Carbios : le recyclage enzymatique du plastique

En 2019, la fabrication, le recyclage et l’incinération des plastiques dans le monde ont dégagé 850 millions de tonnes de gaz à effet de serre, deux fois les émissions d’un pays comme la France.

En France, chaque habitant produit en moyenne 35 kilos de déchets plastiques par an. Pas moins de 42,9 % sont brûlés et seulement 29 % recyclés, contre 50 % en Allemagne et aux Pays-Bas. Le reste est enfoui.

Des chiffres qui pointent le retard de la France sur le recyclage des emballages en plastique et qui aujourd’hui pèsent sur son budget. L’Hexagone a dû s’acquitter d’une lourde pénalité l’an passé envers l’Union européenne, d’1,2 milliard d’euros au titre de la "taxe plastique".

Cette contribution est l’une de ces "nouvelles mesures propres européennes" que Bruxelles a mise en place pour financer son grand plan de relance.

Son mode de calcul est simple : chaque kilogramme de déchet d’emballage plastique qu’un Etat membre n’a pas recyclé (pot de yaourt, bouteille d’eau, barquette de margarine…) lui coûte 80 centimes d’euros. C’est du moins le cas pour les 10 pays les plus riches de l’Union.

Les autres, dont le revenu national brut par habitant est inférieur à la moyenne européenne, bénéficient d’une réduction annuelle forfaitaire sur ce montant, allant de 117 millions d’euros pour la Pologne, 142 millions d’euros pour l’Espagne et 184 millions d’euros pour l’Italie.

Cette nouvelle taxe va-t-elle accélérer le recyclage des déchets plastiques ?

Alors que la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020 prévoit de tendre vers 100 % de recyclage du plastique à l’horizon 2025. Et la loi Climat et résilience interdit au 1er janvier 2025 les plastiques non recyclables. La directive européenne SUP (single-use plastics, plastiques à usage unique) oblige aussi certains produits, comme les bouteilles d’eau (en polyéthylène téréphtalate, PET), à intégrer 25 % de plastique recyclé.

Pour s’approcher de l’objectif très ambitieux au regard de la situation actuelle des 100% de plastique recyclé en France en 2025 fixé par le gouvernement ; il est indispensable d’éco-concevoir les produits, collecter plus, innover et soutenir la demande de plastiques recyclés.

Le recours aux technologies industrielles de recyclage des plastiques et d’utilisation de matières premières recyclées est indispensable pour passer d’une économie linéaire à une économie circulaire. Cette transformation permet de limiter la consommation de ressources vierges, notamment fossiles, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du plastique.

Parmi les différentes techniques de recyclage figure le recyclage mécanique. Technique à ce jour la plus utilisée dans le monde et quasiment la seule à ce jour en France, mais qui ne permet pas d’obtenir du plastique de même qualité et comporte de nombreuses limites comme celles de ne pouvoir traiter les plastiques multicouches (brique de lait, pot de yaourt). C’est là que le recyclage chimique intervient. Il consiste à séparer par réaction chimique tous les composés de la fibre plastique. Un processus que l’on appelle la dépolymérisation. Elle peut être obtenue par différents moyens, dissolution par solvants, hydrolyse, pyrolyse, toutes aboutissent au même résultat, celui d’obtenir des monomères qui pourront être utilisés comme matières premières pour fabriquer de nouveaux polymères et donc de nouveaux plastiques.

21 projets annoncés en France

Via le plan d'investissement "France 2030", le gouvernement a mis sur la table 300 millions d'euros pour le recyclage, avec l'intention notamment de soutenir ces technologies émergentes.

Le plus important des projets annoncés est celui du groupe américain Eastman qui injectera 850 millions d'euros dans une usine de recyclage à l'horizon 2025.

Le canadien Loop Industry va lancer une usine de recyclage chimique en collaboration avec le groupe français Suez, pour un montant de 250 millions d'euros.

Ces deux projets ne sont qu’une partie d’un mouvement plus vaste. À Port-Jérôme, c’est ExxonMobil qui, avec le britannique Plastic Energy, va investir dans une unité pouvant recycler 33 000 tonnes de plastiques, tandis que TotalEnergies, également avec Plastic Energy, fait de même à Grandpuits, en Seine-et-Marne, où il reconvertit sa raffinerie pétrolière.

Bien sûr, ces procédés n’ont pas que des avantages. Une ONG américaine, Natural Resources Defense Council (NRDC), a étudié huit usines déjà en fonctionnement outre-Atlantique et les accuse dans un rapport publié le mois dernier de non seulement être énergivores mais surtout de rejeter des substances polluantes dans l’environnement. Des questions qui pourraient quelque peu doucher l’enthousiasme des industriels et des politiques dans ces nouvelles technologies.

Un problème d’ailleurs que l'ONU a décidé de prendre en compte. En mars dernier, ont été lancées des négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique, qui comprendra la question du recyclage.

L’Assemblée pour l’environnement de l’ONU (ANUE), plus haute instance internationale sur ces sujets, a en effet adopté une motion créant un "comité intergouvernemental de négociation" chargé d’élaborer un texte "juridiquement contraignant" d’ici 2024. Le texte devra prendre en compte le cycle de vie entier du plastique, de sa production jusqu’à sa réutilisation.

Une première mondiale made in France

Parmi tous les projets d’usine de recyclage des plastiques, l’un des plus prometteur et innovant est français. Carbios, crée en 2011 par un ingénieur chimiste, Jean-Claude Lumaret et le fonds d’investissement Truffle Capital mise sur le recyclage enzymatique.

À la différence du recyclage chimique, ce procédé biologique est naturel, nous explique Emmanuel Ladent, le directeur général de Carbios.

Contrairement à nos concurrents, nous n’utilisons pas de solvants mais des enzymes qui ont l’avantage de s’attaquer à tous types de plastiques. Nous sommes donc beaucoup moins sélectifs sur les déchets et nous travaillons à basse température. 70 degrés seulement quand les autres procédés nécessitent d’être chauffés jusqu’à 200 degrés, donc beaucoup moins énergivores.

Développé en laboratoire, le procédé a fait l’objet d’un gros programme de recherche collaboratif avec le CNRS et Toulouse Biotechnology Institute, financé pour moitié par l’argent public et pour l’autre moitié par l’actionnariat.

L’entrée en bourse en 2013 a permis de lever 14 millions d’euros pour développer un pilote. Un actionnariat très atomisé où l’on retrouve de grands groupes français et étrangers comme L’Oréal, l’Occitane, Michelin, NestléWaters, PepsiCo, et quelque 8 000 petits porteurs.

C’est d’ailleurs dans les anciens ateliers de l’usine Michelin, à Clermont-Ferrand, que Carbios a installé en 2020 son démonstrateur industriel. Près d’une centaine d’ingénieurs, chercheurs et techniciens s’y affairent pour mettre au point la machine.

De grandes cuves et un réacteur d’une capacité d’hydrolyse de 20 000 litres sont déjà en fonctionnement. Et les essais sont concluants : le processus breveté de dépolymérisation entraîne la destruction de plus de 90 % du plastique en un temps réduit : entre 10 et 24 heures nous assure son directeur général adjoint Martin Stephan.

On a démontré que l’on pouvait recycler une bouteille transparente à partir d’une bouteille colorée ou recycler une bouteille pour en faire un tee shirt ou un tee shirt pour en faire une bouteille et ça nous sommes les seuls à pouvoir le faire.

Écouter Réécouter Reportage à Clermont-Ferrand sur ce procédé de recyclage du plastique. Par Annabelle Grelier écouter ( 3 min) 3 min Reportage à Clermont-Ferrand sur ce procédé de recyclage du plastique. Par Annabelle Grelier

Carbios réussit aujourd’hui à produire des bouteilles plastiques à partir de déchets textiles. Ces bouteilles en PET 100 % recyclé ont également passé avec succès les tests d’aptitude au contact alimentaire, ouvrant ainsi la voie à l’utilisation de nouveau gisement de déchets plastiques et textiles mal ou non valorisés à ce jour.

La technologie biologique développée par Carbios permet de retrouver les monomères initiaux pour refaire des polymères pour un recyclage totalement circulaire. Pas tout à fait un recyclage à l’infini, le rendement obtenu atteint toutefois les 95%, ce qui laisse envisager plus de 40 cycles de vie pour chaque produit.

L’équipe Clermontoise qui a intégré une étape de purification supplémentaire terminera en juin prochain le démonstrateur qui pourra alors entrer dans la phase d’industrialisation et de commercialisation.

Avec un investissement porté à 150 millions d'euros, Carbios prévoit la construction en France de son premier réacteur de 1 000 mètres cubes pour une capacité de recyclage de 50 000 tonnes de déchets par an. C’est à Longlaville, en Meurthe-et-Moselle, que sera implanté la première unité de référence a annoncé en février dernier, le directeur général Emmanuel Ladent.

Nous allons construire notre unité de référence à Longlaville, en Meurthe-et-Moselle, sur le site d'Indorama, le plus gros producteur mondial de résine PET, qui utilisera la matière recyclée.

Le projet créera 150 emplois au démarrage de l'usine en 2025.

Pionnière avec sa technologie de rupture, Carbios ambitionne de prendre à terme une grande part du marché du plastique recyclé mondial. Sachant que 90 millions de tonnes de plastique sont encore fabriquées chaque année, les ambitions économiques pourraient rejoindre l’intérêt de la planète.