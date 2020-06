Avec la crise de la Covid-19, se passera-t-on plus rapidement du pétrole ?

La crise économique née de la crise sanitaire a lourdement pesé sur l'industrie pétrolière, qui a vu la consommation d'or noir baisser de 20 % en avril (sur un an) ! En parallèle, des appels pressants à la décarbonation de notre économie se multiplient et s'amplifient même pendant cette crise. Se repose donc la question : pourra t-on se passer à terme du pétrole ? Décryptage.

Un "avril noir"

“Un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire”. C'est en ces termes que l'OPEP, l’organisation des pays exportateurs de pétrole, décrivait la situation du marché de l'or noir en avril. A tel point qu’avril 2020 a été rebaptisé "avril noir" par les spécialistes.

• Crédits : Visactu

Quel retournement de tendance alors que la consommation de pétrole ne faisait qu'augmenter depuis 2010, y compris en 2019 !

Face à l’effondrement de la demande, les capacités de stockage du pétrole ont été prises d’assaut partout dans le monde. Le Texas, principal producteur de pétrole des Etats-Unis, a même dû réinjecter les surplus de pétrole sous terre !

Et la reprise ne s’annonce pas rapide : pas de retour à la normale avant fin 2021-2022 selon les experts. Alors que le secteur des transports, premier consommateur de pétrole, va être durablement affecté par la crise économique né de la crise sanitaire. Morgan Stanley table sur une contraction de 4 à 6 millions de barils par jour vers le quatrième trimestre de l’année et le premier trimestre de 2021.

En parallèle, les plans de relance, allant dans le sens d’une économie décarbonée, nous entraînent plutôt sur la voie d’un monde moins dépendant du pétrole. Ce ne sera pas pour tout de suite mais c’est un phénomène qui se dessine.

Pour Philippe Copinschi, professeur à Sciences Po et expert du secteur pétrolier, c’est d’ailleurs la demande qui signera d’abord l’arrêt de mort de l’or noir, avant même tout problème potentiel du côté de l’offre.

Dans le secteur automobile, on voit qu'il y a une "électrification", et le phénomène ne s'inverse pas, en dépit de la baisse des prix. On est en train petit à petit de se passer du pétrole.

Pour lui, la fin de notre dépendance au pétrole devrait s'apparenter à ce que l'on a connu avec le charbon, dont on peut se passer aujourd'hui. "La France ferme les mines de charbon, alors qu'il reste probablement énormément de charbon dans le sous-sol, sauf qu'on en a plus besoin".

Écouter Écouter Philippe Copinschi : "le pétrole peut subir le même sort que le charbon. on va arrêter d'en avoir besoin". 1 min Philippe Copinschi : "le pétrole peut subir le même sort que le charbon. on va arrêter d'en avoir besoin".

Dans un article publié en 2014, intitulé "la fin du pétrole : mythe ou réalité ? (CERISCOPE Environnement), Philippe Copinschi rappelait cette citation de l’ancien ministre du Pétrole saoudien, Cheikh Ahmed Yamani, "l’âge de la pierre n’a pas pris fin par manque de pierre", mais parce que l’homme a fait des progrès scientifiques lui permettant de développer des technologies plus performantes".

Quid des ressources mondiales en pétrole ?

Si les ressources de pétrole sont non renouvelables, les réserves, elles, ne cessent d’augmenter. "Le progrès technologique permet d’aller produire du pétrole déjà identifié, mais pas rentable jusqu'alors, il permet aussi d'améliorer la quantité de pétrole extraite des gisements existants" souligne Philippe Copinschi.

Écouter Écouter Philippe Copinschi : "les réserves de pétrole ne cessent d'augmenter grâce au progrès technologique" 50 sec Philippe Copinschi : "les réserves de pétrole ne cessent d'augmenter grâce au progrès technologique"

La mue des grands groupes pétroliers

Les multinationales du secteur ont bien conscience qu’elles vont devoir changer de modèle. Dans une interview au journal Le Monde, le PDG de Total Patrick Pouyanné se dit ainsi persuadé que "le marché qui va croître n’est pas celui du pétrole, mais celui de l’électricité". Le groupe voit ainsi la demande mondiale de pétrole atteindre "un plateau vers 2030, notamment parce que l’Europe et la Chine auront basculé vers le véhicule électrique." Total entend donc se développer vers l'électricité décarbonée, issue des énergies renouvelables, via notamment l'éolien offshore.

Alors bien sûr, tous les pays ne vont pas aller au même rythme et il y a un risque de fracture entre les pays industrialisés et les pays en développement. En Afrique, on mettra ainsi plus longtemps à se passer des véhicules essence et diesel. L'or noir deviendra donc à terme une énergie encore très présente dans les Etats qui n'auront pas les moyens financiers de développer les nouvelles technologies.

Le secteur de la pétrochimie a de l'avenir

Mais si l’or noir va devenir moins prédominant comme source d’énergie, il a encore de beaux jours devant lui dans un autre secteur : la pétrochimie, c'est-à-dire la fabrication des plastiques, colles, solvants, qui utilisent comme matière première le pétrole. Selon Philippe Copinschi, "dans quelques générations on se dira comment était-ce possible de brûler une matière aussi incroyable qu'on peut utiliser pour fabriquer toutes sortes de matériaux !"