sa création en 2000. Ses détracteurs (au sein du Rassemblement national, des Républicains et même de la République en marche) jugent l’AME trop coûteuse, et trop généreuse envers ses bénéficiaires. Au prix, parfois, de contre-vérités régulièrement rappelées, comme dans cet article du Monde.

C’est aussi par la question économique qu’Emmanuel Macron a justifié l’attention portée au dispositif. Interrogé en marge du sommet des Nations unies, à New York, le 25 septembre, le président de la République a écarté toute suppression de l’Aide médicale d'État, mais estimé nécessaire “d’évaluer l'impact et le coût de ce dispositif”. “Il faut un débat pour regarder ce qu'on fait par rapport à nos voisins (...) Est-ce qu'on rembourse à 100% tout ce qui est nécessaire d'être remboursé et est-ce qu'il n'y a pas parfois, un peu, des excès ?" Imaginer des scénarios pour modifier et restreindre l’accès aux soins est en tout cas la mission confiée aux inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des finances (IGF). Leurs conclusions sont attendues mi-octobre. Et si pour l’instant rien n’a bougé dans le budget, le gouvernement pourrait attendre ce moment-là pour proposer des amendements à la discussion parlementaire.

Quels sont les enjeux économiques autour de l’AME ? Y a-t-il des raisons économiques de modifier les conditions d’accès aux soins des étrangers ?

Combien ça coûte ?

L’Aide médicale d’Etat permet aux étrangers en situation irrégulière, sous condition de durée de séjour et de ressources, de voir certains de leurs soins pris en charge à 100% (pas tous, contrairement aux assurés sociaux. Les demandeurs d’asile, eux, relèvent de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). L’AME représente un montant de 942 millions d'euros par an, financé par l’Etat. A titre de comparaison, les dépenses de l'Assurance maladie avoisinent les 200 milliards d’euros.

Le nombre de bénéficiaires, environ 310 000 personnes, est à peu près stable depuis 2015. Parmi les pathologies les plus fréquentes repérées par l’Observatoire de la santé des étrangers se trouvent les infections aiguës des voies respiratoires, des pathologies chroniques (diabète, hépatites, hypertension…) ou encore les maladies psychiques.

Le Défenseur des droits rappelle par ailleurs dans son Rapport sur les personnes malades étrangères (2019) que ce n’est pas un dispositif “attractif”. "Le besoin de soins est une cause d’immigration plutôt marginale et les étrangers déjà malades à leur arrivée en France découvrent, pour la majorité d’entre eux, leur pathologie à l’occasion de bilans de santé réalisés bien après cette entrée." Ainsi, sur 225 500 titres de séjour délivrés à l’issue d’une première demande en 2018, moins de 2% (4 310) l’étaient pour raisons médicales.

Ferait-on des économies en modifiant l’AME ?

L’une des interrogations est ce que le gouvernement mettra derrière le terme d’“excès”, utilisé par le président de la République. “On ne sait pas ce qu’Emmanuel Macron entend par là. Et ne pas préciser ni objectiver les choses alimente les fantasmes. Et cela d’autant plus qu’il y a un grand déficit de statistiques publiques sur l’AME”, estime Laurie Fradin, chargée de mission à l’Uniopss, la Fédération des associations de solidarités. Parmi les pistes actuellement étudiées, notamment par l’Igas, il y a la réduction du “panier de soins”. Actuellement, l’Aide médicale de l’Etat ouvre droit à la prise en charge des prestations de base, c’est-à-dire moins que les assurés sociaux et dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. “ Je ne vois pas ce qu’on peut couper dans le panier de soins qui ne va pas mettre en danger la santé de la personne. Il est déjà réduit. Et ce serait une aberration du point de vue de la prévention”, estime Nathalie Godard, chargée de plaidoyer à Médecins du Monde.

Plusieurs parlementaires plaident eux pour une réduction de l’AME à des soins dits “urgents”. L’Allemagne est régulièrement citée en exemple car elle a limité la prise en charge aux urgences, maladies graves, à la prévention vaccinale et aux maternités. “Mais ce n’est pas vraiment comparable puisqu’une partie des soins sont ensuite pris en charge au niveau fédéral”, tempère Nathalie Godard. Par ailleurs, le gain financier à court terme ne serait pas forcément synonyme d’économies.

Une étude de l’Université d’Amsterdam portant sur l’Allemagne (entre 1994 et 2013) a montré que les prises en charge ont finalement coûté plus cher. En évitant l’aggravation de certaines pathologies, un meilleur accès aux soins aurait permis d’économiser 376 euros par demandeur d’asile chaque année.

Un enjeu de santé publique

Il n’est donc pas sûr qu’en France un durcissement du dispositif soit favorable à la santé publique ni au budget.

“Ce qui est est en jeu, c’est avant tout l’universalité de l’accès au soins, au fondement de notre démocratie sanitaire depuis l’après-guerre. Ne regarder cette question que d’un point de vue économique est aussi une manière, en la déshumanisant, de rendre ce principe plus facilement altérable, avertit le Dr François Lhote, chef de médecine interne à l’hôpital Delafontaine (Saint-Denis). Reste que si retarder la prise en charge des malades est inacceptable d’un point de vue humain et médicale, c’est aussi un non-sens économique.”

Ce médecin a signé, avec plus de 800 confrères, une tribune dans le Journal du dimanche en défense de l’Aide médicale d’Etat, rappelant que “tout le monde a le droit d’être soigné”. Ils y soulignent que “plus précocement le soin est ­apporté, plus son coût pour la collectivité est bas”. A l’inverse, un état de santé qui se dégrade requiert des soins coûteux et complexes. Ce que rappellent d’ailleurs régulièrement les travaux de recherche. Une étude menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour trois pays (Suède, Allemagne et Grèce) et deux pathologies (hypertension artérielle et soins prénataux) montre ainsi des économies allant de 9 % à 69 %, pour des soins précoces (versus des soins tardifs), selon les pathologies et les pays.

Les professionnels de santé craignent également l’instauration d’un ticket modérateur. Sous Nicolas Sarkozy, la droite avait instauré un « droit d’entrée » de 30 euros dans le dispositif (supprimé en 2012), conduisant les bénéficiaires à se soigner plus tardivement, ce qui a causé "in fine, un renchérissement de la dépense", selon un rapport parlementaire de 2015 sur l’AME de Christophe Sirugue et Claude Goasguen. “La prévention est pourtant au coeur de la politique de santé du gouvernement, pourquoi pas pour les étrangers ?”, s’interroge Nathalie Godard.

Les finances de l’hôpital menacées

Les professionnels de santé soulignent également les conséquences éventuelles pour l’hôpital public. “Même s’ils ont plus difficilement accès à la médecine, de ville, les étrangers tomberont quand même malades. Et cela pèsera sur le système des urgences alors que ces malades auraient pu être pris en charge en ville. Tous les établissements ne seront pas atteints de la même façon car la répartition des bénéficiaires sur le territoire est inégale.” Certains départements comme la Guyane ou la Seine-Saint-Denis sont particulièrement concernés. Outre la charge de travail, les hôpitaux, qui continueront de soigner les malades, risquent de voir les impayés se multiplier.

Coût administratif

Enfin, le Défenseur des droits l’a écrit dans un rapport au printemps dernier : ce qui coûte le plus cher n’est pas de soigner les étrangers en situation irrégulière, mais de les traiter différemment, via ce “dispositif dérogatoire et moins protecteur” qu’est l’AME. Avec des procédures distinctes de l’ensemble de la population, ce “dispositif dérogatoire et moins protecteur” qu’est l’AME, “emporte in fine, pour les caisses et les professionnels de santé, un surcoût administratif et financier, lui-même à l’origine de pratiques de refus de soins discriminatoires”, écrit-il. Il recommande donc, comme le demande de nombreuses associations depuis longtemps, la fusion de l’Assurance maladie et de l’AME.

Le Défenseur des droits, qui rappelle la nécessité de garantir l’accès aux soins à tous sur le territoire, "souligne les effets du maintien pour les seuls étrangers en situation irrégulière, d’un dispositif dérogatoire et moins protecteur (...) Ce dispositif dérogatoire emporte in fine, pour les caisses et les professionnels de santé, un surcoût administratif et financier, lui-même à l’origine de pratiques de refus de soins discriminatoires”. Les associations réclament de longue date une étude médico-économique sur le fait de maintenir un système administratif spécifique aux étrangers.