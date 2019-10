Bonna Sabla, les oubliés du béton armé

C'est une entreprise peu connue des médias et pourtant, elle employait 3 000 personnes il y a quelques années avant de connaître une série de plans sociaux et de perdre les deux tiers de ses effectifs : la société Bonna Sabla, leader du béton préfabriqué, prépare un nouveau plan social.

"Bonna Sabla, leader français des solutions en béton préfabriqué", peut-on lire sur le site du groupe. L'entreprise familiale s'est largement développée depuis sa fondation en 1893 à Conflans-Sainte-Honorine par Aimé Bonna, cet ingénieur inventeur de tuyaux en âme-tôle (tube d'acier revêtu de béton à l’intérieur et d’une structure béton armé à l’extérieur). Elle est passée par la fusion avec Sabla, puis le rachat par l'entreprise scandinave Consolis, elle-même rachetée par le fonds de pension Bain Capital, après sa cession par le fonds LBO.

Sur le même site internet, on apprend que la structure du MUCEM à Marseille, celle de la fondation Louis-Vuitton, à Paris, celle du stade Jean Bouin, ont toutes été construites à l'aide de produits en béton préfabriqué sortis de ses usines, de même que les arcs en béton (voussoirs) des futures lignes du Grand Paris Express qui se construit en ce moment. Bref, une réussite française.

Effectifs divisés par trois

Et pourtant : le groupe a divisé ses effectifs par trois en quelques années. De 3 000 employés, ils ne sont plus que 1 000 aujourd'hui, et 230 risquent encore d’être licenciés. C'est en tout cas ce que prévoit le dernier PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) annoncé il y quelques semaines par la direction aux instances représentatives du personnel. Motif invoqué : deux des trois activités du groupe sont en perte de vitesse, le génie hydraulique et les mobilier urbain. Ses résultats plombent l'ensemble de l'activité, il faut donc licencier.

C'est ce que justifie en tout cas Amanda Jones, directrice de la communication du groupe, ancienne de chez Lafarge et actrice de la fusion avec le géant du béton suisse Holcim, une fusion qui n'a pas tenu toutes ses promesses (lire cet article des Echos d'avril 2019)

Une partie de l'entreprise ne va pas bien, ce qui pénalise l'ensemble.

Le problème, c'est que ce nouveau plan social vient après une série d'autres, dont l'un des plus douloureux en 2012-2013. Un plan social sur 3 ans qui a été une "catastrophe humaine" selon Thierry Duquenne, délégué syndical central CGT. 560 personnes ont été licenciées.

Sur le site historique de Conflans-Sainte-Honorine, celui là-même où sont fabriqués les voussoirs du grand Paris Express, l'ensemble des salariés du site a été licencié, pour des raisons soi disant économiques. La moitié d'entre eux sont partis aux prud’hommes, où les juges ont reconnu que le licenciement était "sans cause réelle et sérieuse". L'entreprise n'a pas daigné faire appel, elle a même réembauché certains des licenciés quelques mois plus tard... en intérim !

Aujourd'hui, c'est toujours en intérim que travaillent une partie des employés du site, ils sont plus de 250, et travaillent jour et nuit. Une preuve, pour les syndicats de Bonna Sabla, que la stratégie de l'entreprise est déconnectée de l'activité réelle.

Un nouveau PSE contesté

Ce dernier PSE advient alors que l'entreprise mère, la société Consolis, a tenté l'année dernière une entrée en bourse. Cette année-là, les licenciements ont connu une pause. Avant de repartir de plus belle, et alors que, selon les syndicats, les carnets de commande recommencent à se remplir. Cette fois-ci donc, la riposte s'organise. Sur plusieurs des sites qui risquent de disparaître, des actions de blocage ou de grève ont été menées, comme à Bas en Basset en Haute-Loire, ou au Portet-Sur-Garonne, près de Toulouse. Ou ce 7 octobre à Conflans-Sainte-Honorine.

D'âpres négociations se sont engagées, car les syndicats contestent les mesures d'accompagnement prévues par ce PSE, et sur ce point la DIRECCTE leur a donné raison, en engageant une procédure d'injonction auprès de la direction de Consolis. Des négociations qui se déroulent avec des "managers de transition", dont le DRH et le DG. "Les actionnaires tournent tous les 3 ou 4 ans, et le management avec, c'est devenu impossible de discuter" se plaignent les syndicats.

Depuis 2017, c'est un nouveau fonds d'investissement qui détient Bonna Sabla, via le groupe Consolis : Bain Capital, fonds créé par l'ancien candidat à la présidentielle américaine Mitt Romney, et structure responsable notamment du démantèlement de Samsonite à Hénin-Beaumont, l'affaire avait été jugée par la Cour d'Appel de Douai. Bain Capital qui s'est illustré également dans la faillite du géant du jouet américain Toy's r us, lesté d'un endettement faramineux, hérité justement de son rachat par endettement (LBO) par ce même fonds d’investissement.

Tout cela suscite la crainte des salariés, qui se demandent si les motifs économiques invoqués pour la cession de leurs activités de génie hydraulique notamment, sont bien réels, et qui craignent un siphonnage volontaire de l'activité pour dégager du cash pour les actionnaires. "Quand l'expert du CSE central a présenté ses chiffres à la direction, des chiffres qui démontraient que le chiffre d'affaire du groupe n'avait pas significativement baissé, personne de la direction n'a contesté, même la directrice des affaires financières n'a pas osé levé les yeux" rapporte le délégué FO de Bonna Sabla.

Salah Sahafi, responsable CGT du site de Conflans, partage les doutes de ses confrères :

Autant de doutes qui ont décidé les syndicats à aller plaider leur cause à Bercy. Ils ont été reçus à la fin du mois dernier par le délégué interministériel aux restructurations et pensent avoir été écoutés, sans se faire beaucoup d'illusions.

